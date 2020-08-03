避险需求推动国际金价持续走高

由于投资者担忧疫情反弹影响经济增长前景，国际金价当周连创新高，纽约金价上涨4.66%。国际油价下跌，伦敦布伦特油价微跌0.09%，纽约油价下跌2.47%。

纽约金价7月29日盘中创下每盎司1974美元的高点，距离每盎司2000美元整数关口近在咫尺。明年下半年交货的黄金期货价格已经超过每盎司2000美元。

分析人士表示，受新冠疫情蔓延、美元指数走低、美联储超宽松货币政策、地缘政治紧张及美国大选在即等因素影响，贵金属作为避险资产受到青睐，价格走高。金价在大幅上涨后，短期可能出现盘整，长期走势看好。

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价7月31日比前一交易日上涨0.97%，收于每盎司1985.9美元，再创历史新高；9月交割的白银期货价格收于每盎司24.216美元，当周涨幅为5.98%；10月交割的白金期货价格收于每盎司918.9美元，当周下跌3.88%。

截至7月31日收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格收于每桶40.27美元。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶43.30美元。美国经济复苏前景恶化等因素令国际油价承压。美国商务部7月30日公布的首次预估数据显示，受新冠肺炎疫情导致经济大面积“停摆”和消费停滞拖累，今年第二季度美国实际国内生产总值按年率计算下滑32.9%，创1947年以来最大降幅。

(责编：李都也(实习生)、李栋)