上半年规上互联网企业收入增14.1%

本报北京8月2日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：上半年，我国互联网和相关服务业呈现逐步向好发展态势，规模以上互联网企业完成业务收入5907亿元，同比增长14.1%，增速较一季度提高12.6个百分点。
营收恢复两位数增长的同时，行业利润也保持正增长。上半年，全行业共实现营业利润521.6亿元，同比增长2.8%，扭转一季度大幅下滑局面。值得注意的是，上半年全行业研发投入延续增速回升态势，完成研发费用313.4亿元，同比增长10.7%，增速较一季度提高10.7个百分点。
分业务来看，信息服务收入较快增长，其中音视频服务增势突出。同时，互联网平台服务收入加速增长，在线教育和电子商务平台企业领先发展。
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】