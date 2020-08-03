接轨创新科技 完美公司董事长古润金率队拜访知名科研平台

近年来，完美公司吸纳国际资源，持续科技创新，并加快科技转化速率，创新产品一经上市，受到消费者欢迎。业内人士分析，这与完美公司积极接轨国际高精尖创新科技，以科研引领为先的理念息息相关。

7月21日-23日，完美公司董事长古润金、常务副总裁赵建红，研发中心总经理李晓敏、副总经理毛新亮等一行在北京相继考察了华润生命科学集团、中国科学院微生物研究所、中国食品发酵工业研究院等高科技企业及科研院所。

考察当天，华润生命科学集团有限公司总经理颜建国率领相关业务主管，热情接待了完美公司一行，双方就华润生命科学集团有限公司聚焦的三大领域，围绕生命科学科技创新、产业孵化、技术成果转换等方面进行了项目交流和技术沟通。

完美公司在肠道菌群方面有多年产品开发和市场销售经验，所开发的产品涉及益生元、益生菌、膳食纤维等，产品深受市场认可；2013年，完美公司与上海交大成立联合研究中心开展肠道菌群方面的研究，获得一定基础科研成果。

在走访中国科学院微生物研究所时，微生物研究所党委书记、副院长李俊雄以及技术转移转化中心、产业处等骨干人员与完美公司就潜在合作进行了深入的探讨。

完美公司对“大健康”的追求一直没有止步。2018年11月，完美生命健康科技研究院成立。2020年4月18日，完美生命健康科技研究院与中国食品发酵工业研究院、中国日用化学工业研究院、暨南大学举行战略合作云签约。本次完美公司再次来到中国食品发酵工业研究院进行座谈，中国食品发酵工业研究院党委书记董伟红、副院长鲁军、副院长段盛林带领项目主要负责人与完美公司一行就新产品共同开发、技术转化等进行探讨，以期优质技术与科研成果可以落地实施。

在考察过程中，完美公司一行了解和学习到更多的关于大健康、保健食品、美容日化产业相关领域的优质技术与科研成果。完美公司表示，未来将继续加大加快科研引领，集社会优质资源，实现产学研一体化，从科研技术、科研成果到产业化，为公司和社会创造效益，提升国民的健康指数、生活品质与幸福指数，真正实现科技引领未来。

完美公司将继续紧扣“健康中国”战略，发挥完美公司的技术优势和核心竞争力，打造“健康中国、完美生活”的主题曲，创造完美更大的辉煌，为健康中国战略贡献力量。

(责编：李都也(实习生)、李栋)