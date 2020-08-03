原油宝“后遗症”？多家银行暂停账户铂金、钯金开仓

近期，贵金属市场爆发，黄金、白银纷纷大幅上涨。但就在投资者想要追赶行情之时，多家银行相继暂停了铂金、钯金等贵金属的开仓交易。

“原油宝”前车之鉴历历在目，投资贵金属面临什么样的风险？投资者还能通过什么方式赶上顺风车？贵金属家族未来走势如何，是否值得投资？

多家银行暂停贵金属开仓交易

有工商银行的客户表示接到该行的短信，该行将自7月31日起暂停账户铂金、账户钯金、账户贵金属指数全部产品的开仓交易。

对此，记者致电工商银行询问原因，客服人员表示：“国际铂金、钯金价格波动频繁剧烈，为保护客户权益，根据账户贵金属交易协议第三条第(一)款第6项规定，该行暂停账户铂金、账户钯金的开仓交易；根据指数产品交易协议第三条第(一)款第7项规定，该行暂停账户贵金属指数的开仓交易。”

据工商银行客服人员介绍，工行账户贵金属挂钩的相关标的有四种，黄金、白银以及上述的铂金、钯金。也就是说投资者若想跟上这趟贵金属商品上涨的红利，只能选择账户黄金和白银投资。对此，工行也发布公告提醒投资者注意风险：“鉴于近期贵金属市场黄金、白银价格持续出现大幅波动，工商银行特别提示您密切关注市场行情变化与保证金账户余额，合理控制持仓规模，谨慎投资。”

“近期国际市场大宗商品和贵金属波动剧烈，后期什么时候开放要看后面的走向和情况。”客服人员说。

“原油宝”穿仓的前车之鉴下，同样谨慎地暂停铂金等贵金属开仓交易的还有交通银行和民生银行。交通银行称，鉴于目前国际金融市场动荡加剧，铂金和钯金属于流动性较低、波动性较高的品种，从防范风险、保护投资者权益角度出发，该行自2020年7月22日上午9:00起暂停记账式铂金和记账式钯金的新开盘交易，现有持仓客户的平盘交易不受影响。

民生银行称，鉴于近期国际大宗商品及贵金属市场整体波动较大，考虑到价格风险和流动性风险等，根据《中国民生银行“民生e交易”账户贵金属产品交易协议》规定，自北京时间2020年7月20日9:00起暂停账户贵金属铂金（含美元及人民币）合约的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响。

业内人士分析，多家银行按下“暂停键”主要是出于风险性考虑，近期黄金、白银价格大幅飙涨，市场波动性大幅提高，而大部分投资者对于贵金属领域的专业知识并不了解。以工商银行为例，风险评估为“平衡型”以上的客户即可投资，无疑增长了银行对其客户群体风险控制的担忧。

南华期货贵金属分析师薛娜对《国际金融报》记者表示，目前贵金属波动加剧，投资风险较大。“贵金属价格在连续暴涨之后波动加剧，比如COMEX黄金7月28日日内波动超70美元，COMEX白银当日波动3.8美元，波幅达到15%以上，铂金、钯金日内也是大幅波动，所以贵金属投资风险是比较大的。之前中行‘原油宝’事件也给银行敲响了警钟”。

此外，如同交行公告所说，铂金和钯金的流动性不佳，波动时更加给银行自身带来风险。

薛娜进一步指出，“NYMEX铂金和钯金合约单位比较大，流动性不太好。银行纸铂金和纸钯金最小交易单位一般是1g。若使用NYMEX铂金和钯金的期货做对冲的话，铂钯价格波动大的时候，银行自身风险比较大。”

那么，多家银行暂停账户铂金、钯金开仓交易，投资者还能通过什么方式搭上顺风车？

以铂金为例，戊戌资产总经理陈战伟对《国际金融报》表示，在中国投资铂金主要有两种方式，通过购买铂金条和银行的账户铂金。

“普通投资者也可以通过投资有色板块ETF或投资于相关矿业公司的股票组合，风险相对更可控。”陈战伟说。

薛娜指出，投资者可以通过上海黄金交易所铂金现货实盘合约交易。此外，可以通过期货公司的境外子公司进行NYMEX铂金和NYMEX钯金的期货交易。但她提示，后者投资渠道的合约单位相比银行的纸铂金和纸钯金大得多，且流动性不太好，投资者需要关注流动性风险。

贵金属“狂欢”还会持续多久

近期，贵金属家族集体狂欢，黄金飚至新高，白银也跟随金价走势一路上涨。

尽管金价近几日出现震荡，但市场普遍看好黄金长期走向。“我认为黄金价格突破2000美元/盎司只是时间问题，中长期的趋势依然是继续向上。”前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉记者，黄金价格连创历史新高，背后的逻辑非常清晰，全球经济陷入衰退的风险加大以及美联储带领全球央行放水。

不过，受访者也提醒，警惕回调风险。杨德龙指出，黄金价格短期涨幅过快，也有冲高调整的需求，因此不能过度追涨，可以从长期的角度去把握黄金的机会。

至于白银，今年迄今其涨幅已超过黄金。市场分析称，银价仍将很大程度上取决于黄金走势。工行北京分行交易室秦钢表示，银价目前在26美元附近存在一定阻力，投资者应保持警惕，并关注本周的美联储货币政策会议。金价本周一的飙升是因投资者寻求避险，美中紧张局势升级可能给已遭受大流行重创的全球经济再添一击。

陈战伟指出，相比起黄金和白银，目前铂金和钯金还处于明显的价值洼地，因此也受到投资者的关注。

那么，未来贵金属走势如何？投资者是否还要上车？

“由于各国央行利率保持在低位，QE放水不断，财政刺激规模也很大，随着经济的好转，通胀预期可能会升温，对贵金属是比较利多的。同时，疫情仍存在不确定性，对贵金属的避险需求也比较旺盛。因此长期来看，贵金属上涨趋势或将延续。”薛娜分析。

陈战伟则认为，贵金属短期内可能回调再震荡走强。“疫情投放的大量流动性推升金融资产价格，美联储议息‘放水’预期仍然存在。近期贵金属多头动能强劲，在中长期基本面格局未明显改变的环境下，有继续上行的可能，短期可能回调再震荡走强。”

他进一步指出，全球主要经济体宽松政策仍将持续，欧盟推出复苏基金、美国共和党公布最新财政刺激计划等。此外，美国大选的不确定性、地缘政治摩擦风险、美元长期走弱、部分采矿生产受到疫情影响中断供给萎缩等诸多因素都推升贵金属价格。“但随着贵金属价格不断攀升，投资需求边际增速可能面临放缓，而采矿生产随着逐步解封有望恢复。因此，上半年的供不应求状况有望在下半年得到改善，对价格的边际支撑也将减弱”。

“我们对下半年贵金属多头行情更偏向谨慎乐观。”陈战伟判断，鉴于目前贵金属价格已处于相对高位，短期有回调风险，右侧追多风险也会较二季度明显放大。（记者何思对本文亦有贡献）

(责编：李都也(实习生)、李栋)