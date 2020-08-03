挂牌首日涨跌互现 新三板精选层仍值得肯定

7月27日，对于新三板而言是一个特殊的日子。当天新三板精选层首批32家公司挂牌，这也意味着，一年之后，或将有精选层公司能够转到创业板或科创板上市。尽管挂牌首日32家公司涨跌互现，但新三板精选层仍然值得肯定。

新三板是我国资本市场的重要组成部分，也是对资本市场多层次架构的进一步完善。但新三板的发展，却经历了从辉煌到落寞的阶段。自2013年新三板运营之后，新三板市场挂牌公司的规模出现爆炸式增长，短短几年时间内，挂牌公司的数量就突破了万家。而且，新三板也具备一定的融资功能，截至2019年9月底，新三板6388家挂牌公司发行股票10516次，融资4911.39亿元。尽管与主板相比存在天壤之别，但近5000亿元的融资额也不是小数目，而且也为实体经济的发展作出了贡献。

但是，近年来，由于受市场规模、结构、需求多元等因素影响，新三板出现了诸如融资额下降、交易不活跃、申请挂牌公司减少、主动摘牌公司增加等一系列问题。比如与高峰时的超万家相比，如今新三板挂牌公司数量已萎缩至8518家。尽管其中不乏有某些公司转板的原因，但绝大多数是主动摘牌或 “被摘牌”。而值得注意的是，按此态势发展下去，新三板存在被边缘化的风险。

正是在此背景下，证监会启动了新三板改革工作，改革也主要从五个方面推进，包括优化发行融资制度；完善市场分层，设立精选层；建立挂牌公司的转板上市机制；加强监督管理，分类监管；健全市场退出机制，完善摘牌制度等。其中，最值得关注的莫过于转板机制的建立。根据规定，新三板将分为基础层、创新层、精选层。在新三板精选层挂牌满一年，且符合证券法上市条件和交易所相关规定的企业，可以直接转板至上交所科创板和深交所创业板。这一制度的建立，对新三板的发展具有标志性的意义。

新三板精选层首批32家公司的挂牌，无疑受到市场的关注。不过，32家公司股价表现却令市场大跌眼镜。一方面，新股不败神话没有在精选层延续。截至当天收盘，32家公司中，11家报涨，1家平盘，20家下跌。由于没有涨跌幅限制，16家公司跌幅超过10%，打新者亏损严重。另一方面，精选层32家公司的表现，也受到市场的质疑。有质疑挂牌公司质量的，有质疑32家公司高价发行的。

32家公司股价表现不一，是多种因素产生的结果。仅仅依据首个交易日的表现质疑新三板精选层，无疑也有一叶障目之嫌。事实上，新三板完善市场分层，设立精选层，所产生的积极效果是不言而喻的。

由于建立了转板机制，在精选层挂牌的公司，在通过审核之后，需要先发行股票才能挂牌。在新三板公司融资日益困难的情形下，精选层的设立，无形中能激活新三板的融资功能，并为实体经济的发展提供助力。如32家公司首发融资达到94.52亿元，无论是对于企业，还是对于新三板而言，都是值得肯定的。

而且，由于建立转板机制，且融资功能被再次激活，无形中也能增强新三板的吸引力。新三板出现挂牌公司大幅减少等问题，毫无疑问与新三板吸引力下降有关。但如今，这一格局将被改变。新三板吸引力的提高，将会吸引更多有潜力的企业到新三板挂牌，在今后不断对新三板制度进行完善的背景下，新三板有望重塑活力，并步入良性循环阶段。

此前，新三板公司要登陆沪深股市，要么通过IPO，要么通过并购重组，并无其他方面的途径。企业选择挂牌时，与沪深市场相比，新三板没有丝毫的竞争力。但改革后的新三板则完全不一样，设立精选层，建立转板机制，在提升新三板吸引力的同时，将有利于提升新三板的竞争力。（作者系财经专栏作家、独立撰稿人）

(责编：李都也(实习生)、李栋)