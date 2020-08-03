和信贷涉嫌非吸被立案调查  社交电商是“救命稻草”？

又一上市网贷平台被立案调查！

《国际金融报》记者近日独家获悉，和信电子商务有限公司（“和信贷”平台）、和信财富管理有限公司（下称“和信财富）涉嫌非法吸收公众存款被多地公安立案调查。

北京朝阳经侦“和信案件专案组”王姓警员介绍，“和信贷”平台存在把投资人的钱集中在一起进行错配、再分配的行为，构成涉嫌非法吸收公众存款。目前已对和信贷正式立案侦查，第三方正对和信贷的银行流水进行穿透，接下来会进一步调查借款方和和信贷平台是否有关联及私下协议。

被称为“纳斯达克中国互金第一股”的和信贷于北京时间2017年11月3日在美国纳斯达克成功上市（股票代码：HX）。上市以来，和信贷麻烦不断。2019年初，做空机构博力达思研究（Bonitas Research）直指其欺诈。2019年底，因股价持续低于1美元，和信贷收到纳斯达克退市警告函。截至美东时间2020年7月29日收盘，和信贷股价为0.77美元。

官网披露数据显示，截至2020年6月30日，和信贷累计撮合借款总额211.99亿元，借贷余额59.09亿元，当前有72703位出借人，137081位借款人。

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涉嫌非吸被立案调查

苏州市公安局工业园区分局出具的立案决定书显示，“对和信财富管理有限公司苏州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查”。

今年4月底，和信贷官方曾对《国际金融报》记者表示，“从2019年11月开始，由于借款人逾期情况加剧导致了逾期兑付的出现。目前待兑付的金额大概还有60亿元左右，我们一直在通过各种方法努力加快兑付进度。”

彼时（2019年11月12日），和信贷以站内消息形式向部分出借人发布通告称，自2019年11月18日起，由于第三方支付公司原因，还款通道暂时被关闭，导致部分出借人回款延期，预计影响时间一个月左右。

不能正常兑付以来，出借人多次与和信贷方面沟通，希望和信贷出具兑付方案，但一直都没有明确说法，因此部分出借人向属地公安报案。经过初步了解，和信贷总部所在地北京朝阳经侦最早对和信贷立案侦查。

据和信贷出借人介绍，北京市朝阳区公安分局经侦大队于2019年12月6日以涉嫌“非法吸收公众存款罪”对和信贷立案调查，立案号【2019】朝50677案。据办案警员透露，和信贷存在资金池，已涉嫌违法，所以予以立案调查。

记者掌握的多段录音显示，北京朝阳经侦“和信案件专案组”王姓警员几次向和信贷出借人介绍案情，并明确表示已经正式对和信贷线上线下平台立案调查。王警员表示，涉案金额不小，和信贷存在资金池，并把资金池的钱导到私人账户上。如果没有资金池，就是点对点的出借，那连“非吸”都够不上。

王警员介绍，从目前掌握的情况来看，和信贷的标的没问题，还没有集资诈骗的倾向。和信贷的银行流水正在做穿透，接下来会进一步调查，借款方和和信贷平台是否有关联及私下协议，是否构成自融和诈骗。

《国际金融报》记者近日还独家获悉，和信贷线下财富端平台和信财富也被立案调查。苏州市公安局工业园区分局出具的立案决定书显示，“对和信财富管理有限公司苏州分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查”。苏州工业园区分局警员向《国际金融报》记者证实：“已经立案在调查，我们这边目前是负责苏州分公司的调查，后续要看北京总部的要求”。

此外，记者还获悉，今年4月，武汉市公安局武昌区分局东亭派出所还受理了“和信财富管理有限公司武汉公司非法吸收公众存款一案”。不过，记者采访了解到，武汉东亭派出所并未对和信财富武汉公司立案调查。东亭派出所警员对《国际金融报》记者表示，“协商按比例退款，已经退了几千万了”。

对于和信贷平台、和信财富涉嫌非法吸收公众存款被多地公安立案调查，和信贷方面未作出正面回应。和信贷对接媒体的人士对《国际金融报》记者表示，“我们不负责财富那边，具体情况真的不清楚。”

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六分之五借款人未正常还款

目前六分之一借款人在正常还款（能主动打款），六分之五不能正常还款。由于疫情等多方面原因，实际逾期率高，回款都兑付了。

官网介绍，和信贷由安晓博持股比例94.99%的和信电子商务有限公司运营，实缴注册资本10亿元，是一家专注于消费金融的网络借贷信息中介服务平台。2017年11月3日，和信贷在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市，股票代码HX。和信财富是和信旗下独立运营的第三方财富管理咨询服务平台。

和信贷披露的数据显示，截至2020年6月30日，和信贷累计撮合借款总额211.99亿元，借贷余额59.09亿元，借贷余额笔数137144笔，利息余额6亿元，累计代偿笔数9277笔，累计代偿金额6.04亿元，当前有72703位出借人，137081位借款人。

和信贷出借人对《国际金融报》记者表示，自2019年11月不能正常兑付以来，和信贷目前仅对到期的项目本金进行按比例兑付，不支付利息，尚未到期的项目完全不兑付。目前每天兑付比例约为0.6%左右，据此估算每天的兑付金额仅有几十万元，不到借贷余额的万分之一。

对此，和信贷方面回复称，“从2019年11月开始，由于借款人逾期情况加剧导致了逾期兑付的出现。目前待兑付的金额大概还有60亿元左右，我们一直在通过各种方法努力加快兑付进度。”

王警员也表示，通过和信贷平台放出去的钱，基本上现在还在正常还款的大概占六分之一左右。也就是说，六分之一的借款方在正常还款，另外六分之五的借款方不正常还款或者不还款。

和信贷实控人安晓博也对出借人表示，“目前六分之一借款人在正常还款（能主动打款），六分之五不能正常还款。由于疫情等多方面原因，实际逾期率高，回款都兑付了。”这一数据与出借人从北京朝阳经侦“和信案件专案组”王警员处了解到的情况一致。

为了保持兑付，多方助力和信贷打击“逃废债”。和信贷方面介绍，截至目前和信贷已经上报了数批次的逾期数据，其中部分逾期名单是由北京市的相关金融部门上报到征信的。和信贷目前正在积极对接央行征信。据悉，2019年12月10日至2020年4月16日期间，和信贷发布了九批逾期借款人名单，共计45694人24.98亿元。

王警员介绍，民事上的“老赖”，刑事机关是干预不了的。现在立案调查阶段还没有到需要公安机关追赃挽损的地步，也没有对公司人员采取硬性的限制自由的措施。之所以没有采取硬性措施就是考虑到，如果只是把人抓起来，没有把投资人的款进行或多或少的退还的话，也没有什么意义，核心就是把钱还给出借人。下一步也会督促，最大限度调整兑付措施，给投资人合理的答复。

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股价、业绩双跌 曾收退市警告

财报显示，截至2019年9月30日的六个月（即2020财年上半年），和信贷的净收入为950万美元，较上一财政年度（2019财年）同期的5530万美元减少82.9%

和信贷平台陷入逾期兑付、被立案调查中，上市公司也游走在“退市”边缘。2019年12月，和信贷（Nasdaq：HX）曾收到纳斯达克股票市场的通知函，函中提到，和信贷美国存托股（ADS）价格在过去连续30个交易日的收盘价低于1美元，未能符合纳斯达克股票上市规则所规定的1美元最低标准。

依据纳斯达克上市规则规定，和信贷有180天宽限期，即在2020年6月15日前，如果和信贷ADS收盘价能够连续10个交易日达到或高于1美元，则视为已重新符合上述纳斯达克上市规则的要求。

而如果和信贷不能在2020年6月15日前重新符合纳斯达克上市规则的要求，可能有资格获得额外的时间来重新获得合规，否则或可能面临从交易所退市的风险。

和信贷方面曾表示，目前符合所有其他纳斯达克持续上市标准，纳斯达克这份通知不影响和信贷的业务运营或证券交易委员会的报告要求。

记者注意到，和信贷股价曾在美东时间2020年5月28日冲上1.42美元，并有几个交易日维持在1美元以上，此后逐步走低。

Wind数据显示，截至美东时间2020年7月29日收盘，和信贷报0.77美元，单日跌2.53%，股价已连续多日低于1美元，较IPO发行价下跌超过90%。

对于股价持续在低位，和信贷方面对《国际金融报》记者表示，“2019年以来，受到市场环境波动及行业不确定性的影响，公司的股价发生了一定的波动，但是公司始终坚守合规底线。我们的政策是不对股价发表评论，但是公司会持续关注股价的变动，从长远角度来看公司的股价将会向好。”

股价持续走低，业绩也不如意。财报显示，截至2019年9月30日的六个月（即2020财年上半年），和信贷的净收入为950万美元，较上一财政年度（2019财年）同期的5530万美元减少82.9%；和信贷净亏损1760万美元，而上一财政年度同期实现净利润1230万美元。和信贷在财报中表示，减少的主要原因是通过和信贷市场推动的信贷贷款额大幅减少。

截至2019年9月30日的6个月，和信贷促成的贷款总额为4180万美元，相比2019财年同期的4.812亿美元，同比减少90.9%。和信贷称，行业监管对投资者及行业都产生了负面的情绪和影响，导致贷款投资额减少。

记者还注意到，2019年初，做空机构博力达思研究（Bonitas Research）发布题为《和信贷=欺诈》的报告，称和信贷利用伪造的财务报表进行有预谋的欺诈行为，以便从美国投资者的口袋中掏取现金转移到中国的内部人士手中。

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押注电商自救被指收割投资者

在出借人看来，小白买买把“出借人变成合伙人”的模式也是在变相“收割”他们。出借人和小白买买客服的对话显示，小白买买客服还在诱导投资人低价转让手中的债权。

和信贷也开展了一系列“自救”措施。在网贷业务停止正常兑付以后，和信系公司尝试了向助贷、小额贷款方面的转型，但收效甚微。

据王警员介绍，和信系公司陆陆续续还有一些网上保险和私募基金的销售，“因为有些私募基金已经取得了合法销售的许可，刚立案的时候已经申请下来了”。

目前，和信系公司正押注电商“自救”。和信数字科技有限公司此前推出了一款电商购物返利APP锦鲤口袋，不过在2020年6月25日已停止经营，原因是“平台业务调整”。此后，和信贷又推出债权转让市场和方舟优品商城。

不过，出借人却直指，和信贷推出的债权转让市场和方舟优品商城“收割”手段极其恶劣。“债权已经降档2到3折，利息视为自动放弃”，“方舟优品商城内多数商品需以现金+积分（债权本金）形式购买，而很多商品的市场公允价格与需支付的现金金额基本一致，也就是说债权本金相当于以零兑付形式被抵销”。

“方舟优品商城名义上为第三方公司经营，表面上与和信没有直接关系，但通过工商登记注册查询，公司原办公地址与和信系公司相同，债转商城推出后才做了地址变更，并增加了各类商品经营范围。而且商城中的商品并非像平台宣称的来自于借款人抵债商品，而是以招标方式获取的多家供货渠道。”出借人称。

另外，4月25日，和信贷推出了一款自主经营的电商平台APP小白买买。依据公告，和信贷待收本息大于0元的投资用户注册小白买买后，可自动获得小白买买合伙人级别身份。普通用户通过小白买买自购或邀请好友购物后，可获得商品售价的2%至5%作为佣金奖励。获得合伙人级别身份的和信贷用户通过小白买买自购或邀请好友购物后，除可获得2%至5%的基础佣金奖励外，还可额外获得商品售价的10%至50%作为专享佣金奖励。和信贷用户获得的全部佣金奖励，均将发放至该用户的和信贷账户，专项用于提高该用户的本息回款速度。

同时，和信集团成立加速回款基金，将小白买买全体用户（含非和信贷用户）购销商品毛利的20%，专项用于提高全体和信贷用户的本息回款速度（含使用小白买买及未使用小白买买的和信贷用户）。

在出借人看来，小白买买把“出借人变成合伙人”的模式也是在变相“收割”他们。出借人和小白买买客服的对话显示，小白买买客服还在诱导投资人低价转让手中的债权。

和信贷方面回应称，“方舟商城是和信贷与第三方合作伙伴推出的，服务由第三方合作的商城提供。和信贷平台的债转市场是由投资人自主定价、自由交易的，平台限制最低折扣为7折；相关协议也是在自愿原则下签署的，不存在强制执行。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)