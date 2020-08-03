财政部：安排2020年学生资助补助经费553亿元

人民网北京8月3日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，日前，财政部安排2020年学生资助补助经费553亿元，比上年增加48.4亿元，增长9.6%，支持各地落实普通高中教育、中等职业教育、高等教育相关奖助学金、免学（杂）费补助等政策，预计将惠及普通高中学生691.8万人次,中等职业教育学生1494万人次,高等教育学生848.6万人次。

据悉，2020年，财政部继续完善落实学生资助政策，并进一步向贫困地区和薄弱环节倾斜。一是落实《中共中央国务院关于加强和改进新形势下民族工作的意见》《国务院办公厅印发关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》有关要求，从2020年秋季学期起，将民族地区城市户籍非涉农专业、非家庭经济困难学生和戏曲表演专业学生纳入中等职业教育免学费覆盖范围，至此，中等职业学校在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生、民族地区学校就读学生和戏曲表演专业学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）将全部享受中等职业教育免学费政策。二是要求各地发挥省级统筹作用，加大对“三区三州”等深度贫困地区，特别是挂牌督战地区的倾斜支持，及时足额安排所需资金。三是进一步提高资助精准度，做好家庭经济困难学生认定工作。要求各地统筹考虑不同地区经济发展水平、家庭经济困难学生分布状况等因素，在辖区内区县、院校间科学分配资助名额和资金，不能简单“一刀切”。

据了解，“十三五”期间，按照党中央、国务院有关部署，财政部不断完善学生资助体系，累计安排学生资助补助经费2243亿元，年均增长8.7%，约惠及普通高中学生3359万人次,中等职业教育学生6838万人次,高等教育学生3437万人次。

下一步，财政部将继续按照党中央、国务院有关决策部署，调整完善学生资助制度，落实好各项资助政策，做到应助尽助，支持兜牢基本民生底线，促进教育公平。

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