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疫情下农村电商掀带货热潮 种子种苗交易最频繁

刘旭颖

2020年08月03日08:17  来源：国际商报
 
原标题：疫情洗礼下，农村电商掀带货热潮

　　■ 本报记者 刘旭颖

　　随着农业总产值快速增长、新型农业经营主体快速兴起，中国农业的数字化进程脚步越走越快。今年以来，在疫情的洗礼下，农业产业数字化更是实现了提速发展。7月29日，惠农网发布的《2020年H1农业B2B电商用户行为报告》显示，今年上半年，不仅农民在网上购买农需产品的数量快速增长，在政策支持下，农产品销售渠道布局更加完善。

　　种子种苗交易最频繁

　　《报告》显示，2020年上半年，线上成交最高额的五个品类为种子种苗、禽畜肉蛋、水果、水产、农资农机。其中，种子种苗品类中交易最多的为水果种苗，占比83.8%。

　　从地域来看，山东作为中国农业大省，线上表现活跃。截至2020年上半年，在全国34个省级行政区中，山东地区的农产品供应量远超他省，占比24%。在采购方面，四川、广东、山东三省需求最为旺盛，分别占比9%、8%、8%。山东、广西两省销售能力最强，线上交易数量占比最高，两省累计超30%。

　　惠农网联合创始人李俊杰分析指出，种子种苗交易因季节性特征明显，加之上半年受平台发起的“保耕行动”影响，交易量稳居前列。相比而言，水果、蔬菜等生活必需品的交易波动较小。

　　此外，数据显示，今年一季度，平台农资类目产品的销量同比增长747%。其中，饲料销量创下新高，同比增长达1062%。李俊杰分析认为，疫情前期受各地管控影响，物流行业一度处于“停摆”状态，对农产品流通造成极大影响。不过随着2月中旬物流行业复工，线上农产品交易就开始回温。“可以说，短期内疫情对市场冲击较大，但长期来看反而倒逼了线下销售向线上的转型，加快了农业产业数字化进程。”

　　直播带货凸显公信力需求

　　疫情期间，视频直播带货成为了各行各业的“标配”，农产品销售行业更是如此。《报告》显示，有30%的从业者通过互联网浏览农产品行情，有37%的从业者曾在网上学习农技知识，有34%的从业者通过视频卖货。而农村电商蕴含的巨大商机也不断吸引着小卖家的进入。截至6月30日，已有79757位用户在惠农网开设一件代发惠农小店，单个用户半年销售额达81.2万元。

　　李俊杰对此分析道，此前农产品网络销售渠道扩张速度较慢，很大原因是农产品品质缺乏标准和把控。今年2月以来，各地掀起的县长带货热潮为当地带来了切实可观的经济效益。究其背后，更重要的是县长带货让农产品获得政府公信力的加持，提高了网友对农产品品质的认可度。

　　线上交易环节中，产品品质的衡量更多依赖于平台方。平台对店铺、交易者的评分和鉴定直接影响用户购买的积极性。数据显示，已有345.7万用户入驻农友圈，产生互动、圈子、抖货、动态四类达人。同类型店铺中，活跃度高的达人店铺销量比普通店铺高30%。

　　另一个值得关注的是，越来越多的平台帮助农户打破固有的销售模式，惠农网就是其中之一。在农产品流通体系中，农批市场具有不可或缺的地位，但也存在着地头销售耗时费力，利润、回款时间不稳定，农产品易错过最佳销售时期等问题。为此，惠农网上线了代卖业务。《报告》显示，目前惠农代卖已累计操作农产品超300种，在全国15个城市的农产品批发市场设立了驻点。2020年上半年，惠农代卖销售额前三名为柑橘类、土豆、甜豆，占比分别为19%、13%、10%。其中有单个货主上半年发了136车蔬菜，销售额达612万元。

　　北京工商大学经济学院院长倪国华认为，中国虽然是农业大国，但小农经济也形成了农业生产要素高度分散的特点，而电商则用较低成本实现了农业生产要素的整合。从长远来看，电商还能部分解决农业科技创新动力不足的问题。

　　李俊杰表示，未来五年，农业电商仍会是高成长行业。随着国家扶持政策的力度加大、电商基础设施建设的完善、农业电商人才培训的加强，农业电商渠道将快速下沉。阿里、拼多多、京东、惠农网、一号店等电商巨头将持续拓宽上下游渠道，壮大电商产业链。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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