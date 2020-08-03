上半年成都进出口总额增23.5%

本报成都8月2日电 （记者王明峰）记者获悉：上半年，成都实现进出口总额3230.9亿元，同比增长23.5%，其中进口额、出口额分别增长25.5%、21.9%。与“一带一路”沿线国家贸易额增长45.4%。
尽管受到疫情影响，今年上半年，成都经济稳步复苏，实现地区生产总值8298.63亿元，同比增长0.6%。
疫情防控期间，新经济为城市转型发展提供了机遇。成都市新经济委党组书记卢铁城介绍，成都将不断完善“城市机会清单+城市未来场景实验室+创新应用实验室”机制，为新经济企业释放更多发展机会。
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】