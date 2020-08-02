数据显示：7月全国受理网络举报1454.9万件

原标题：7月全国受理网络举报1454.9万件

新华社北京8月1日电（记者 余俊杰）中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心公布的统计数据显示，今年7月，全国各级网络举报部门受理举报1454.9万件，环比增长2.5%、同比增长21.9%。

据统计，今年7月，中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心受理举报9.5万件，环比增长12.7%、同比下降39.4%；各地网信办举报部门受理举报145.7万件，环比下降6.8%、同比下降33.9%；全国主要网站受理举报1299.7万件，环比增长3.6%，同比增长35.8%。

在全国主要网站受理的举报中，微博、百度、阿里巴巴、腾讯、今日头条、新浪网等主要商业网站受理量占82.5%，达1072.1万件。

中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心表示，在各级网信部门指导下，目前全国各主要网站不断畅通举报渠道、受理处置网民举报。广大网民可通过12377举报电话、“网络举报”客户端等渠道积极参与网络综合治理，共同维护清朗网络空间。

(责编：李都也(实习生)、李栋)