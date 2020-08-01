暑运过半 7月铁路发送旅客超2亿人次

人民网北京8月1日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，铁路暑运自7月1日拉开帷幕，至31日时间过半，全国铁路累计发送旅客2.07亿人次，环比增加3995万人次，增幅达24%。7月25日，全国铁路发送旅客790万人次，创今年春节后单日客流新高。

根据暑期出行需求增加运力。动态跟踪分析暑期客流变化，根据暑期休假探亲流、旅游流、学生流等出行需求，实施“一日一图”，在主要旅游城市间加开旅游列车，针对重点旅游目的地推出精品旅游运输产品，引导人们避暑出游。7月份，全国铁路日均开行旅客列车7092列，环比增加564列，增长8.6%；日均发送旅客667万人次，较6月份日均增加128.8万人次。

不断改进暑运服务。继续在25条城际铁路实施票价优惠措施，在内地高铁和城际铁路电子客票全覆盖、6月20日大面积实施普速铁路电子客票的基础上，7月份陆续在白阿、京原、内六、青藏等线路的119个车站实施电子客票，全国铁路实施电子客票的车站近2700个，99%以上铁路出行人群可享受持有效身份证件“一证通行”便利，旅客暑期出行体验进一步提升。

统筹做好常态化疫情防控和和防汛避险工作。坚持常态化疫情防控不放松，严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位等各项防疫措施。针对汛情对铁路运输带来的影响，始终坚持将保障旅客列车运行安全放在第一位，采取减少山区铁路客车开行、部分区段客车降速运行、调整径路等措施，对途经沪昆、南昆、襄渝等14条线路和45个防汛重点区段的旅客列车开行方案优化调整，主动避险，保证安全。

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