上半年规上互联网企业收入增14.1%

本报北京8月2日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：上半年，我国互联网和相关服务业呈现逐步向好发展态势，规模以上互联网企业完成业务收入5907亿元，同比增长14.1%，增速较一季度提高12.6个百分点。

营收恢复两位数增长的同时，行业利润也保持正增长。上半年，全行业共实现营业利润521.6亿元，同比增长2.8%，扭转一季度大幅下滑局面。值得注意的是，上半年全行业研发投入延续增速回升态势，完成研发费用313.4亿元，同比增长10.7%，增速较一季度提高10.7个百分点。

分业务来看，信息服务收入较快增长，其中音视频服务增势突出。同时，互联网平台服务收入加速增长，在线教育和电子商务平台企业领先发展。

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 02 版）

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