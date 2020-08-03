公募自购也要防雷 新基金近三成陷亏损

受债市持续调整影响，基金公司自购债基未能享受到稳健的收益，部分基金陷入亏损。而在股市低点买入的明星基金经理管理的绩优基金，则收益喜人，实现了自购的目的。

基金自购可以实现双赢，但也可能陷入亏损的尴尬境地。

东方财富Choice数据显示，截至7月30日，今年以来共有76家基金公司累计自购旗下172只基金，区间净申购金额达到22.25亿元（不含春节后第一周数据），这些基金均在今年新成立。

由于今年是特殊的一年，受新冠肺炎疫情影响，市场在春节后的第一个交易日出现较大波动，为了维持市场情绪，众多基金公司先后积极开展了大规模存量基金自购行动。据《国际金融报》记者统计，2月3日至7日，共有40家基金公司认购了旗下的基金产品，累计认购金额多达24.6亿元。其中，天弘基金及其子公司豪掷5亿元认购了旗下4只基金产品。

那么，这些基金产品现如今收益如何呢？

自购债基受债市拖累

据《国际金融报》记者统计，除春节后一周外，今年以来，共有76家基金公司累计自购旗下172只基金，区间净申购金额达到22.25亿元。自购行为最多的基金公司主要集中在天弘基金、南方基金、易方达基金、华夏基金等大型公募，其中天弘基金和南方基金自购次数均在11次，分别净申购旗下基金金额达到8001.57万元和1.1亿元，易方达基金和华夏基金自购次数均在9次，净申购旗下基金金额均达到9000万元以上。上述基金公司自购的基金均为年内新成立基金。

具体来看，今年基金公司自购基金有一半规模来自债券型基金，共认购81只债券型基金，合计认购规模达到13.84亿元。其次是偏股型混合基金，合计认购规模达到5.05亿元，指数型基金合计认购规模达到1.75亿元。

不过，由于今年债券市场的持续调整，年内基金公司自购债券型基金并没有享受到稳健的收益，一些债券型基金自年内成立至今，其净值涨幅仍然为负数。东方财富Choice数据显示，截至7月29日，基金公司年内自购的81只债券型基金中，有34只年内收益率为负数，亏损幅度最大为2.66%，仅有5只债券型基金年内收益率超过1%。

主动权益类基金方面，基金公司年内自购的62只基金中，有25只自年内成立至今收益率超过10%，其中有7只收益率达到30%以上。被动指数型权益基金方面，18只基金中，有16只基金自年内成立至今收益率为正数，最高收益率达到46.34%，属于西藏东财基金旗下的东财创业板。

整体来看，上述基金公司自购的172只新成立基金中，有近三成基金年内收益率为负数，亏损幅度最大为10.85%。

低点买入明星基金大涨

更为业界关注的是，基金公司在2月3日至7日大规模集中认购的基金，这批基金大部分为存量基金。据记者不完全统计，当时共有40家基金公司扎堆自购旗下存量基金，认购规模接近25亿元。其中，天弘基金及其子公司认购旗下基金金额最高，达到5亿元，易方达基金及其子公司认购旗下基金金额达到3亿元，汇添富基金认购旗下基金金额达到2亿元。

数据显示，2月3日至7日，上证指数区间跌幅达到3.38%，指数一度跌至2685.27点。当时，有不少基金公司乐观看待后市，表示抄底的机会到来，自购基金的举动也向投资者传递了看多市场的决心。

基金涨跌的事实可以反映基金公司的判断是否正确。

记者查阅了几家大型公募在春节后一周自购产品的情况发现，这些产品至今均取得了不错的收益。更值得一提的是，这批自购产品背后的基金经理大多属于公司的王牌基金经理。

比如，天弘基金于2月5日动用5000万元买入天弘文化新兴产业，基金经理为田俊维，该基金经理旗下基金任职回报率最高的基金就属这只。截至7月29日，该基金自天弘基金自购以来，区间收益率达到33.62%。同日，天弘基金2500万元认购的另外一只基金天弘周期策略，基金经理为谷琦彬，自认购以来基金区间收益率达到24.51%。

富国基金于2月5日1000万元自购的富国品质生活，自认购以来区间收益率达到67.77%，大幅跑赢同期沪深300指数。基金经理之一的刘莉莉拥有16年从业经验，其与王园园共同管理的富国消费主题混合任职回报率高达130.76%，同类排名前100名。

易方达基金于2月4日分别用1亿元自购了旗下两只基金易方达蓝筹精选和易方达新经济，而这两只基金背后的基金经理便是“易方达三剑客”中的陈皓和张坤。自认购以来，这两只基金区间收益率分别达到60.02%和56.73%。

招商基金于2月6日动用1500万元自购的招商大盘蓝筹，自认购以来区间收益率达到48.32%。基金经理郭睿擅长以深度研究，挖掘价值成长标的，其管理的招商核心价值混合任职回报率高达115.81%，同类排名靠前。

可以看出，今年市场大幅调整的2月初，众多基金公司除了靠大笔自有资金认购基金稳定市场情绪，收获众多投资者的信任之外，大部分还因精准抄底获得了一笔不错的收益。对此，有业内人士对《国际金融报》记者表示，如果基金公司在某一时间点投入大笔自有资金去认购旗下主动权益类产品，投资者应当重点关注所投产品以及其背后的基金经理，这些自购产品绝大多数均能获得浮盈，对投资基金也有一定意义的参考价值。

自购也要看公司实力

需要注意的是，上述提到的基金公司自购行为，是指基金公司作为基金管理人动用公司自有资金认购，除此之外，基金自购行为主体还包括公司高管、基金经理、员工。就目前来看，更多基金公司乐意把自家认购行为作为基金的一大卖点来进行广泛营销。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，基金公司开展基金自购，向市场释放出一种积极信号，以此达到两个目的：一是以自购方式将公司利益和基金持有人绑定，以此来促进基金销售，提升规模；二是通过自购，基金公司也能让自有资金分享到基金的投资回报。毕竟，在各种大类资产里面，基金投资的回报还是比较高的。

杨德龙表示，与个人投资者相比，基金公司对自家基金更为了解，这种真金白银投入的行为，可以成为投资者进行基金投资的参考，但这并不意味着自购基金就一定能赚钱。

北京某公募业内人士对《国际金融报》记者表示，基金公司的自购行为无论是公司自有资金的认购，还是基金公司股东或者旗下员工的认购，这都是一个良好的市场投资行为，至少这是出于公司对自家产品的信任。

该人士表示，但就目前实际情况来看，统计数据显示，各家基金公司认购金额相差较大，这背后也反映出行业诸多问题，比如公司本身的硬实力和从业人员应有的经济实力，在整个行业马太效应比较明显。

“有些基金公司可能对自家产品信心不够，除了购买自家产品外，也会购买其他家产品来做好分散投资，只有极少数投研实力较强的头部公募，才会给管理层或者员工有认购自家产品的信心和安全感，否则大部分基金行业从业人士甚至基金公司高管都会选择做分散投资，而不是全部买入自家产品。”上述人士表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)