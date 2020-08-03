上海“互联网产业带”加速形成，产业增速领先全国

8月3日，《解放日报》头版发表文章《上海“互联网产业带”加速形成》。文章分析表示，上海的一批行业领军企业已经成为细分市场标杆，一条“黄金产业带”集聚了全市行业80%以上的产值。

文章表示，在今年疫情的“危与机”中，上海互联网产业实现了良好发展，作出了积极贡献。拼多多成为今年上半年“最能涨”的企业，按用户算，其已是行业第二；按市值算，拼多多已是中国第四大互联网公司。

而B站、达达、携程等位于上海的企业，也均守正出奇，引发业界瞩目。除此之外，小红书、喜马拉雅、叮咚买菜等在线新经济的上海互联网“后浪”们，个个逆势上扬。

这些在各自细分领域中风生水起的互联网企业，在上海地图上形成了一条以中环为轴的“黄金产业腰带”，反映了上海互联网经济能级提升、集聚发展的新趋势。

▲刊登于《解放日报》的“上海重点互联网企业分布示意图”显示，上海的互联网产业形成了一条以中环为轴的“黄金产业腰带”。

引导不主导，推动不拉动

文章分析表示，上海头部互联网企业主要集中在生活服务、金融信息服务以及网络游戏等领域，并形成了一定的地域集聚。

上海占据了全国40%的网络游戏市场，60%的金融信息服务市场，70%的O2O生活服务市场，具备业态较为完善的数字内容产业链。浦东张江、徐汇、长宁、杨浦等区域形成的互联网产业带，占据了上海互联网行业80%以上的产值。在区位优势的基础上，上海通过强有力的政策加持，为在线新经济的发展保驾护航。

上海市长宁区是其中的典型代表。自2016年提出“互联网+生活性服务业”创新试验区以来，长宁区不断营造政策环境，持续打造“数字长宁”。如今，携程、美团、大众点评、拼多多，总部均设立在长宁，4400余家智能互联网企业更为长宁乃至上海形成新的产业集聚效应。

新企业源源不断的创新动力，持续涌现的新业态和越来越细分的垂直领域，让长宁的互联网产业生态正从树林向“雨林”进阶。“能够在4年多的时间里发展至活跃用户6.28亿规模，拼多多的发展离不开上海尤其是所在地长宁优越的环境和有关部门的支持。”拼多多副总裁陈秋表示，上海的人才储备、信息服务体系，及各大物流企业总部的聚集，构成了完善的产业生态。

业内常说，互联网企业是“游牧民族”，“逐水草而居”。良好的生态环境对于它们的聚集和成功崛起都至关重要。这个环境包括人群密集、人才荟萃、政府支持等若干重要条件。而杨浦、长宁、徐汇和张江等区域确实具有这些方面的明显优势。所以，如今互联网企业在上海形成天然的“C形聚集”，持续挺进全国互联网经济的“C位”，也就不足为奇了。

▲《东方卫视》援引《解放日报》的相关报道表示，上海有着2400万极具消费能力的人群，市场潜力巨大，是整个互联网生活业态的“试验田”和“引领者”。

最近，上海又推出“在线新经济”三年行动方案，对远程医疗、在线教育、生鲜电商、远程办公等行业，无疑再添一把火。

专家表示，纵观互联网企业这条黄金产业带的崛起，除了其区位优势和政策支持以外，良好的市场化氛围也是重要因素。在未来的互联网领域发展进程中，各级政府依然要站对位置，把握尺度，要“引导”而不必“主导”，要“推动”而不要“拉动”，始终让市场需求引领着各个行业的转型发展。

成为极佳“试验田、引领者”

文章分析表示：短短几年，一批新生代互联网企业在上海诞生、成长并完成全球化布局。

随着互联网发展从四大门户和“BAT”主导的前两个时代，跨入第三时代，上海正迎来全新机遇：从成立到赴美上市，拼多多仅用了不到3年时间。在“互联网+”新生活领域，拼多多、阅文、美团点评、饿了么等互联网“下半场”的新业态，上海不仅没有缺席，还成为极佳“试验田”和引领者。

其实，在中国互联网发展史上，上海一度领风气之先。虽然缺乏“BAT”，但在历年“独角兽”榜单中，上海互联网创业企业数量一直位居前列。尤其是最近几年，上海新生代互联网经济厚积薄发，到了半程发力之时，快速主导了细分市场，带动上海互联网产业增速领先全国。据工信部数据，2019年上海互联网相关业务收入增速达38.7%，居全国首位。

从产业现状看，互联网仍是上海当下和未来发展的战略必争领域。特别是疫情催生的“在线新经济”，推动互联网与实体经济更趋深度融合，成为经济发展新动能、产业转型新赛道。

数据显示，目前上海持证互联网企业有1966家，数量居全国第三，产值约为2890亿元，仅次于广东。尤其是在细分领域龙头众多，20家头部企业入围“中国互联网百强”，数量仅次于北京。

在上海信息服务业行业协会秘书长陆雷看来，在互联网发展进入“下半场”之时，上海能站上“新风口”，除了对互联网产业持之以恒的决心外，还有得天独厚的优势。上海有着2400万极具消费能力的人群，市场潜力巨大，而且上海消费者勇于尝试新鲜事物。这些都为信息消费新业态的创新提供了良好土壤。另一个不容忽视的因素是，上海还是全国合同履约率较高的城市，讲诚信、守信用。几方因素叠加，让上海成为整个互联网生活业态的大“试验田”。“上海消费者是很挑剔的，一个商业模式，如果在上海能够获得成功，就有机会向全国乃至全世界推广。”陆雷分析认为。

(责编：李栋、值班)