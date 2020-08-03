我国共享单车将达3000万辆 带动上百亿物联网相关产业产值

原标题：我国共享单车将达3000万辆

本报讯（记者 孙奇茹）国内共享单车总数未来预计将达3000万辆，带动上百亿元物联网相关产业产值。哈啰出行、上海联通物联网研究院近日共同发布的《共享两轮物联网技术的应用、演进及其生态价值》白皮书这样预测。

白皮书公布的数据显示，目前中国自行车社会保有量已近4亿辆、电动自行车近3亿辆，堪称“国民出行工具”，按目前共享两轮行业发展速度及中国总人口需求评估，共享单车未来总数预计达到3000万辆。

联通（上海）产业互联网有限公司总经理姚健认为，作为物联网技术应用规模最大的行业，共享单车行业每年带动物联网相关产业产值上百亿元。作为城市交通基础设施中最后1到3公里的慢出行系统，共享单车的停放规划将成为不少地方城市升级改造计划中的重要部分。得益于更广的4G网络覆盖和更短的网络时延，共享单车开关锁耗时平均缩短30%以上，用户能直观感受到开关锁体验明显提升。

白皮书认为，经过数年快速发展，共享两轮逐步成为人们生活中不可替代的中短途出行方式。自2014年起步至今，共享单车已历经数次发展模式与技术的升级迭代，大浪淘沙之下，行业已告别粗放竞争，格局逐步清晰，进入理性发展阶段。

(责编：李都也(实习生)、李栋)