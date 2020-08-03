上半年规上文化及相关产业企业营收40196亿元 

国家统计局7月31日发布的数据显示，上半年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入40196亿元，比上年同期下降6.2%，降幅比一季度收窄7.7个百分点。

国家统计局社科文司统计师辛佳指出，随着疫情防控取得显著成效，经济社会秩序有序恢复，文化企业复工复产扎实推进，上半年，规模以上文化及相关产业企业营业收入降幅明显收窄，向好态势逐步显现，文化企业生产经营逐步趋于好转。

分行业类别看，文化及相关产业9个行业中，新闻信息服务营业收入3996亿元，同比增长13.4%，继续保持较快增长；创意设计服务营业收入6250亿元，同比增长3.3%；其余7个行业虽同比仍在下降，但降幅比一季度明显收窄。

分产业类型看，文化制造业营业收入15383亿元，同比下降9.5%，降幅较一季度收窄9.0个百分点；文化批发和零售业6216亿元，下降17.7%，降幅收窄9.6个百分点；文化服务业18598亿元，增速由一季度下降2.9%转为增长1.7%。

分领域看，文化核心领域营业收入24715亿元，同比下降4.0%，降幅较一季度收窄6.7个百分点；文化相关领域15480亿元，下降9.4%，降幅收窄9.0个百分点。

分区域看，东部地区实现营业收入30460亿元，同比下降6.3%，降幅较一季度收窄7.6个百分点；中部、西部和东北地区分别为5730亿元、3653亿元和353亿元，分别下降6.7%、2.4%和19.8%，降幅分别收窄8.6、7.2和5.0个百分点。

辛佳介绍，上半年，“互联网+文化”新业态继续逆势上行，线上文化消费保持较快增长。从文化及相关产业细分行业看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入12939亿元，比上年同期增长18.2%，增速比一季度提高2.7个百分点；占规模以上文化及相关产业企业营业收入的比重为32.2%，比上年同期提高8.3个百分点。其中，互联网广告服务、互联网其他信息服务、多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、其他文化数字内容服务、娱乐用智能无人飞行器制造、可穿戴智能文化设备制造等行业的营业收入均实现两位数增长。

“下阶段，随着疫情防控和经济社会发展各项工作统筹推进，宏观政策效应进一步显现，经济逐步恢复，文化消费需求将回补释放，文化市场回暖向好态势将持续巩固，文化企业生产经营将有望逐步改善。”辛佳说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)