7月制造业PMI升至51.1% 中国经济下半年开局向好

当前，随着统筹防疫和发展政策显效发力，中国经济景气度持续恢复，企业运营状况不断改善。国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会7月31日发布的数据显示，7月份中国采购经理指数（PMI）继续保持平稳运行，其中制造业PMI为51.1%，环比上升0.2个百分点，连续5个月位于临界点以上；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为54.2%和54.1%，环比分别微降0.2和0.1个百分点。

经济持续修复

对于上述数据，苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受国际商报记者采访时分析，受新冠肺炎疫情影响，上半年中国经济遭受了极大挑战，尤其是一季度受停工停产、社交隔离等因素影响，工业和服务业都受到明显冲击。2月份各领域PMI跌至30%及以下，但3月份疫情防控取得明显进展，复工复产快速推进，除原材料进价以外，制造业各项细分PMI几乎都回到50左右。

陶金进一步分析，二季度以来中国工业复苏持续，建筑业和服务业也开始回暖，尤其是地产和基建项目的重启拉动了内需回稳，因此制造业和非制造业PMI始终处于景气区间。“总体来看，上半年中国经济活动呈现了比较明显的‘浅V形’复苏态势。”

匠鑫学院院长许亚鑫在接受国际商报记者采访时亦表示，7月份的PMI相关数据已连续5个月处于扩张区间，随着供需两端持续回暖，生产、采购、新订单均显示出进一步上升的潜力，为下半年经济的进一步企稳回升开了一个好头。

“值得注意的是，从各类分项指标来看，洪涝灾害对部分省区的经济冲击依然存在。此外，小型企业的PMI指数同比下降，且生产和新订单仍然处于萎缩区间。预计下半年宏观调控政策有望向中小微企业进一步倾斜。”许亚鑫还分析，居民服务和文化体育娱乐业商务活动指数经历了连续5个月的收缩后，7月份终于回升到扩张区间，这意味着此前的促消费政策起到了实质性作用，受到疫情冲击较大的聚集性、接触性服务行业呈现回升态势。

PMI有望持续位于景气区间

数据显示，7月份制造业PMI为51.1%，延续6月份稳中有升的走势。在所调查的21个行业中，有17个行业PMI高于临界点，比6月份增加3个，景气范围有所扩大。与此同时，7月份非制造业商务活动指数为54.2%，虽环比小幅回落0.2个百分点，但继续保持在临界点以上。

“制造业PMI升至过去4个月以来最高，显示经济修复过程仍在继续。”在陶金看来，数据表明，内需订单、生产活跃度、原材料价格等领域改善较为明显。同时，处于景气区间的行业增加，尤其是部分中下游行业景气度提升与服务业和消费的复苏有关，而这两大领域的复苏本身具有持续性，因此能够支撑未来PMI持续位于景气区间。

“不过中国经济还面临着一些结构性问题，下半年也难以像上半年那样采取强力的对冲和刺激政策，因此未来制造业PMI会大概率保持略高于景气区间。”陶金说。

对于居民服务业和文化体育娱乐业商务活动，陶金预计，下半年仍然能够保持较为持续的景气状态。“但考虑到个别地区疫情散发的不确定性，相关地区的社交隔离措施仍然不能完全退出。因此，服务业大幅度、快速复苏的可能性不大。”

在许亚鑫看来，未来PMI的走势与中国经济走势息息相关。“下半年，中国经济发展依然是机遇与挑战同时存在。当前的经济形势仍然非常复杂，未来仍会面临许多不确定性，必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。随着中国诸多宏观调控政策如货币、财政政策以及消费政策的落地，预计经济发展年内仍然可以实现逆势增长，PMI相关指数有望持续位于景气区间。”许亚鑫说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)