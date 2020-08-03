全国税务系统支持企业复工复产成交达196亿元

本报讯（记者 赵鹏）记者昨天从国家税务总局获悉，上半年全国各级税务机关在“便民办税春风行动”中发挥税收大数据的优势，支持企业复工复产累计成交金额达196亿元。
今年以来税务部门线上线下齐发力，全力帮扶企业纾困解难。税务部门开发的“助力企业复工复产信息平台”，能为供需双方提供信息匹配服务。大数据更是税务部门为企业“牵线搭桥”的得力帮手，可供困难企业自助搜索联系，发布相关产品信息和寻货需求。
税收大数据的妙用远不止“牵线搭桥”，在助力各级政府科学决策上也成效显著。税务部门加强与发改、工信、财政、人社、医保、交通、农业等部门的对接，采取更精准有效的措施服务纳税人，引导市场主体经营行为，激发经济“细胞”的活力。
围绕“优惠政策落实要给力，‘非接触式’办税要添力”等要求，疫情发生后，税务部门还多次延长纳税申报期限，为纳税人办理延期申报、延期缴纳税款，持续为纳税人缓解资金压力，帮助纳税人、缴费人渡难关，助力经济平稳运行。
在2020年“便民办税春风行动”中，税务部门还从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、激发贫困地区创业就业活力、推动普惠金融发展、促进“老少边穷”地区加快发展、鼓励社会力量加大扶贫捐赠等六个方面，梳理110项推动脱贫攻坚的税收优惠政策，助力脱贫攻坚，为做好“六稳”“六保”工作打下基础。
为了便利出口退税，更好支持外贸出口，各级税务部门还扩大了出口退税无纸化申报范围，进一步压缩了出口退税办理时间。部分省市实现了合同备案、扣缴申报、协定待遇备案、对外支付联合电子化等业务在线办理。
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】
海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】
商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】
商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营 人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】