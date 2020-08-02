网红“云揽客” 文旅业复苏的新玩法

7月19日，一位网红在洛阳龙门石窟与网友直播互动。 受访者供图

阅读提示

受疫情影响，今年直播带货成各行业突围“利器”。遭受重创的文旅业，则是最早一批寻求与短视频平台合作的行业。当下，通过网红的“云揽客”、直播带货，推介各大景点及相关文旅产品，正在成为各地“重启”文旅业的重要模式。

主持人上场时与正走下舞台的泥巴哥对视的瞬间，发现他眼中含泪。

作为演讲嘉宾，泥巴哥刚刚结束他在首届快手网红文旅大会舞台上颇具感染力的演讲。台下观众席上是河南省洛阳市文旅界的官员与业内人士以及300多位来自全国各地的网红。他几乎是所有演讲者中最动情的一位。这或许和短视频真正改变他和周围人的命运有着直接关联。

泥巴哥本名朱付军，是位河南小伙。三年前，在建筑工地摔断腿后，他一度断了收入。偶然一次，一条自己捏泥巴展示传统手艺的短视频在网上爆红，为他的人生打开了一扇新的门。

如今，他不仅有了自己的工作室，还帮当地捏泥巴老手艺人直播带货，销售额上百万元。

泥巴哥只是当前文旅行业积极拥抱直播平台，实现景点推介与文旅产品售卖有效融合的缩影。

当网红遇见文旅

“各位老铁们，我身后这尊卢舍那大佛像，高17.14米，是中国唐代佛教艺术雕刻的杰作，也是中国石雕一张闪亮的名片……”

盛夏七月，龙门石窟迎来了一批特殊的客人。

除了泥巴哥，大会还吸引汝志刚、“御儿古风”等全国各地超过300位网红主播。他们通过各自的短视频平台，向粉丝们直播名胜古迹。

7月18日，由河南省文化和旅游厅、河南省互联网信息办公室、洛阳市政府主办的首届快手网红文旅大会在洛阳启动。

7月19日~21日，300多位网红深入洛阳市核心文化旅游景区和孟津、新安、宜阳、汝阳、洛宁、栾川、嵩县、老城等8县区主要景区展开旅拍创作。网红主播们通过“短视频+直播”方式，全方位展现洛阳古今交融之美，推广当地文旅资源。

这开启了地方政府与短视频平台深入合作，加快文旅产业复苏、探索文旅发展新模式。短视频平台上的网红“带货”景点、名胜古迹以及文旅产品，正在助推各地文旅业的“重启”。

河南省互联网信息办公室主任郭岩松表示，一些平台积累了大量“硬核”技术，可成为当地文旅由“大”变“强”的重要推动力。

河南省文化和旅游厅厅长姜继鼎希望，有更多网红、达人来到河南，通过“云推荐”“云揽客”，助推当地文旅产业高质量发展。

快手科技高级副总裁余海波表示，来自洛阳的日活用户有140万，平均每5个洛阳人中就有一位活跃用户。未来，将通过“大V旅拍+直播”形式，以百花齐放创意呈现“不一样的网红洛阳”。

景区里的直播间

背景山水如画，手捧当地特产。主播站在镜头前侃侃而谈，既介绍当地风光，又推销特色农副产品。

这种“旅游直播”的新型带货方式逐渐成为直播带货的重要板块之一。

此前，广西崇左龙州县县长为了宣传当地特产银耳，走进全亚洲最大的银耳生产基地，将生产空间和流程展现在消费者面前。此举一度引发热议。

此后，更多直播背景选择当地风景区。在西藏日喀则直播中，县长站在海拔三四千米的高山上，身后群山此起彼伏，山风呼啸，旁边站着一个穿着藏族服饰的少数民族姑娘，两人一起介绍着当地特产。

在贵州遵义，县长站在当地著名景区赤水大瀑布前面，推广竹笋等农产品。观众隔着屏幕，可以清晰地听见瀑布水流声，仿佛置身现场。

在景域驴妈妈集团副总裁李秋妍看来，“通过这种形式，即便大家记不住产品，也会记住这个地方的风景。”

新冠肺炎疫情初期，无法出行的局面迫使各旅游集团探索新的销售方式——直播。驴妈妈旅游网就是先行者之一。

早在春节期间，驴妈妈旅游网就利用“驴客严选”平台帮各地政府和景区售卖土特产。

在看到直播带货火热局面后，平台决定向旅游直播带货领域进发；组织每月一次的“全国100位县长直播助农”暨旅游好货节。县长代言推广当地特色产品，严选平台负责销售，产品多达数千款。这种“县长变主播”的创举取得良好效果，多数产品在两天直播售卖期间销量过千。

据介绍，截至目前，走进驴妈妈助农直播间现场的县长超过500多位，观看人次数千万，增加平台品牌曝光、流水同时，也助推多地脱贫攻坚事业发展。

为了能凸显旅游带货直播特点，主播通常不会像传统直播一样局限在狭小的直播间内，而是前往能体现当地特色的现场，给消费者带来新鲜感受。

在不少业内人士看来，这些直播活动效益并非一步到位，而是多层次实现。

消费者通过直播中产品介绍和风景展现购买当地特产，而这些特产又作为媒介，唤醒消费者对当地的向往。

这种转化率周期较长、难以直接用数据划定效果。这也是旅游直播区别于其他快消品带货直播的特点。

玩出新花样是道坎儿

虽然旅游直播带货此前已取得较好效果，但不可否认，随着大量相似类型直播涌现，大众已现疲态。如何更好地展现自身优势、吸引观众消费，还需更多探索。

北京工业大学文化创意产业研究所研究员张建林对《工人日报》记者表示，未来文旅直播带货的主体将会更加多元。

从一开始的县长直播，到后来的平台专场直播，再到正在开始酝酿的由导游、旅游达人等不同人群开展的文旅创业项目直播，可以看出，这种趋势已开始显现。

张建林认为，只要主播对该领域足够熟悉，能给别人提供较专业和有价值的信息，就可能完成变现，并积聚粉丝，实现持续带货和品牌传播效果。

由于前段时间疫情反复，大众对长线出游顾虑较多，因此景区门票之类产品很少在旅游直播中出现，更多是各地特色农产品。随着疫情防控转向常态化，无论市场端还是消费端，需求都在调整，直播内容将进一步丰富。

(责编：李都也(实习生)、李栋)