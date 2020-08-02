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北京上半年经济形势观察：战疫情 稳复苏 强韧性

邰思聪

2020年08月02日09:05  来源：北京日报
 
原标题：战疫情 稳复苏 强韧性

　　重大项目加速开工；新经济逆市上扬；稳企措施确保落地……上半年，北京准确识变，科学应变，经受住疫情的严峻考验，经济发展韧性凸显。危中寻机、化危为机，在疫情防控常态化下，北京奋力推进“六稳”“六保”，推动首都经济高质量发展，让百姓越来越有获得感。

　　防疫复工双线作战

　　经济稳步复苏

　　在北京城市副中心，环球主题公园建筑工地上，工人们戴着口罩有序作业，室外景点和建筑已初具雏形。目前，环球主题公园已经实现结构封顶，全面进入骑乘设备安装调试阶段。

　　“项目得到了多方支持，在全球疫情复杂变化中得以及时有效地复工复产。”北京环球度假区总裁兼总经理苗乐文说。

　　从协调企业复工复产的防疫物资到解决原材料需求，从打通供应链、产业链到出台一系列大力度扶持企业的政策措施……北京在防控疫情、复工复产双线作战，同步推进。

　　疫情发生后，北京第一时间成系统、有节奏地推出政策“组合拳”，高效推进政策落地。促进中小微企业持续健康发展16条和新9条措施、复工复产10条措施……一条条政策“干货”将资金、项目等真金白银送达企业。

　　“2月，研发专项补贴14万余元、房租减免20余万元，社保减免等政策也落了地，极大缓解了疫情造成的现金流压力。”北京梦之墨科技有限公司总经理陈柏炜说，疫情期间，公司依然逆势完成了A+轮融资。

　　北京组建重点项目落地和投资促进工作专班，压茬推进307个市区重大项目开工，全市新开工项目699个，达到历史最好水平。

　　成绩来之不易，过程充满艰辛。北京市发展和改革委员会主任谈绪祥说，北京经受住了新发地聚集性疫情的严峻考验，经济社会秩序恢复，主要经济指标明显改善，上半年GDP下降3.2%，降幅较一季度收窄3.4个百分点。

　　保市场主体保就业 提升百姓获得感

　　谈及上半年，位于北京经济技术开发区的全球知名气动元件综合制造企业SMC（中国）总经理马清海语气中透露欣慰，疫情发生后，相关部门迅速组成专班解决企业原材料难题，使企业迅速实现满产。公司4月至6月产值实现大幅提升，上半年产值实现了同比10%增长。

　　保市场主体就是保经济基本面，保就业就是保民生。除了促进达产，上半年，北京市出台支持中小微企业稳岗政策，向4.2万家企业返还失业保险费26亿元，涉及433.5万人，2月至6月阶段性减免养老、失业、工伤和职工基本医疗保险费806.5亿元。

　　疫情之下，北京不仅稳住了经济发展的基本盘，还继续加大力度打造国际一流营商环境，扩大对外开放，为经济社会可持续发展增添动力。

　　接下来，北京将进一步优化营商环境，如整改不合理准入限制，试点“备查制”“证照联办”，推200件“办好一件事”套餐；进一步扩大对外开放，制定新一轮金融业扩大开放政策，力争年底境内外上市公司总量超600家……

　　烈日炎炎，通州区首个集中养老社区试点工程——梨园镇半壁店医养结合项目正在加紧建设，将为周边老人提供必要的医疗服务。

　　加大对低收入户和特困家庭的扶助，多办普惠性幼儿园……北京以“七有”“五性”（便利性、宜居性、多样性、公正性、安全性）为民生工作抓手，补短板、强弱项。上半年，在疫情下，“七有”“五性”监测评价总指数仍实现同比提高6.1个点，安全性、老有所养等10个领域指数呈明显上升态势。

　　信心引领未来。谈绪祥说，在疫情防控常态化前提下，北京进一步优先稳企业、保就业，促进首都经济高质量发展，着力建设一个更具发展韧性、充满潜力活力的城市，让老百姓在城市发展中享有更多获得感。

　　新华社记者 骆国骏 关桂峰 郭宇靖

　　参与记者 邰思聪

　　（新华社北京7月31日电）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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