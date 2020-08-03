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苹果市值超越沙特阿美重回全球第一

记者 秦天弘 综合报道

2020年08月03日08:27  来源：经济参考报
 
原标题：苹果市值超越沙特阿美重回全球第一

　　根据股市交易数据显示，当地时间7月31日，苹果公司股价大涨逾10%创历史新高，使其市值达到1.82万亿美元，超过沙特阿美石油公司的市值，重新夺回市值全球第一的位置。此前，苹果公司公布了其大超市场预期的财报业绩。

　　苹果公司股价7月31日收盘大涨10.47%，报425.04美元，创收盘纪录新高，盘中最高触及425.66美元。苹果公司股价已从今年3月份的市场低点中逐渐恢复，今年到目前为止，公司股价上涨超过44%。

　　7月30日，苹果公司公布了最新的季度业绩。财报显示，苹果公司第二季度净营收为596.85亿美元，比去年同期的538.09亿美元增长11%，净利润为112.53亿美元，比去年同期的100.44亿美元增长12%，均超出分析师预期。此外，公司第二季度大中华区净营收为93.29亿美元，相比之下去年同期为91.57亿美元，同比增长2%。

　　苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，二季度产品和服务均出现两位数增长，每个地区的业务都实现了增长，这些促成二季度业绩创下纪录。同时，居家办公趋势刺激了台式和平板电脑的销量，公司这两个板块的业绩均有望提升。库克同时指出，iPhone产品销量在二季度重现增长。

　　财报公布后，投行纷纷上调了苹果公司的目标价。高盛将苹果目标价从299美元上调至314美元；投行Cowen将苹果公司目标价从400美元上调至470美元。摩根士丹利将苹果目标价从419美元上调至431美元，维持“增持”评级。大摩认为，苹果拥有一个强大的生态系统，已不仅仅只是一个产品生产商。

　　苹果公司在财报公布当天宣布了拆分股票一事。根据拆分方案，投资者每持有的1股苹果股票将拆分成4股。这将降低每股苹果股票的价格，让更多投资者买得起。根据苹果目前的股价，其股票拆分意味投资者将有机会以每股大约100美元价格买入苹果股票。Synovus信托公司投资组合经理丹尼尔·摩根赞赏苹果拆分股票的举措，预测其股价今年将延续上涨。

　　与此同时，苹果公司首席财务官马埃斯特里在财报电话会议上证实，受到新冠肺炎疫情的影响，今年iPhone 12系列的上市时间将比往年要晚几周。在此之前，苹果从未公开透露过新iPhone的发布时间或其他细节，更从未表示过推迟发布新品。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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