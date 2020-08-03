支付“非接触”  生活更便利（财经眼）

数据来源：人民银行

制图：张芳曼

夜光收钱码、“无感支付”……非接触支付渐成潮流

“有了这夜光收钱码，再也不用担心夜间顾客扫码不方便了。”“80后”杨青在浙江杭州市胜利河美食街经营一家小吃店。夏天到了，不少小店的生意高峰移到了夜间。

如今，消费购物“扫一扫”付款已是很多人习以为常的事，然而不少人遇到过类似这样的经历：夜间或是光线不好的时候，扫码付款可能会遇到扫不上的麻烦，耽误了不少时间。夜光收钱码的出现，一定程度上解决了这个问题。

“夜光收钱码更醒目、安全。”支付宝小店产品经理陈冠华说，夜越黑，夜光收钱码越能发光，相比普通版，夜光收钱码更便于在夜间大客流量中识别扫码。同时，夜光收钱码支持语音到账提醒，其特殊材质也不容易被不法分子调包贴码。

6月22日，支付宝上线“夜光收钱码”，当天就有5万名店主申请了该服务。

当“扫一扫”付款成为不少人的首选时，如何让非现金支付更便利，也成为支付机构思考的问题。

“有了‘无感支付’特别方便，只需通过微信支付绑定车牌号，再开通免密支付，车通过闸口时就能直接自动扣费，没有ETC也能用。”疫情防控期间，家住北京海淀区世纪城社区的吴婷体验到“无感支付”带来的便利和安全。

“我去附近的世纪金源购物中心采购生活用品，买完东西，坐在车里通过商场的小程序领了免费停车券，提交后就把车开出去了。不用停下来单独缴费，连车窗都不用打开。”吴婷说。

据统计，疫情防控期间，有4000万车主使用过微信车主“无感支付”服务，近550万人次在停车场用过“无感支付”，累计810万车主通过“无感支付”不停车过高速。目前，全国超5万家停车场支持“无感支付”，2万多个加油站支持无接触加油。

近年来，非现金支付结算比例不断提升，云闪付、条码支付、聚合支付等新型支付产品和服务层出不穷。数据显示，最近三年来移动支付笔数和金额的年复合增长率分别达到83.5%和39%。

在湖南张家界市武陵源区溪布街，唐先生经营着一家美食店，他说：“以前用过几个收款平台，提现都要收取手续费。现在用工行收款码，款项直接到我的工行账户，收10块钱我就可以得10块钱，而且还不需要分别对账，更省心了。”

前不久，工商银行为小微商户推出了足不出户的e支付收款码服务。e支付收款码支持工银e支付、银联云闪付、微信支付、支付宝等多种主流扫码支付方式，申请简单、安全便捷、免提现手续费，较好地解决了小微商户经营发展中多码收款、多头对账等问题。

“新型数字支付工具快速发展，使支付行为突破了时空限制，也使人们对货币、交易和支付结算行为的理解发生变化，对新兴支付工具的适应能力更强。”交通银行金融科技研究室副主任张哲宇说。

“夜光收钱码、‘无感支付’、e支付收款码……近年来，以移动支付为主要形式的非接触支付不断创新、发展迅速，在满足人们方便快捷支付需求的同时，提高了资金融通和社会运行效率，在扩大居民消费、促进经济增长等方面发挥了积极作用。” 招联金融首席研究员董希淼说。

点餐、缴税、开发票，支持非接触支付场景更多，花样翻新

“请问您的口令是什么？”

“速度之子。”

“好的，这是您点的咖啡和面包。”

在北京朝阳区西大望路附近工作的刘悦在上班途中就点好了早餐。“过去早高峰来这家星巴克，经常排队等很久，点餐、结账、服务员准备……时间特别长，总担心上班迟到。现在好了，进门就能取餐！”刘悦说。

她边说边向记者演示，通过支付APP搜索“星巴克”，点击“啡快”，找到目的地附近的门店就可以下单，然后会收到一个趣味口令。收到取餐通知后，到店直接凭口令领餐。

时下，非接触支付应用场景不断延伸，支付类APP能解决的问题越来越多，除了传统的付款、转账，其应用场景覆盖到缴费、理财、出行、医疗、教育、公共服务等多个领域。

“没想到现在居然能扫码缴税，真是越来越方便了！”近日，一名来到湖北黄冈市政务中心办税服务厅的纳税人在代开增值税专用发票时，发现三方协议余额不足，又忘记带银行卡，扫码支付缴税轻松解决了他的难题。

6月1日，税费缴纳第三方支付功能在湖北全省范围内正式开通。“推出‘码上缴税’，填补了‘云’端缴税的空白，真正实现了方便快捷的‘互联网+缴税’模式。”黄冈市税务局第二分局副局长张军介绍，纳税人可自主选择通过微信、支付宝、云闪付等第三方支付平台，扫描税务部门“金三系统”生成的二维码，轻松一扫就能直接获取待缴税信息，核对无误后即可完成在线支付，这种高效便捷且缴费成功率高的缴税方式赢得了纳税人一致好评。

湖北省税务局信息中心负责人说，传统的缴税（费）方式是与银行签订委托扣款协议或前往办税服务厅刷银行卡，有时会出现POS机卡死、密码输入错误等情况，导致支付时间较长等问题。第三方支付功能开通后，几秒钟就可以成功支付，大大节省了办税缴费时间。截至6月5日，全省已通过第三方支付平台缴税8916笔，金额2193万余元，缴社保费3397笔，金额444万余元。

支持海关、社保、税务等场景，政务类小程序用户环比增长近60%；医疗类疫情服务小程序新增近800个，医疗小程序用户环比增长347%；教育类疫情小程序新增近300个，环比增长485%，超两万家教育机构借助微信支付实现了线上缴费，超100万学生实现无接触报班……翻开腾讯微信、腾讯社会研究中心联合清华大学中国经济社会数据研究中心共同发布的报告，一串串数字的背后，是非接触支付模式的不断创新，消费模式的不断升级。

非接触支付热度不减，要便捷也要安全

“如果不是申报时数据填报错误，过了征期要到大厅更正申报，自己还真没机会到办税服务厅来。”驰马拉链（安徽）有限公司办税人员朱冬冬说，自己已经大半年没来过大厅办理业务了。如今，得益于电子税务局的大力推广，绝大多数涉税事项都可以足不出户线上办结。

不只是办税，“非接触”的概念在更多领域得以体现，“非接触”菜篮子、“非接触”购物、“非接触”办公……今年以来，“非接触”火了，新业态加速发展。

“拿支付来说，其实很多‘非接触’业务并非全新场景，而是疫情防控期间突出了这类场景，金融科技对‘非接触’业务创新的支撑和催化作用更为明显。预计很多非接触支付场景服务的热度仍将持续，推动各类机构不断提高支付服务质量和效率。”张哲宇说。

如何更好推动支付行业尤其是非接触支付的发展？业内人士认为，安全性和稳定性仍是非接触支付可持续发展的要点和难点。

张哲宇分析，在非接触支付领域，人脸支付、指纹支付等技术在提高支付便捷度的同时，也带来了一定的技术挑战和风险隐患。疫情防控期间，刷脸支付受限，对虹膜支付、声纹支付等新兴支付技术的安全可靠性提出了更高要求。

从服务性来看，非接触支付需要进一步扩大便民服务的广度，在公共交通、生活购物、公共缴费以及政务服务等领域为用户日常生活提供更大便利。

张哲宇认为，在服务深度方面，非接触支付应延伸服务受理范围，覆盖多元生活场景，打造智慧生活服务圈；促进智慧城市建设，推动普惠金融发展，为用户支付带来切实的便利和优化。同时，非接触支付相关的监管制度尚不完善，机构的创新能力仍需提升。

非接触支付业务受青睐，对银行发展提出了更高要求。董希淼认为，在理念上，银行要加快推进数字化转型，制定转型战略并深入实施；在业务上，要创新产品研发，打造多元化渠道与风控体系；在技术上，要完善配套机制，促进技术应用与架构转型；在合作上，要深化跨界合作，融入多种场景。

《 人民日报 》（ 2020年08月03日 18 版）

(责编：岳弘彬)