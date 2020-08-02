央视网消息：作为世界观察中国的一个重要窗口，上海的经济数据向来引人关注。在全球遭遇新冠肺炎疫情影响的大背景下，今年上半年，上海GDP同比下降2.6%；在一季度同比下降6.7%的基础上，二季度实现正增长，经济回暖势头明显。尤其是在线新经济，为上海孕育出发展新动能。

今年上半年，上海地区生产总值17356.80亿元，比去年同期下降2.6%，但降幅比一季度收窄4.1个百分点。在拉动经济的“三驾马车”中，消费表现抢眼，上半年上海商品类网络购物交易额同比增长14.3%。

在线新经济 托起上海经济新增量

这是一家生鲜电商的前置仓，依托大数据和人工智能，前置仓可以记住并预测周边居民的买菜偏好，每天完成1500多单的配送，解决3公里内居民“菜篮子”需求。

今年上半年，上海生鲜网购交易额174.8亿元，同比增长138.8%。以在线、智能、交互为特征的在线新经济，成为上海经济复苏的新引擎。

在线新经济飞速发展的背后，是科技在赋能。

汽车，是上海重量级传统产业。尽管上半年，上海汽车行业产值下降，但新能源汽车产值增长了95.7%。当汽车再与上海另一传统行业钢铁遇上，能碰撞出什么呢？答案是“氢”装上阵。

今年上半年，上海全社会固定资产投资增长6.7%，其中制造业投资连续10个季度保持两位数增长。前不久结束的世界人工智能大会，8个上海人工智能产业投资基金项目，签约项目投资总额超过300亿元。

外资持续加码 上半年实到外资同比增5.4%

率先恢复活力的中国经济，为海外投资者创造新的发展机遇。今年上半年，上海实到外资102.8亿美元，比去年同期增长5.4%。7月22日，上海又有54个外资项目集中签约，投资总额超过80亿美元，有15个项目涉及新基建。

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