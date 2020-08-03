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洪雅县联合快手启动“快Show洪雅”活动

郑梓

2020年08月03日17:09  来源：未来网
 
原标题：洪雅县联合快手启动“快Show洪雅”活动，直播1小时观看量破百万

　　8月1日，由洪雅县人民政府与北京快手科技有限公司共同主办的“快Show洪雅”线下启动仪式在洪雅县柳江古镇举行，启动仪式在洪雅本土文化特色节目《中山狮舞》、《瓦屋山青羌歌舞》中拉开序幕。

　　启动仪式现场，四川省文旅厅副厅长杨健、洪雅县委书记宋良勇、北京快手科技有限公司副总编辑张鹏、四川省文旅厅市场管理处处长张肖为参与“快show洪雅”活动的网络大V和省级优秀导游颁发了“洪雅县文旅推广大使”证书，同时为参与活动的“洪雅县城市记录官”颁发了证书。启动仪式结束后，网络大V与省级优秀导游们分别前往洪雅各景区打卡，拍摄短视频和直播，对城市风光、文化艺术和特色美食进行多维的阐释与演绎。据了解，洪雅县也是四川金牌导游直播天府旅游名县活动策划的首个试点，本次活动中直播观看量1小时就突破百万。

　　据悉，为深入挖掘洪雅的历史文化和旅游资源，进一步推动文旅融合，提升洪雅知名度和美誉度，从7月25日开始，洪雅县联合快手启动了以“快Show洪雅：城市氧气吧，现代桃花源！”城市记录官挑战赛为主体的城市形象全国推广活动。

　　活动采取线上线下互动的方式，全媒体宣传，全民参与。快手官方也邀请了攀枝花芒果先森、小一姐姐、桃子的一家、黄大厨的菜、婵子姐姐&弟弟、以沫MOMO~、川男孩等7位百万粉丝级大V主播在线上线下为活动助力。

　　据了解，在前期的线上活动中，无论是瓦屋山、柳江古镇、七里坪、玉屏山，还是农业产业园、生态工业园、蔬果采摘园、项目建设场、乡村振兴村镇等地，都留下了洪雅融媒摄制组、市民、游客的身影。他们寻找和体验洪雅的美景美食、文化民俗、生态发展，用快手拍摄短视频传到“快Show洪雅”话题，与全国网友分享。

　　快手官方帐号“快手正能量”发布洪雅宣传片，加入“快Show洪雅”话题为活动助力。洪雅本地“康养洪雅”、“洪雅柳江古镇景区”、“瓦屋山景区”、“洪雅稻香湾”、“洪雅雅林茶轩”等政务和媒体快手号发布主题短视频近百条。截至目前，“快show洪雅”话题共计发布视频500余个，总浏览量超过4300万。

　　据快手相关负责人透露，此次“快show洪雅”活动，只是与四川文旅传播合作的开始，在未来快手将和当地政府打造更多的四川特色旅游品牌，助力四川文旅复苏的同时推动四川旅游业深度发展，将四川美丽的风景、特色的美食、淳朴的民风传播出去，从而向广大用户展示“大美四川”的独特魅力，贯彻绿水青山就是金山银山的理念。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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