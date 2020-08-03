“贬值忧虑”情绪渐浓 美元主导地位将终结?

受疫情及经济衰退的双重打击，美国会推出多轮刺激政策，美联储亦将资产负债表扩大约2.8万亿美元，高盛战略师警告称，美国的方针正在引发美元“贬值忧虑”，或将终结美元在全球外汇市场上的主导地位。

7月28日亚市早盘，贵金属市场疯涨，现货黄金飙升冲破1980美元/盎司，期金更是率先触及2000美元，白银暴涨6%突破26美元关口。随后几天，黄金的波动率居高不下，但市场看涨黄金的声音依旧不少，不少分析人士认为，多项技术特征显示黄金上升趋势仍然是完好的。

而另一边，美联储于北京时间7月30日公布最新一期利率决议后，美元指数震荡下行，续创新低，最低一度达到93.1678。最近几个月，美元持续走软。3月份美元汇率达到峰值以来，美元兑其他主要货币已经下跌了9.2%，美元的空仓也处于两年来最高水平。

7月28日，路透社报道称，美元的下跌支撑了金价走高。随着全球需求疲软以及美国经济前景黯淡，未来美元的主导地位将逐渐消失，甚至有分析师认为，美元短缺的时代可能已经终结，欧元有可能成为美元的替代品。

但在巴克莱美洲G-10现汇交易主管Michael Krupkin看来，鉴于资本市场深度和全球以美元计价的交易体量庞大，美元距离失去储备货币地位还远得很。不过他同时表示，随着当前撤出美元的再平衡势头一直持续，美元短期内将贬值。美国大选风险也是“市场可能没有充分定价的风险”，因为市场把焦点都放在了疫情应对和附带损失上。

美经济难以支撑美元?

据CNBC 7月28日报道，当前美元的下跌很明显地反映了市场认为美国在控制疫情传播方面的乏力、不断增加的财政赤字将给经济带来不确定性风险。

事实上，美元指数已连续五周下滑，在美联储公布利率决策后，更是一度下跌到了93.1678。

对于市场来说，美元缺乏支撑成为了最大的问题。交易员指出，美国新冠疫情继续恶化，加上美联储可能加码宽松，美指很难形成有组织且像样的反弹。

当地时间7月30日，美国商务部公布了美国第二季度实际GDP年化季环比初值暴跌32.9%。CNBC对此评论称，在过去的两个世纪里，就算是大萧条时期，美国的短期GDP也没有发生过如此严重的下滑。

中国社会科学院美国研究所经济研究室助理研究员杨水清在接受《国际金融报》记者采访时表示，未来一段时间内，市场预计美国经济复苏缓慢，美联储还会开启扩表。虽然近半个月，美联储资产负债表的资产端有缩减的现象，但未来不排除其在第三季度和第四季度再度开启量化宽松政策，这使得美元可能会持续走弱。

悉尼澳洲国民银行（NAB）外汇策略主管Ray Attrill认为，美债收益率出现下滑，降低了美元的吸引力。光是风险偏好恶化或许不足以提供美元任何有意义且持久的支撑。并且，市场对于未来美元的走势似乎处在持续的看跌之中。Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，“从期权市场的倾斜来看，市场上的资产管理者、投机者和对冲基金都已经加入了美元‘看跌党’的阵营。”

美国商品期货交易委员会（CFTC）数据也显示，资产经理增加了日元、欧元、加元和瑞郎的净多头头寸，加剧了彭博美元现货指数本月大跌3.4%的抛售潮，该指数也迎来了2010年以来最糟糕的7月份。

全球避险情绪严重

随着美元持续下跌，亚市早盘，贵金属市场疯涨，现货黄金飙升，冲破1980美元/盎司，期金更是率先触及2000美元。

杨水清表示，近段时间以来，美元跟黄金呈现出来的负相关关系尤为明显。“今年3月，美元强势，黄金则缺乏流动性，出现了价格下跌。值得注意的是，黄金不仅是避险资产，也是流动性资产”。

国信期货分析指出，黄金作为“去美元化”资产的配置价值凸显，或将受益于美元走弱和市场避险需求获得更多的上涨空间。

截至目前，贵金属价格已飙升近30%。7月24日，现货黄金突破1900美元/盎司关口，金价连涨5个交易日，周涨幅达5.07%。

纽约大学教授、汇盛金融首席经济学家陈凯丰在接受《国际金融报》记者采访时表示，黄金一直被看作是避险工具，而当前这种态势，已经证明了全球避险情绪严重。

在分析师们看来，黄金走涨的这波行情仅仅是“前菜”。诺安基金国际业务部总监宋青在接受《国际金融报》记者采访时表示，维持继续看好金价判断。他说，不论从黄金的避险属性或是金融属性来看，黄金的权益资产在商品价格上扬的过程中弹性更大，当前配置黄金的性价比较高。“随着资金加快流入黄金市场，叠加疫情后全球央行释放的流动性考虑，黄金价格未来空间不应该受限于前一轮周期的高点”。

贵金属交易商J. Rotbart&Co.执行合伙人Joshua Rotbart认为，金价将突破2000美元大关。“由于冠状病毒大流行和全球经济疲软，投资者急于购买这种贵金属的原因是‘恐惧’。他们很害怕，正急于求成。然而，在当前放松货币和财政政策的条件下，经济衰退、失业率高企的趋势很难遏制”。

不过，鉴于近段时间现货黄金价格出现的剧烈波动，中信期货贵金属研究员杨力建议，还是减仓规避为宜。

美元地位受到挑战

分析人士认为，随着美元的持续走跌，美元的主导地位或受动摇。独立投资研究机构Gavekal分析师路易·加夫（Louis Gave）表示，美元短缺的时代可能已经终结，欧元有可能成为美元的替代品。

从市场来看，美元因美国经济前景的不佳而走跌将成为一种常态。路易·加夫认为，“中国没有实施像美国那样的大规模刺激经济，再加上美国总统大选结果的不确定性，美元汇率似乎会继续疲软，进而出现一种和过去10年截然不同的投资环境。”

Exante首席执行官Jens Nordvig也表示，美元走跌将成为一种趋势，很难说什么时候可以停止。

从路透社此前对一些汇率分析师的调查来看，他们认为，随着全球需求疲软以及美国经济前景黯淡，未来美元的主导地位将逐渐消失。

杨水清认为，“从中长期来看，美元的走势会与它的核心优势相关，如果美国持续占有优势，那么美元会被再次看多。但从目前来看，不论是IMF，还是世界银行对美国经济复苏的前景都比较悲观，因此在未来三至五年内，美元是很难被市场认可的。”

而近段时间以来，美国政府不断挑起事端也降低了美国的国际影响力。德国商业银行最新报告称，美国的对华政策正在出格，就像它对一些欧洲国家采取的措施一样，如果美元在国际贸易和资本市场上的主导地位被削弱，美元未来的情况要比现在还要差。

在巴克莱美洲G-10现汇交易主管Michael Krupkin看来，鉴于资本市场深度和全球以美元计价的交易体量庞大，美元距离失去储备货币地位还远得很。不过他也承认，随着当前撤出美元的再平衡势头一直持续，美元短期内将贬值。美国大选风险也是“市场可能没有充分定价的风险”，因为市场把焦点都放在了疫情应对和附带损失上。

此外，杨水清提醒，美国目前还试图通过以认可数字货币的方式再度实现自己在货币上的霸权。

7月25日，美国联邦法院在一起案件中将比特币视为华盛顿特区《货币传输者法》所涵盖的一种“Money”（货币），从而承认了比特币在哥伦比亚特区的货币地位。

杨水清表示，“由于数字货币在清算和国际跨境交易方面都更便捷和省时，所以美国也一直在积极推动数字货币的进展，加之数字货币很‘新’，很多地区和国家还未引起重视。因此，一旦谁拿到了这一领先地位，谁就有了主导权，也就更容易强化自己货币的地位。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)