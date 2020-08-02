我国6亿人月均收入1000元，专家建议这样“进阶”

经济日报-中国经济网北京8月2日讯（记者 马常艳）一段时间以来，“6亿人每个月的收入也就1000元”引发社会热议。如何看待这个数据？又该如何应对？中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文在接受经济日报-中国经济网记者采访时表示，这反映我国脱贫攻坚和乡村振兴任重道远，应制定有力的经济政策和社会政策，不断推动低收入群体向中等偏下收入群体转化、进而向中等收入群体转化。

对于这一热议话题，国家统计局新闻发言人付凌晖6月15日在新闻发布会上回应称：按照住户收支调查，全国家庭户样本可以分为五个等份，分别是低收入组、中间偏下收入组、中间收入组、中间偏上收入组、高收入组，每等份各占20%。其中，低收入组和中间偏下收入组户数占全部户数比重为40%。根据2019年相关数据，低收入组和中间偏下收入组共40%家庭户对应的人口为6.1亿人，年人均收入为11485元，月人均收入近1000元。低收入组户月人均收入低于1000元，中间偏下收入组户月人均收入高于1000元。

郑秉文分析称，据此可推算出，在全国4.53亿个家庭户中，40%的家庭对应的是6.1亿人，即平均每家庭户约有常住人口3.37人。6亿人每月收入1000元的家庭户主要分布在农村，每对夫妇一般有两个孩子，考虑到留守儿童的因素，每个家庭户约有常住人口3.37人是完全符合实际的。

郑秉文认为，“6亿人每个月的收入也就1000元”中1000元主要是指“现金可支配收入”，应该在“可支配收入”中应剔除“实物收入”，只统计“现金收入”。根据官方的统计口径，在“现金可支配收入”由4部分构成：工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入。其中，“转移净收入”是指来自社会保障制度的政策性补偿和赔偿等。此外，1000元应指一个区间，也可能包括1100元，甚至在口语中也可包括1200元。为此，可将不包括转移净收入的月人均现金可支配收入1150元以下设定为统计区间。

通过31个省份2019年年鉴，把剔除转移净收入的月人均现金可支配收入低于1150元（将其近似称为“1000元”）的城镇和农村居民逐省“筛选”出来汇总，郑秉文发现，我国月人均现金可支配收入1000元左右的人数分布具有几个特征：第一，剔除转移净收入后的月人均现金可支配收入低于1000元的城乡居民据不完全统计为5.29亿，外推之后为6.03亿。第二，我国农村居民月人均现金可支配收入低于1000元的人数高达四分之三，有的省份统计数据显示只有40多元。第三，我国城镇居民月人均现金可支配收入低于1000元的人数即使在沿海发达省份也高达五分之一，他们主要是外来打工人员。

“例如，甘肃的农村居民低收入户组的月人均可支配收入仅为42.50元（年510元），中等偏下收入户组月人均是434元（年5205元）；再如，四川的低收入户组人均是150元（年1795元）、中等偏下收入户组是596元（年7153元）；贵州农村居民低收入户组的月人均可支配收入是205元（年2462元），中等偏下收入户组是498元（年5973元）；广西低收入户组是527元（年6318元），中等偏下收入户组是691元（年8291元）。”

在郑秉文看来，这些数据反映了我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。作为世界上最大的发展中国家，我国还有6亿城乡居民收入水平很低，尤其广大农村地区乡村振兴任务任重道远。

特别需要注意的是，低收入群体作为一个庞大的群体在此次疫情受到巨大考验。新冠肺炎疫情突然袭来，低收入群体的正常就业和工资收入立即受到影响。低收入群体工作的稳定性较差，收入水平低，家庭储蓄不多，抗风险能力较弱，尤其对疫情期间零就业家庭而言，困难就显得更大。

郑秉文认为，对6亿人作为一个庞大的低收入群体，长期看，应制定有力的经济政策和社会政策，不断推动低收入群体向中等偏下收入群体转化、进而向中等收入群体转化，建设成一个橄榄型社会；近期看，应积极采取应对措施，对冲新冠肺炎疫情对6亿低收入群体带来的巨大影响，以保就业为主要政策目标，让广大的低收入群体尽快渡过疫情难关。

政府工作报告明确提出, 今年要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务；居民收入增长与经济增长基本同步。专家认为，这充分表明党中央高度重视居民收入特别是低收入群体的收入增长。

付凌晖说，随着我国经济持续发展，将会有越来越多的低收入和中间偏下收入群体转化为中等收入群体。我国国内市场潜力巨大，发展未有穷期。

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