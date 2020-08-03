制图：张丹峰

本报北京8月2日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心日前发布，7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.1%，较上月上升0.2个百分点。截至7月份，制造业PMI连续5个月运行在50%以上，尤其7月份指数回升至51%以上，显示经济加快回升。

具体来看，7月份，21个制造业行业中，17个行业采购经理指数高于50%，13个行业较上月上升。大型企业采购经理指数连续5个月、中型企业连续2个月保持在50%以上，小企业目前回升势头虽有所放缓，但生产活动相对稳定。

“7月份制造业采购经理指数继续提高，表明中国经济继续保持回升态势。” 国务院发展研究中心研究员张立群认为，从分类指数看，生产端和供给端指标均保持回升态势，表明制造业的恢复、回升是全面的，生产运行循环是畅通和趋向加快的。当前，要进一步抓好扩大内需的各项工作，切实激活和释放超大规模国内市场的投资消费潜力，推动中国经济回升向好势头更为稳固扎实。

进出口继续保持恢复势头。7月份，在复杂外部环境下，我国进出口继续保持恢复势头。新出口订单指数为48.4%，较上月上升5.8个百分点，连续3个月上升。进口指数为49.1%，较上月上升2.1个百分点，创年内新高。

消费品和新动能行业较快增长。7月份，消费品行业加快回升，消费品行业PMI为51.6%，较上月上升0.6个百分点，且连续4个月高于制造业整体，生产指数和新订单指数均有所上升。新动能也持续较快增长，国产科技发展进程加快。高技术产业PMI较上月上升0.2个百分点至51.3%，其中新订单指数上升0.5个百分点至52.5%。装备制造业PMI为51.8%，高于制造业整体，其中生产指数保持在55.8%的较高水平。

中国物流信息中心分析师文韬表示，7月份，新订单指数为51.7%，保持在50%以上，较上月有所上升，但从指数升幅和企业反映情况来看，新订单指数低于生产指数2.3个百分点，“需求恢复情况弱于供给，是当前企业面临的首要问题。”

根据中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的数据，7月份中国非制造业商务活动指数为54.2%，虽较上月小幅回落0.2个百分点，但连续2个月稳定在54%以上，较去年同期小幅上升0.5个百分点。

7月份，非制造业线上服务持续活跃，新动能发展强劲。邮政业商务活动指数和新订单指数较上月明显上升，指数均超过60%；电信相关服务业商务活动指数持续4个月运行在60%以上，环比升幅也较为明显。住宿业和餐饮业的商务活动指数保持在57%以上的较高水平，较上月升幅明显，并好于去年同期。

“非制造业保持平稳较快增长，企业预期保持乐观，有利于下半年经济继续复苏。” 中国物流信息中心分析师武威表示。值得注意的是，受南方洪涝等因素影响，7月批发业和道路运输业等新订单指数回落明显。从长期看，应继续挖掘内需潜力，激发需求增长动力，进一步增强经济复苏的稳定性。

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 10 版）

(责编：岳弘彬)