外汇局：探索私募股权投资基金 跨境投资管理改革

国家外汇管理局日前部署了今年下半年工作重点，其中涉及深化外汇领域改革开放、防范跨境资金流动风险、完善外汇储备经营管理等多个方面。

在7月31日举行的国家外汇管理局2020年下半年外汇管理工作电视会议上，外汇局对今年下半年工作重点进行了全面部署。

深化外汇领域改革开放仍是下半年外汇领域的重点工作之一。外汇局将在下半年探索私募股权投资基金跨境投资管理改革；继续稳步扩大金融市场双向开放和互联互通；不折不扣落实各项外汇便利化措施，扩大贸易收支便利化试点，推进服务贸易付汇税务备案电子化。

在防范跨境资金流动风险方面，外汇局以“零容忍”态度严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇违法犯罪活动，维护外汇市场健康秩序；加强跨境资本流动宏观审慎管理，完善外汇市场监管，保护外汇消费者和投资者的合法权益。

(责编：李都也(实习生)、李栋)