今年以来新三板挂牌公司成交金额超700亿元

新华社北京8月2日电（记者吉宁）根据全国中小企业股份转让系统（新三板）最新数据，截至7月31日收盘，今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达729.25亿元。
在交易方式方面，本周（7月27日至31日）新三板挂牌公司成交118.34亿元，其中精选层成交90.50亿元。
在指数方面，几大指数本周呈现波动态势，截至7月31日收盘，三板成指报1023.10点，三板做市指数报1121.13点。
在公司成交金额方面，本周成交金额最高的是贝特瑞，成交额21.38亿元。
截至7月31日，新三板挂牌公司总计8509家。
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