人民网>>财经

上半年规上文化及相关产业企业营收40196亿元 

本报记者  邱海峰

2020年08月03日07:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　国家统计局7月31日发布的数据显示，上半年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入40196亿元，比上年同期下降6.2%，降幅比一季度收窄7.7个百分点。

　　国家统计局社科文司统计师辛佳指出，随着疫情防控取得显著成效，经济社会秩序有序恢复，文化企业复工复产扎实推进，上半年，规模以上文化及相关产业企业营业收入降幅明显收窄，向好态势逐步显现，文化企业生产经营逐步趋于好转。

　　分行业类别看，文化及相关产业9个行业中，新闻信息服务营业收入3996亿元，同比增长13.4%，继续保持较快增长；创意设计服务营业收入6250亿元，同比增长3.3%；其余7个行业虽同比仍在下降，但降幅比一季度明显收窄。

　　分产业类型看，文化制造业营业收入15383亿元，同比下降9.5%，降幅较一季度收窄9.0个百分点；文化批发和零售业6216亿元，下降17.7%，降幅收窄9.6个百分点；文化服务业18598亿元，增速由一季度下降2.9%转为增长1.7%。

　　分领域看，文化核心领域营业收入24715亿元，同比下降4.0%，降幅较一季度收窄6.7个百分点；文化相关领域15480亿元，下降9.4%，降幅收窄9.0个百分点。

　　分区域看，东部地区实现营业收入30460亿元，同比下降6.3%，降幅较一季度收窄7.6个百分点；中部、西部和东北地区分别为5730亿元、3653亿元和353亿元，分别下降6.7%、2.4%和19.8%，降幅分别收窄8.6、7.2和5.0个百分点。

　　辛佳介绍，上半年，“互联网+文化”新业态继续逆势上行，线上文化消费保持较快增长。从文化及相关产业细分行业看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入12939亿元，比上年同期增长18.2%，增速比一季度提高2.7个百分点；占规模以上文化及相关产业企业营业收入的比重为32.2%，比上年同期提高8.3个百分点。其中，互联网广告服务、互联网其他信息服务、多媒体游戏动漫和数字出版软件开发、其他文化数字内容服务、娱乐用智能无人飞行器制造、可穿戴智能文化设备制造等行业的营业收入均实现两位数增长。

　　“下阶段，随着疫情防控和经济社会发展各项工作统筹推进，宏观政策效应进一步显现，经济逐步恢复，文化消费需求将回补释放，文化市场回暖向好态势将持续巩固，文化企业生产经营将有望逐步改善。”辛佳说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经

商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】

财经

商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】

财经

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved