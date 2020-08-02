《外商投资法》实施已逾半年，外企负责人纷纷表示——“我们感受到中国政府满满诚意”

6月19日，“电商直播专项技能培训”外商创客专场开班仪式在浙江义乌青岩刘党群服务中心举行。在直播培训课上，义乌工商职业技术学院创意设计学院讲师与学员互动。新华社记者 殷晓圣摄

《外商投资法》正式实施已逾半年。多位外企负责人均表示，《外商投资法》释放了中国坚持扩大对外开放的积极信号，给外企在华投资、经营吃下了“定心丸”。随着《外商投资法》等一系列优化营商环境的法律法规陆续出台并实施，在华外企将越发坚定参与中国未来发展进程的决心。

《外商投资法》实施已逾半年，它在外企在华投资、经营过程中发挥了怎样的作用？对此，众多在华外企负责人在接受经济日报记者采访时表示，《外商投资法》展现了中国坚定扩大对外开放的决心，给外企在华投资经营吃下了“定心丸”，也让外企对在华发展前景更具信心。

彰显中国扩大开放决心

多位外企负责人均表示，《外商投资法》释放了中国坚持扩大对外开放的积极信号，表明中国将进一步营造稳定、透明、可预期和公平竞争的市场环境。

阿斯利康中国公司总经理赖明隆表示，《外商投资法》是一部适合当下外商投资需求、保障外商在华投资权益的法律，彰显了中国进一步推动开放、改善营商环境、拥抱经济全球化的决心。“《外商投资法》为外资企业合法权益提供了更坚实的保障。我们相信优化的市场环境，倡导公平竞争、充满活力的投资氛围，能够最大程度发挥企业创新的主动性，有助于中国市场吸引并汇聚海外资源，进一步推动外资企业与中国本土经济相互融合，实现共同发展。”赖明隆说。

欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞表示，《外商投资法》是中国由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变的重要安排，展示了中国拥抱世界、推动经济全球化的决心与行动力。“我们相信，中国对所有投资者的一视同仁与平等对待，不仅有助于中国实现自身发展目标，也将为各国企业在华开展合作提供广阔机遇，推动多边和双边合作深入发展。”费博瑞说。

瑞士再保险中国公司总裁陈东辉说：“《外商投资法》正式实施已经半年有余，我们从中看到了中国深化改革和扩大开放的强劲信号，也充分感受到了中国持续优化营商环境的决心和行动。”

安利（中国）总裁余放表示，《外商投资法》展现了中国政府坚定推动改革开放的决心，以及支持贸易自由化和经济全球化的态度。中国的投资环境会更加公平和透明，这对外资企业来说是最大的利好消息。

“《外商投资法》是中国外商投资领域新的基础性法律，突出了扩大对外开放和积极利用外资的主基调，侧重投资促进和投资保护，以及保障内外资规则统一和促进公平，彰显了中国推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展的决心。”高通公司全球高级副总裁赵斌说。

外企在华发展吃下“定心丸”

众多外企负责人表示，《外商投资法》实施，给外企在华投资、经营吃下了“定心丸”，让他们更加坚定了在华发展的决心。

赵斌表示，《外商投资法》提振了外商企业开拓中国市场的信心，给高通未来与中国的产业合作带来了更加可预测的前景。“《外商投资法》强调加强对外商投资企业的产权保护，明确提出国家依法保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，鼓励基于商业规则开展技术合作，这为高通‘发明—分享—协作’的商业模式提供了强有力保障。”赵斌说。

泰国天丝集团首席执行官许馨雄说：“《外商投资法》关于加强知识产权保护的一系列规定让我印象深刻。例如，加大对知识产权侵权行为的惩处力度，持续强化知识产权执法，推动建立知识产权快速协同保护机制，平等保护外国投资者和外商投资企业的知识产权等。我们深知营造一个尊重知识产权市场环境的重要性，这也是我们愿意在中国知识产权领域持续投入的原因。”

余放说：“我们对中国政府务实的服务意识、高效的行政审批效率赞叹不已。新冠肺炎疫情期间，政府部门充分利用互联网技术，提升服务效能，帮助安利公司提高了运营效率。随着《外商投资法》施行，我们越发感受到了一个务实、贴心的服务型政府。”

AGC株式会社执行董事、AGC集团中国总代表上田敏裕表示，对跨国企业来说，投资对象国政策的稳定性很重要，“对在华外企来说，《外商投资法》是一颗‘定心丸’，让我们感受到中国政府满满的诚意，坚定了我们继续扎根中国、与中国共同发展的决心和信心”。

费博瑞表示，中国改革的步伐越来越快，落实的效率越来越高，开放的大门越开越大，营商环境越来越好，让欧莱雅对中国市场的信心前所未有地强烈。“《外商投资法》实施将持续推动中国与世界化妆品产业深入合作与融合，将进一步促进化妆品国际贸易，扩大化妆品消费内需，拉动上下游产业增长。作为中国营商环境持续优化的见证者和受益者，我们也有责任和决心为中国经济作出更大贡献。”

坚定参与中国未来发展进程

众多在华外企负责人表示，随着《外商投资法》等一系列优化营商环境的法律法规陆续出台并实施，在华外企将越发坚定参与中国未来发展进程的决心。

全球著名咨询公司埃森哲表示，《外商投资法》实施给中国经济带来了积极变化，让中国经济充满活力。中国市场是埃森哲在全球的关键战略市场。在中国不断扩大开放、优化营商环境的背景下，埃森哲已在深圳和上海分别成立了全球创新研发中心和中国数字创新中心，运用其来自全球和本地的技术创新能力和行业经验，与中国企业共同开展最新数字化实践。

波士顿科学公司副总裁、大中华区总经理张珺表示，波士顿科学根植中国20多年，对未来一直有坚定信心。“中国是公司的重要战略市场，《外商投资法》实施半年多来，我们一直以‘局内人’的身份，积极携手产业链伙伴，协同创新，共建共享医疗生态圈，助推建设‘健康中国’。”

陈东辉认为，在当前全球经济广泛承压的情况下，中国保险市场一枝独秀。从宏观层面看，中国保险市场前景光明，面临难得的增长机遇，并正在经历一系列深刻变化。瑞士再保险对中国市场充满信心，将继续植根中国，与广大客户及合作伙伴携手合作，共同发展。

“AGC集团受益于《外商投资法》对营商环境的优化，更加坚定了继续扎根中国的信心。今年11月份，第三届进博会将在上海召开，这将为阴霾的世界经济点燃一盏希望之灯。AGC将连续第三年参展，我们将携最先进的技术和解决方案，助力中国的新基建发展。”上田敏裕说。

武田制药中国区总裁单国洪表示，疫情持续蔓延，让全球经济充满了不确定性，但是武田制药已充分感受到中国经济的韧性和活力。“很多外企对中国的营商环境及未来前景依然投出了信任票。我们希望中国患者能够与全球其他地区患者同步获得最具创新性的药物。我们愿意积极与中国政府通力合作，支持中国政府在医疗卫生体系可持续发展方面所作的各种努力。”

赖明隆也表示，近年来，阿斯利康深切感受到了中国健康领域的有序放开，并受惠于正陆续出台的优惠政策。“在这样的背景下，阿斯利康不断加大在华投资，截至目前已累计投资超10亿美元，先后建成了无锡、泰州两大供应基地及中国物流中心、中国新药研发部、健康物联网创新中心和国际生命科学创新园。”(经济日报·中国经济网记者 袁 勇 朱 琳）

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