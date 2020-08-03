全国税务系统支持企业复工复产成交达196亿元

本报讯（记者 赵鹏）记者昨天从国家税务总局获悉，上半年全国各级税务机关在“便民办税春风行动”中发挥税收大数据的优势，支持企业复工复产累计成交金额达196亿元。

今年以来税务部门线上线下齐发力，全力帮扶企业纾困解难。税务部门开发的“助力企业复工复产信息平台”，能为供需双方提供信息匹配服务。大数据更是税务部门为企业“牵线搭桥”的得力帮手，可供困难企业自助搜索联系，发布相关产品信息和寻货需求。

税收大数据的妙用远不止“牵线搭桥”，在助力各级政府科学决策上也成效显著。税务部门加强与发改、工信、财政、人社、医保、交通、农业等部门的对接，采取更精准有效的措施服务纳税人，引导市场主体经营行为，激发经济“细胞”的活力。

围绕“优惠政策落实要给力，‘非接触式’办税要添力”等要求，疫情发生后，税务部门还多次延长纳税申报期限，为纳税人办理延期申报、延期缴纳税款，持续为纳税人缓解资金压力，帮助纳税人、缴费人渡难关，助力经济平稳运行。

在2020年“便民办税春风行动”中，税务部门还从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、激发贫困地区创业就业活力、推动普惠金融发展、促进“老少边穷”地区加快发展、鼓励社会力量加大扶贫捐赠等六个方面，梳理110项推动脱贫攻坚的税收优惠政策，助力脱贫攻坚，为做好“六稳”“六保”工作打下基础。

为了便利出口退税，更好支持外贸出口，各级税务部门还扩大了出口退税无纸化申报范围，进一步压缩了出口退税办理时间。部分省市实现了合同备案、扣缴申报、协定待遇备案、对外支付联合电子化等业务在线办理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)