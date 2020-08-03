张小泉踏上IPO之路，自制剪刀不足四成

7月盛夏的南京路步行街，上海张小泉刀剪总店安静地伫立于此。这家成立于20世纪初的门店，至今已过期颐之年。不知是否在一众快消品牌中略为显眼，路过的行人不时驻足凝视着店门口展示的一把巨型剪刀，似乎在倾听它百年来的过往。

若你带着好奇走进店内，店员会一边从柜台拿出一把泛着银色光泽的剪刀，一边自豪地对你说，“我们家剪刀最好用了，用几十年都不会坏”。

在刀剪界流传着这么一句话：“南有张小泉，中有曹正兴，北有王麻子”。

其中提及的张小泉，指的是在明崇祯元年（1628年）创建、始创于浙江杭州的中华老字号刀剪品牌。经过数百年的沉淀，这家老字号早从杭州“启程”，足迹遍布了大江南北。

如今，拥有着392年历史的张小泉，决定拥抱三十而立的A股市场。

近日，深交所官网显示，张小泉股份有限公司（下称“张小泉”）已递交了上市申报稿，拟申请在创业板上市，中信证券为其“保荐护航”。

“前世今生”

出生于明崇祯年间的张小泉，自幼机灵聪明，跟着父亲学习祖传的打铁手艺。没几年光景，他不仅熟练掌握了祖传手艺，还进一步在熔、铸、锻、打、磨方面有所造诣。

到了杭州，张小泉在大井巷内搭起大棚，开了个铁匠铺，后来机缘巧合，他以蛇为灵感做出了一把剪刀。由于之前裁衣都用刀，而剪刀能够给裁衣剪线提供很大的方便，因此人们都开始到他的铁匠铺里买剪刀，张小泉逐渐在当地建立起了口碑。

相传在乾隆年间，乾隆皇帝在下江南体察民情时途径杭州，买了一把“张小泉”的剪刀带回宫中，对其赞不绝口，张小泉从此名声大作，还被列为了乾隆年间的贡品。

张小泉去世后，后代将他的手艺传承下来，“良钢精作”被张小泉的后人奉为祖训，成为一代又一代“张小泉人”恪守的工匠精神。

但是，“张小泉”也不是没有面临过发展的危机。

解放前夕，张小泉剪刀店一度停业处于濒临破产的边缘。新中国成立后，张小泉剪刀店实行了公私合营建成了张小泉近记剪刀总厂。2000年，“张小泉”第一次整体转制，从国有企业向有限责任公司转变；2017年，其整体变更为股份有限公司，并更名为“张小泉股份有限公司”。

公开信息显示，2008年，富春控股以1.2亿元价格取得了张小泉集团75.99%的股份，由此取得了对张小泉的控股权。截至招股书签署日，公司控股股东为杭州张小泉集团有限公司，实际控制人为富春控股的张国标、张樟生和张新程，“张氏家族”三人在本次发行前共持有公司71.83%的股份。

除了“张氏家族”之外，公司的股东中也不乏一些熟悉的面孔，如杭实集团、均瑶集团等。

此外，公司的股东中，有一名自然人股东则较为显眼，他就是申通快递的董事长陈德军。据悉，陈德军目前持有张小泉1.71%（200万股）的股份，且系张小泉股份有限公司的发起人之一，彼时的增资价格为1200万元。可以预见，若未来张小泉成功上市，陈德军也将共同分得一杯羹。

六成以上为代工

发展至今，公司的主营仍聚焦在刀剪业务，主要产品包括剪具、刀具、套刀剪组合和其他生活家居用品。

在聚焦主营业务的情况下，张小泉的营业收入由2017年的3.41亿元上升至2019年的4.84亿元，净利润也从4884.16万元增加至7230.07万元。

作为一家老字号企业，公司强调非常重视技术、工艺研发，目前掌握了行业内较为领先的核心技术及工艺，包括剪刀里口缝道技术、刀剪热处理技术、刀剪连续冲压技术、刀剪清洁防锈一体化技术、剪刀多片开刃技术、刀剪注塑机械臂自动生产技术等。

“普通的（剪刀）用的时间长了可能会卡（头发），这跟刀片的钢材、做工以及摩擦度有关。这款（张小泉）剪刀本身打的单口，好的刀口就不容易钝，用起来也比较锋利，拿在手上会有坠的感觉，你可以试一试。”在南京东路的张小泉店里，记者表明想买剪头发的剪刀后，店员如是说。

记者注意到，虽声称坚持“良钢精作、创艺生活”，公司如今超六成业务却是通过代工完成的。

2019年，公司剪具的销售量为2706.14万把，刀具销量为509.94万把，套刀剪组合为178.12万套，总计3394万件；而在这其中，公司自制的剪具为803.8万把，刀具为529.23万把，共计1333万件，仅占总销量的不到四成（39.27%）。

换句话说，张小泉目前有60%以上的产品是通过委托代工等方式进行生产的，至于原因，公司则表示系“产能已经饱和，因此将部分产品委托给外协加工厂商进行生产”。

有业内人士表示，委托代工生产的产品主要通过冷锻定型，随后进行一些再处理，与传统的热锻工艺存在较大差异，而热锻工艺会使得钢材拥有很高的密度。

谈及代工问题，上述店员并没有正面回应，只强调了“这都是手工打的活儿，产品都是我们店几十年的老师傅纯手工制作的，我们还有自己的生产线，产品制作好了发（货）过来。平时除了双休日，每天都会来货的”。

拥抱新时代

如今，这家拥有近400年历史的老字号，也正有意识地拥抱新时代。

据悉，公司形成了以经销为主、直销和代销为辅的销售模式。截至目前，张小泉已经建立起了自身的融媒体平台，还与网红直播平台合作；加大了电商平台建设，电商渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会等主流平台。但从现有数据来看，2019年全年，公司线上销售占比为39.29%，说明线下销售渠道仍是主要的销售手段。

根据申报稿，2018年和2019年，张小泉的营业收入增速分别为20.15%、18.03%，而同一时间段内，公司的销售费用增速却为38.33%、17.76%，平均增速明显超过营收增速。

艾媒咨询CEO张毅对《国际金融报》记者表示，可以看出，公司现在市场拓展上花了力气，希望通过加大营销力量为财务数据提供支持。

“需要指出的是，提高市场占有率，（它）还需在一些新型渠道和新型营销方式上面，以及在产品的丰富度上多下工夫。目前张小泉的产品总体来说还是比较单一，未来可以尝试跟旅游业契合，或者是打入儿童市场等，做一些相关的不同层次的产品。”张毅补充道。

2019年4月，张小泉董事长夏乾良曾公开透露，“希望在明后两年能够登陆资本市场。”话音刚落，张小泉随即开启了上市辅导，向A股市场发起了进军。

选择在如今这个时间点上市，在张毅看来主要有两个方面的原因。“第一，今年疫情让这家企业，包括市场上很多对手也许处在一个‘青黄不接’的局面；第二，在近年来整体实体经济不太好的情况下，通过上市募集资金对于未来的发展可以提供一个很好的机会和资金的支持。”

此次申请在创业板上市，张小泉拟募集资金4.55亿元，用于“张小泉阳江刀剪智能制造中心项目”、“企业管理信息化改造项目的建设”，以及补充流动资金。

那么，和传统我们认知中的张小泉相比，如今已“改头换面”的张小泉未来将朝着何种方向去发展？上市的努力能否给这个老字号带来新生？让我们拭目以待。

(责编：李都也(实习生)、李栋)