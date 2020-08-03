人民网>>财经

税收大数据牵线搭桥

全国税务系统支持企业复工复产成交达196亿元

赵鹏

2020年08月03日08:12  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 赵鹏）记者昨天从国家税务总局获悉，上半年全国各级税务机关在“便民办税春风行动”中发挥税收大数据的优势，支持企业复工复产累计成交金额达196亿元。

　　今年以来税务部门线上线下齐发力，全力帮扶企业纾困解难。税务部门开发的“助力企业复工复产信息平台”，能为供需双方提供信息匹配服务。大数据更是税务部门为企业“牵线搭桥”的得力帮手，可供困难企业自助搜索联系，发布相关产品信息和寻货需求。

　　税收大数据的妙用远不止“牵线搭桥”，在助力各级政府科学决策上也成效显著。税务部门加强与发改、工信、财政、人社、医保、交通、农业等部门的对接，采取更精准有效的措施服务纳税人，引导市场主体经营行为，激发经济“细胞”的活力。

　　围绕“优惠政策落实要给力，‘非接触式’办税要添力”等要求，疫情发生后，税务部门还多次延长纳税申报期限，为纳税人办理延期申报、延期缴纳税款，持续为纳税人缓解资金压力，帮助纳税人、缴费人渡难关，助力经济平稳运行。

　　在2020年“便民办税春风行动”中，税务部门还从支持贫困地区基础设施建设、推动涉农产业发展、激发贫困地区创业就业活力、推动普惠金融发展、促进“老少边穷”地区加快发展、鼓励社会力量加大扶贫捐赠等六个方面，梳理110项推动脱贫攻坚的税收优惠政策，助力脱贫攻坚，为做好“六稳”“六保”工作打下基础。

　　为了便利出口退税，更好支持外贸出口，各级税务部门还扩大了出口退税无纸化申报范围，进一步压缩了出口退税办理时间。部分省市实现了合同备案、扣缴申报、协定待遇备案、对外支付联合电子化等业务在线办理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经

商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】

财经

商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】

财经

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved