原标题：浦发信用卡联合三甲医院推出“守护健康-高端医疗权益特兑活动

随着社会的快速发展，健康产业蓬勃兴起，民众健康意识不断增强，体检已经成为每个家庭每年的必修功课。近日，浦发信用卡联合上海交通大学医学院附属瑞金医院与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心推出“守护健康-高端医疗权益特兑活动”，通过打造“金融+健康”的全新模式，传播优质健康生活新理念，为持卡人提供优质、安心、细致的医疗权益服务，助力用户共享健康美好生活。

此次，“守护健康-高端医疗权益特兑活动”是浦发信用卡以“客户为中心”，以积分福利回馈持卡人的又一次温暖举措，覆盖成人高端特需日间体检权益以及儿童高端特诊健康检查权益，为持卡人带来“平台更优化、流程更便捷、体验更安心”的优质服务，全方位呵护持卡人家庭健康。7月30日至8月5日，持卡人登录浦大喜奔APP，进入“高端医疗”页面完成活动报名，并在此期间累计消费满10000元人民币，即可在8月11日当天抢兑成人高端特需日间体检权益或儿童高端特诊健康检查权益。值得一提的是，所有成功报名且消费达标的持卡人还可参加瓜分1亿信用卡积分的活动。

儿童高端特诊，为孩子的茁壮成长保驾护航

上海儿童医学中心是由上海市人民政府与世界健康基金会合作共建的一所集医、教、研于一体的三级甲等儿童专科医院，拥有多个在国内外具有重要影响力的优势特色学科。此次在“守护健康-高端医疗权益特兑活动”中，持卡人可使用3万积分兑换上海儿童医学中心的儿童高端特诊权益，覆盖婴儿期至青春期全年龄段儿童服务，不仅可享受便捷预约，专属接待楼层的优质福利，还可体验健康咨询、预期指导的专业服务，在及时了解孩子健康状态的同时，收获科学育儿、儿童安全的等科学知识。

成人高端特需体检，诠释优质健康生活新理念

瑞金医院在《2019中国医院影响力排行榜综合榜》中，位列全国综合性医院上海地区第一名。持卡人可使用6万积分兑换成人体检项目，享受由瑞金医院各科室资深临床专家以及优秀的护理人员和技术人员带来的专业服务，感受高品质体检带来的舒适体验，满足不断升级的高层次健康需求。将就医环境、医疗技术、就医体验的三者有机结合，是浦发信用卡以金融服务为持卡人打造健康生活的不懈努力。

近年来，消费者的健康意识随生活水平提高而不断提升，健康产业迅速发展，医疗体检升级的趋势也愈发明显，人们对体检医疗设备、环境，医生专业度等各方面提出了更高层次的需求，健康类权益的客户感知价值日渐升高，逐渐进入“健康消费升级”时代。而公立三甲医院的高端体检业务已经开展多年，并且备受用户好评。此次浦发信用卡联合上海瑞金医院与上海儿童医学中心，推出“守护健康-高端医疗权益特兑活动”，致力于为持卡人提供更为全面、更具深度、更有保障的健康体检体验，守护全家健康。

行业分析人士表示，此次浦发信用卡联合知名三甲医院推出高端医疗权益特兑活动，深度洞悉用户的医疗健康服务需求，持续拓展金融服务场景，为持卡人带来高品质的家庭体检体验，贴心关注用户和家人健康。浦发信用卡坚持从用户角度出发，持续打造特色金融服务权益，吸引客户更高频率地使用浦发信用卡，为持卡人提供优质健康福利，充分享受金融创新服务带来的暖心实惠。

(责编：夏晓伦、毕磊)