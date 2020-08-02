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以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进

加快形成新发展格局（经济新方位·下半年工作怎么干）

本报记者  陆娅楠  李心萍

2020年08月02日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

　　会议指出，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大，我们遇到的很多问题是中长期的，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，坚持结构调整的战略方向，更多依靠科技创新，完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡。

　　为什么说我们遇到的很多问题是中长期的？怎么理解加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局？如何实现稳增长和防风险长期均衡？围绕这些重要判断和决策部署，记者采访了有关专家。

　　1  为什么说我们遇到的很多问题是中长期的？

　　“在第一个百年目标即将胜利收官、‘十四五’即将开局的重要历史节点，会议做出兼顾短期落实、中期谋划、长期布局的战略性判断，对中国经济社会发展具有重大意义。”中国人民大学副校长刘元春说。

　　当前和今后一个时期，我国发展仍然处于战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。

　　从外部环境看，境外疫情快速蔓延，叠加经济全球化遭遇逆流，一些国家保护主义和单边主义盛行。国际货币基金组织、世界银行对今年全球经济增速的最新预测分别下降4.9%、下降5.2%，为二战以来最严重的经济衰退。联合国贸易和发展会议发布的《2020年世界投资报告》预计，今年全球外国直接投资（FDI）将同比下降近40%，这也使得该数据自2005年以来首次低于1万亿美元。

　　从内部运行看，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济发展前景向好，但也面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战，加上疫情冲击，目前我国经济运行面临较大压力。

　　“上半年经济增速、消费增速、投资增速等主要指标仍处于下降区间，疫情冲击的损失尚未完全弥补，推动经济回归正常水平还需付出艰苦努力。”国家统计局新闻发言人刘爱华说，世界经济重启举步维艰，国内需求恢复仍受到一定制约，稳企业、保就业压力仍较大，还是要坚持底线思维。

　　从发展机遇看，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，正在重构全球创新版图，重塑全球经济结构。谁牵住了科技创新这个牛鼻子，谁就能占领先机、赢得优势，把竞争和发展的主动权牢牢掌握在自己手中。

　　不过，专家认为，尽管当前经济形势依然复杂严峻，但疫情等外部冲击不会改变我国经济长期向好的基本趋势，我国经济韧性仍强劲。随着疫情防控形势不断向好，复工复产复商复市有序推进，我国二季度经济增长明显好于预期，经济发展呈现稳定转好态势，在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列。

　　“最困难的时期已经过去。只有努力帮助市场主体认识并适应这些新变化，才能使经济企稳回升的积极因素不断增多。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副研究员杨光普说，市场主体只有辩证、客观、长远地认识当前经济形势，增强机遇意识和风险意识，善于把握和利用发展规律，才能在危机中育新机，于变局中开新局。

　　2  怎么理解加快形成新发展格局？

　　从今年全国两会、近期企业家座谈会强调“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，到中央政治局会议指出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，是基于什么考虑？为何提出“以国内大循环为主体”？如何实现“双循环相互促进”？

　　短期看，新格局有利于缓解疫情对企业造成的冲击。境外疫情持续蔓延，国际贸易和投资大幅萎缩，这种外部环境恐怕短期内很难改变，且会持续抑制市场需求。

　　“加快形成以国内大循环为主体的新发展格局，就是不等不靠，尽快扩大内需以保住复工复产的好势头，避免经济复苏的战线拉得太长。”杨光普说。

　　长远看，新格局有利于激活高质量发展的强劲内生动力。加快构建完整的内需体系，形成更多新的增长点、增长极，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节，畅通国内大循环，有利于国内市场需求持续升级和供给能力不断提升。同时，推动供给需求在更高层次更高水平上实现动态均衡，又为国内循环提供持续发展动力。

　　中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩认为，拥有超大市场规模优势，是我国参与重塑全球竞争格局的重要优势与关键支撑。只有把巨大市场潜力转化为实际需求，加快现代化的经济体系建设，才能不断增强国内市场的吸引力与影响力。

　　“‘大’不代表‘强’，但是‘大’是‘强’的基础。在当前保护主义抬头、世界经济低迷、全球市场萎缩的外部环境下，只有将‘大市场’的资源禀赋优势转化为‘强大市场’的国际竞争优势，才有可能通过繁荣国内经济、畅通国内大循环为我国经济发展增添动力。”郭丽岩说。

　　辩证看，以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行。新格局是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。

　　“未来，我国要建构的不是简单、无条件开放的体系，更是要寻求更多元、平衡、安全、高效的开放体系。这样一个全新的体系必须建立在稳固的基本盘之上，也就是我们高效的国内大循环。”刘元春说。

　　在郭丽岩看来，内循环“为主”，内外循环“互促”，是辩证统一关系。“我们将日益强大的国内市场视作一种战略资源，作为推进更高水平对外开放的底气和依托。同时，通过推进更高水平的对外开放、促进内外市场发展和规则相融，也是进一步强大国内市场的重要保障，有助于扩宽我国在全球范围配置资源的空间。”

　　3  如何实现稳增长和防风险长期均衡？

　　我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，最重要的还是集中力量办好自己的事。

　　——写好统筹文章，建立协调机制，疫情防控与经济社会发展两不误。

　　经过全国上下共同努力，我国疫情防控在较短时间内取得重大战略成果，经济社会正常秩序逐步恢复，为下半年持续恢复打下了坚实基础。不过，由于全球疫情仍在持续扩散蔓延，我国“外防输入、内防反弹”的压力持续存在。

　　“会议提出，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，向市场释放了积极信号，将稳定预期。”杨光普分析，上半年，民间投资同比下降7.3%，降幅比1—5月份收窄2.3个百分点，但仍低于全国固定资产投资增速4.2个百分点。“中长期协调机制的设计出台，将持续完善精准防控举措，最大限度减轻疫情对企业生产经营的影响。”

　　——运用改革方法，依靠科技创新，让新旧动能加快转换。

　　今年上半年，我国高技术产业投资同比增长6.3%，电子商务服务业投资增长32%、科技成果转化服务业投资增长21.8%……越来越多企业化危为机，补短板、强弱项，不仅为经济持续回升奠定了基础，更助力经济结构持续优化，让高质量发展蹄疾步稳。

　　“疫情在对一些行业企业造成冲击的同时，也倒逼很多企业主动应变求变，加快转型升级。坚持结构调整的战略方向，更多依靠科技创新，才有可能让新旧动能加速转换。”杨光普说。

　　——保持战略定力，兼顾眼前与长远，实现稳增长和防风险长期均衡。

　　发行1万亿元抗疫特别国债，推动金融系统向企业合理让利1.5万亿元，实施超1万亿元的减税降费……疫情发生以来，党中央及时果断出手，一揽子帮扶企业、稳定就业、扩大内需的对冲政策对稳定经济基本盘形成了强大支撑。

　　民生银行首席研究员温彬认为，针对当前外部不确定性、复杂性增加，会议提出完善宏观调控跨周期设计和调节，将中长期规划与经济周期、经济复苏与高质量发展统筹考虑，有助于降低宏观政策的外溢性，使经济运行总体保持平稳。

　　“风险的暴露往往是滞后的。随着经济稳步恢复，宏观调控应更加审慎，例如会议提出的财政政策要更注重实效，货币政策要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，这实际上都有利于实现稳增长和防风险的长期均衡。”刘元春说。

　　《 人民日报 》（ 2020年08月02日 02 版）

(责编：牛镛)
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