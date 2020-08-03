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银保监会消费者权益保护局发布风险提示

警惕借金融创新之名搞非法集资

本报记者  屈信明  欧阳洁

2020年08月03日04:38  来源：人民网－人民日报
 

　　近年来，互联网与金融的快速融合促进了金融创新，在满足民间投资需求等方面发挥了积极作用，但也出现了假借网络借贷信息中介平台名义开展非法集资等情况。日前，银保监会消费者权益保护局公布了一起此类案例，并以此提醒公众注意防范。

　　银保监会消费者权益保护局有关负责人介绍，浙江望洲集团有限公司假借开展网络借贷信息中介业务之名，未经批准归集不特定公众资金设立资金池，控制、支配资金。望洲集团成立上海望洲财富投资管理有限公司、望洲普惠投资管理有限公司，以网络借贷信息中介名义进行宣传，承诺保本高收益，约定7%—15%不等的年化利率诱导公众出资，要求理财客户在第三方支付平台上开设虚拟账户并绑定银行账户，选定投资项目后将资金转入虚拟账户进行投资，望洲集团及实际控制的担保公司为理财客户的债权提供担保。望洲集团对虚拟账户内的资金进行支配使用，最终资金链断裂，无法按期兑付本息。

　　这位负责人介绍，网络借贷信息中介机构是指依法设立、专门从事网络借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司。网络借贷信息中介机构以互联网为主要渠道，为借款人与出借人实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷撮合等服务；不得提供增信服务，不得直接或间接归集资金，不得直接或变相向出借人提供担保或者承诺保本保息。

　　此案例中，望洲集团及其关联公司假借网络借贷信息中介名义，通过虚构项目标的、非法归集客户资金设立资金池、承诺高收益等手段进行非法集资，是以金融创新为名实施的金融违法犯罪活动。

　　银保监会消费者权益保护局提示公众，近年来，一些机构和平台打着网络借贷信息中介等金融创新旗号，或假借扶持中小微企业、养老服务、互联网新零售之名，通过虚构项目标的、承诺高收益、设立资金池借新还旧等手段，触碰非法集资底线。公众应树立科学理性的金融投资消费观念，切勿投资业务不清、风险不明的项目。此外，公众应客观评价自身风险认知能力和风险承受能力，选择符合自身风险偏好的金融产品，切勿盲目追求高收益、忽视高风险，跟风投资超出自身风险承受能力的金融产品，更不要一味追求担保或所谓“保本保息”承诺而不注重风险辨别。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月03日 18 版）
(责编：岳弘彬)
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