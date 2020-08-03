财险改革动作不断 中小险企或可“弯道超车”

银保监会下发文件，再度聚焦财险业和车险领域的改革问题，强调各财险公司需要不断强化服务意识，提升车险服务水平。当前，从费用竞争向服务竞争转型已是大势所趋，财产险业尤其是车险业，转型升级迫在眉睫。

7月以来，财险业的改革动作越发频繁。差异化监管、高质量发展行动方案、车险综合改革、规范车险市场秩序……

7月28日，《国际金融报》记者从有关渠道了解到，继车险综合改革和财险公司差异化监管后，银保监会近日又下发了《关于规范车险市场秩序有关意见的通知》（下称《通知》）和《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022）》（下称《方案》）两个重磅文件，再次聚焦整个财险业和车险领域。

“今年，监管层对财险业的监管力度非常大，有点有面，兼具广度和深度，足见改革决心之大。当然，保险机构的压力也非常大，尤其是中小险企。”多名受访业内人士一致表示。

中国社科院金融所保险与社保研究室副主任王向楠认为，财险业，尤其是车险，急需转型升级，且已基本具备转型升级条件。

对于《通知》和《方案》中都提到的服务升级，途泰养车总经理闫伟光告诉记者，从费用竞争向服务竞争转型已是大势所趋，建议对创新服务和创新产品搭配上专利保护，避免同质化现象。

财险业转型升级迫在眉睫

《方案》划定了财险业高质量发展的三年行动总目标，即到2022年，财产保险业保持平稳较快增长，保障水平、服务能力和资本实力进一步增强，基本实现财险公司偿付能力充足率均达标、风险综合评级均在B类以上，推动形成结构合理、功能完备、治理科学、竞争有序的财产保险市场体系。

并从加快行业转型升级、提升数字科技水平、完善公司治理体系、服务国家重大战略实施、支持社会治理体系建设、保障国民经济产业、扩大对外资开放、支持险企走出去、加快再保险发展、深入改革激发活力、防范化解风险、强化市场监管、补齐制度短板、提升监管质效等十四个方面，对财险业高质量发展做出了具体规划。

比如在加快行业转型升级方面，《方案》提出，推动以车险为主向车险、非车险并重转变，从销售驱动向产品服务驱动转型，从传统经济补偿向风险管理和增值服务升级，鼓励互联网保险、相互保险、自保等创新发展。与此同时，推动财险公司实现专业化、精细化发展，改进业态模式，深耕细分市场，开发多元化产品，推动服务创新，打造围绕保险的生态圈服务体系。

在提升数字科技水平方面，《方案》指出，支持财险公司制定数字化转型战略，加大科技投入和智力支持，打造具备科技赋能优势的现代保险企业。鼓励财险公司利用大数据、云计算、区块链、人工智能等科技手段，对传统保险操作流程进行更新再造，提高数字化、线上化、智能化建设水平。到2022年，主要业务领域线上化率达到80%以上。鼓励财险公司通过数字化升级风险管控能力，提升风险定价、细分客户以及反欺诈等核心竞争力。

对此，王向楠向《国际金融报》记者表示，财产险业，尤其是车险业，急需转型升级。除了市场主体的不断成熟外，还依赖于基础设施建设、制度松绑和完善以及科技赋能。

在王向楠看来，目前车险业已基本具备了转型升级的条件。

一方面，车险大数据平台让险企有条件进行基于风险的定价，市场行为监管能规范手续费等方面的恶性竞争，偿付能力监管让险企的高风险行为直接付出物质成本，保险保障基金和退出机制让市场机制发挥资源配置和优胜劣汰的作用。

另一方面，车险条款费率形成机制有助于险企放开手脚，提供差异化的产品，并提高服务质量，从而推动险企形成效益优先、创新优先的理念。

此外，各类数字技术为代表的科技创新蓬勃发展，让险企更能提升产品服务的供给水平，也有压力去打造生态圈。

中小险企或可“弯道超车”

另一个文件则聚焦到车险领域。

据银保监会透露，由于新冠肺炎疫情、监管措施等内外部因素影响，今年以来车险综合成本率明显下滑，但近期违规支付手续费、垫付手续费、费用不入账、数据不真实等乱象再度抬头。

针对市场乱象反弹，监管层下发了上述《通知》。《通知》就规范当前车险市场秩序提出以下意见：

一是要求财险公司调整优化考核指标，从源头遏制基层机构的违法违规冲动和压力。

二是加强手续费管理。要求各财险公司增强合规经营意识，落实手续费管控主体责任，加强风险防范。

三是强化准备金管理。各财险公司要严格按照监管规定，确保科学计提各项责任准备金。

四是提升车险服务水平。强调各财险公司要强化服务意识，不断加强和改进车险服务。具体包括：

1.简化优化流程。结合常态化疫情防控要求和车险实际，简化和优化承保、核保、接报案、查勘、定损、理赔等流程，积极运用科技手段，大力提升线上化数字化车险服务能力和水平，有效提高车险服务的全面性和便利性。

2.加大服务投入。切实扭转以高手续费投入等进行非理性竞争的粗放发展模式，将更多资源投向客户真正需要的理赔等服务领域，优化理赔资源配置，推动车险从费用竞争转向服务竞争，提高消费者满意度。

五是持续保持监管高压态势。各银保监局要认真履行属地监管职责，加强辖区市场改革预期管理，遏制市场乱象反弹苗头，推动车险市场秩序持续好转。

对于《通知》强调的提升车险服务水平，闫伟光表示，从费用竞争向服务竞争转型已是大势所趋，建议对创新服务和创新产品搭配上专利保护，避免同质化现象。

“如果渠道费用能少些，自己的花费能少些，更多的花费在提升服务水平上，并且能像抓酒驾一样把‘非理性竞争’这个毒瘤摘掉，对行业就是正向的。”闫伟光说。

王向楠也乐观地表示，监管者鼓励推出差异化、专业化的产品以及提升服务，对于有技术优势和商业眼光的中小财险公司来说，可能实现弯道超车。

(责编：李都也(实习生)、李栋)