央行：资管新规过渡期延长1年

本报北京8月2日电 （记者徐佩玉）中国人民银行7月31日宣布，人民银行会同多部门审慎研究决定，资管新规过渡期延长至2021年底。过渡期延长不涉及资管新规相关监管标准的变动和调整。

记者从中国人民银行了解到，按照既有工作安排，资管新规过渡期将于2020年底结束。但今年以来，新冠肺炎疫情对经济金融带来一定冲击，金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型，经国务院同意，中国人民银行会同国家发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定，资管新规过渡期延长至2021年底。

中国人民银行相关人士表示，过渡期延长不涉及资管新规相关监管标准的变动和调整。为做好过渡期存量资管业务整改工作，金融管理部门将建立健全激励约束机制，夯实金融机构主体责任，在锁定存量资产的基础上，继续由金融机构自主调整整改计划，按季监测实施，切实防范道德风险。同时，完善配套政策安排，加大创新支持力度，为存量资产处置提供更多的方式和渠道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)