天津推进工程建设项目审批制度改革

本报天津8月2日电 （记者龚相娟）记者从天津市住建委获悉：截至今年6月底，天津一般社会投资建设项目从获得土地到取得施工许可，由改革前的平均用时390天压缩至不超过63.5天，工程建设项目审批不断提质、提效、提速。
作为全国第一批工程建设项目审批制度改革试点地区之一，天津以提升社会满意度和企业获得感为着力点，全面落实工程建设项目审批“四统一”要求，累计出台改革措施103项。
统一审批流程。精简审批环节，公布建设项目审批事项清单，确定建设项目审批事项57项，实现清单之外无审批；将传统的串联审批模式改革为并联审批、限时办结，大力提高审批效率。统一信息数据平台。建立并不断完善天津市工程建设项目联合审批系统，全面实行网上办理；推行电子证照在部门间共享互认。统一审批管理体系。建立工程建设项目“全程帮办”制度，全程指导、协调、跟踪、督办审批服务手续。统一监管方式。加强信用体系建设，实行工程建设项目审批守信联合激励与失信联合惩戒措施以及红黑名单制度。
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】