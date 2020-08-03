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快手大V助力佛坪秦岭大熊猫文化旅游节

郑梓

2020年08月03日17:10  来源：未来网
 
原标题：快手大V助力佛坪秦岭大熊猫文化旅游节，专场土特产品电商直播销售额近百万

　　8月1日至2日，2020佛坪第十一届秦岭大熊猫文化旅游节——“主播带你游佛坪”采风活动在陕西省汉中市佛坪县成功举办。

　　本次活动在中央网信办移动网络管理局组织指导下，由陕西省佛坪县人民政府主办，北京快手科技有限公司给予大力支持，邀请四川可乐-情感夜听、大胃王红姐等两位千万粉丝级大V主播参与到活动中。

　　据了解，每年一届的“秦岭大熊猫文化旅游节”是佛坪开展旅游宣传、发展电商产业，展现脱贫攻坚成效，建设“熊猫小镇”，打响“古道明珠、静美佛坪”的重要载体，深受省内外各界人士和媒体的广泛关注。

　　8月2日，两位快手千万粉丝级大V主播四川可乐-情感夜听、大胃王红姐深入佛坪，进行了专场土特产品电商直播活动，宣传当地产品、带动产品销售。依靠两位主播超强的带货能力，在活动当日，直播总观看量达320万人次，最高同时在线人数27万，土特产品销售额近百万，库存一销而光，创佛坪历史新高。

　　快手作为头部短视频+直播平台，目前日活跃用户已超过3亿。短视频和直播使中国广袤的乡村地区能够真正被看见，也让更多的家乡特色好货被人们所了解。通过直播的形式对货品进行溯源，让消费者更加直观地了解产品生产加工的全过程，让产品具有更高的可信度。快手发挥平台优势，通过短视频介绍扶贫产品、直播进行扶贫带货等方式，持续在电商扶贫领域发力，走出了一条精准助力脱贫致富的新道路。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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