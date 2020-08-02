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权益类银行理财产品爆发在即？发行数量或增加

2020年08月02日09:12  来源：经济日报
 

　　权益类银行理财产品爆发在即？

　　银行理财与广大普通投资者紧密相关，其一举一动备受关注。前不久，中国银保监会主席郭树清提到，要加大权益类资管产品发行力度，其中包括支持理财子公司提高权益类产品比重——权益类理财产品将迎来发展好时机吗？

　　针对权益类理财产品的最新发展趋势，有观点认为，权益类理财产品的发展已迎来好时机，一边是监管的鼓励，一边是投资者的需求，都是重大利好。但也有观点指出，权益类产品发行不能操之过急。那么，面对权益类理财产品可能迎来的变化，普通投资者应该如何认识？在挑选产品时，又该如何做决策？

　　发行数量或增加

　　当前，银行及理财子公司发行权益类产品的占比依旧较少。普益标准统计数据显示，6月份，权益类净值型产品占净值型产品发行总量的比例仅为0.72%，低于混合类净值型产品8.41%的占比。相比而言，固定收益类产品仍然占据净值型产品主阵地，今年以来，各月份发行数量占比均在90%以上。

　　从产品收益来看，权益类、混合类、固定收益类产品的平均业绩比较基准递减，6月统计全市场发行的净值型产品，权益类产品的业绩比较基准平均值较混合类高约30个基点；混合类较固定收益类高约11个基点。

　　在不少业内人士看来，预计未来一段时间，银行理财权益类产品的发行数量与占比会增加，尤其理财子公司或将成为中坚力量。从政策层面上看，《商业银行理财子公司管理办法》规定，理财子公司发行的公募理财产品可直接投资股票；同时，《商业银行理财子公司净资本管理办法(试行)》将理财资金投资股票所对应的风险资本风险系数设置为零。

　　“从完善产品种类、丰富产品体系与培育长期能力的角度来讲，银行理财子公司也需要在权益类产品上做一些起步工作。”在国家金融与发展实验室副主任曾刚看来，这是银行理财子公司的重要发展方向，对长远发展而言很有必要。他同时指出，“当下的股市也为权益类产品发行提供了一个相对好的外部环境，银行或许可以用这个难得窗口做一些尝试”。

　　新网银行首席研究员董希淼也认为，理财子公司成立一年多来，加大了对权益类资产配置的研究实践，积累了一定经验。“这都有助于提升理财子公司权益类资产投资能力，发展壮大机构投资者队伍，引导理财资金以合法形式投资资本市场，给资本市场带来长期稳定的增量资金。”

　　但业内人士也普遍认为，权益类产品的发行速度很难快速提升。“银行在理财产品的发行上是以固收与现金管理类产品为主，其在这方面的理财产品也更占优势。权益类产品的发行要依托投研能力，而这并非一朝一夕能建立，还需要时间积累。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智说。

　　发展掣肘也不少

　　实际上，对银行及理财子公司来说，发行权益类产品仍面临多方挑战。“虽然，监管逐步放松银行公募理财投资权益市场限制，但无论从居民资产配置意愿来看，还是从银行理财实际表现来看，现阶段银行理财大规模布局权益市场依然尚早。”普益标准研究员赵璐表示。

　　与赵璐持有同样观点的业内人士不在少数。归纳来看，一是与权益投资能力更强、经验更丰富的资管同业相比，银行理财子公司仍面临着权益投资人才不足的问题。“在期限错配打破、非标资产投资受限的背景下，加大权益类资产投资，既是理财子公司提升理财产品收益弹性、满足客户多样化需求的重要方式，也是支持资本市场发展的有效措施。但银行理财子公司扩大权益类产品发行，存在文化冲突、人才不足、能力缺少等问题。”董希淼说。

　　二是从投资者角度来看，长期以来，银行理财产品投资者更倾向于购买稳健型固收产品。“随着理财子公司发行产品数量及规模不断增长，且在权益类投资领域积累一定投资经验，未来理财产品权益类资产的整体配置比例会逐渐提升，不过受银行理财投资者风险偏好影响，纯权益类产品发行量不会太大。”融360大数据研究院分析师刘银平说。

　　与此同时，曾刚表示，在理财子公司发展过程中，除了要培育投资能力，还要注意投资者教育的问题。“由于过去银行理财均以固定收益类产品为主，因而在权益类产品发行上会有一个投资者教育的过程。比如，要对不同客户开展风险测试与风险匹配，并做好充分信息披露与投资者的风险教育等。”

　　不难看到，就在6月末，受债券市场调整影响，部分固定收益类银行理财产品浮亏，引发社会舆论，不少普通大中型投资者均表示“难以接受”。曾刚表示：“对银行来说，需要认识到普通投资者对固收类产品出现风险均难以接受，应当思考其面对风险更大的股权类产品是否能接受呢？换言之，当产品风险差异显现后，清楚告知客户产品风险变得非常重要。”

　　能力建设是关键

　　对理财子公司来说，要做好权益类产品的发行，该如何找准发力点？在董希淼看来，理财子公司可从3个方面努力：一是转变观念，改变以往专注固定收益、非标资产投资的习惯与文化，推动商业银行文化与资管公司投资文化更好地磨合。二是加大专业人才引进与培养，特别是具有较强投资研究能力的投研人才，如银行之前较少涉及的权益投资、另类投资方面的人才。三是构建完整的产品体系。应逐步搭建包括商品类、外汇类、权益类以及另类资产等在内的资产体系，开展对不同类型资产的针对性投资，不断提升大类资产配置能力。

　　“人才布局后，还需不断提升权益投资团队对宏观经济、行业投资以及具体权益投资项目的分析研判能力，提升实操经验；对于当前较火热的以FOF/MOM进军权益市场的做法，机构需形成较完整的委外机构及投顾筛选机制，并科学开展投后管理评价。”赵璐表示，区别于机构传统固收投资的信用风险及流动性风险管理，权益市场投资的风控重点在于市场风险管理，风险管理机制的完善必须先于产品发行，这样才能有效控制产品风险，降低净值波动概率，提升产品竞争力与客户认可度。

　　在业内看来，要做好权益产品发行，还要完善系统支撑，包括需能满足权益类产品分析、投资交易、调仓、预警等各类操作，以及能支撑权益类产品的销售及后续信息披露等。

　　对投资者来说，在购买权益类产品时也需改变传统思路。“过往投资者购买银行理财默认是保本保收益的，但随着打破刚兑与净值化管理后，产品收益波动与非刚兑的情况会越来越多。”黄大智表示，权益类产品波动性更大、风险也更大，因此，投资者在购买时要非常注意风险，了解清楚产品风险自己是否能够承受。

　　“投资权益类产品，最需要注意的是市场风险，即权益市场变动对权益产品净值波动的影响。”赵璐说，选购权益类产品时，投资者需理清产品筛选思路：第一步选平台，选择投资者自身认可的，并且投资风格相互契合的资管机构；第二步选产品、定期限，通过对资管机构的产品分析，选择自身认同且具有发展潜力的领域，综合产品的历史净值走势与投资经理的经验分析，并结合自身可接受的投资期限，确定所投产品。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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