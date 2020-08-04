确保宏观政策落地见效（经济新方位·下半年工作怎么干）

中共中央政治局近日召开会议，指出“要确保宏观政策落地见效”。一方面，财政政策要更加积极有为、注重实效，货币政策要更加灵活适度、精准导向。另一方面，宏观经济政策要加强协调配合，促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应。

专家们认为，此次会议进一步强调政策实效性，就是要求将已出台的财政、货币等宏观政策实施到位、充分发挥功效。

保障重大项目建设资金，注重质量和效益

中共中央政治局会议指出，要保障重大项目建设资金，注重质量和效益。“财政政策更加注重实效，就是要进一步凸显‘提质增效’的要求。”中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇认为，重大项目建设是积极财政政策的一项重要内容，不启动或启动慢了，或者资金使用效率低，补短板、惠民生、稳投资、促发展的效果不明显，不仅会浪费有限的资金，也有可能贻误宝贵时机。“财政部日前发出通知，要求合理把握专项债券发行节奏，优化新增专项债券资金投向，并重申坚持不安排土地储备项目、产业项目以及房地产相关项目，为地方政府提供了指引，能够进一步提高专项债资金使用效率，就是把财政政策‘注重实效’制度化。”杨志勇说。

“上半年，累计约41亿元的各类财政资金为深圳市做好防疫抗疫工作提供了坚实保障；目前，63亿元专项债资金和抗疫特别国债资金已经到账，用作医疗卫生固定资产投资建设，为我们强化全市公共卫生服务能力提供了更有力的支撑。”深圳市卫健委副主任吴兵说。

数据显示，1万亿元抗疫特别国债已于7月30日全部发行完毕。截至7月29日，抗疫特别国债资金中已有5105亿元落实到24199个项目，主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。此外，截至7月中旬，经全国人大批准的3.75万亿元新增地方政府专项债已发行2.24万亿元、支出1.9万亿元，用于交通基础设施、市政和产业园区，以及教育、医疗、养老等民生服务领域1.86万亿元。

截至目前，中央预算内投资已下达超过90%，对应对疫情影响、扩大有效投资、稳住经济基本盘发挥了积极作用。

中国财政科学研究院研究员白景明认为，财政政策既要立足当前，也要放眼长远，强化政策的跨周期调节作用，做中长期战略谋划，有针对性地支持重大规划、重大改革、重大政策，推进重大工程项目建设，合理扩大有效投资。

同时，要继续在“精准”上下功夫。今年财政预算收入下降，必须把有限的资金用在刀刃上，一方面，做好“补短板”，以抓“六稳”、促“六保”，稳住经济大盘；另一方面，要盯住重点领域重点项目“锻长板”，做强做大优势产业，以更好应对新挑战、迎接新机遇。“加强预算绩效管理，跟踪专项债、抗疫特别国债等财政资金的使用，要问绩、更要问责。”白景明说。

降低综合融资成本，新增融资重点支持实体经济

这几天，在杭州衡利称重设备公司厂区，高科技自动化生产线满负荷运转。“年初受疫情影响，年前销售资金没能正常回笼，采购原材料需要支付的货款没了着落。”公司负责人陈建康说。

一筹莫展之际，中信银行杭州分行找上门，介绍了支持复工复产的线上信用贷款产品：无需任何抵质押物，全线上办理，还支持随借随还，信用贷款金额可达100万元。陈建康立即线上申请贷款，很快贷款就到账了。

数据显示，上半年人民币贷款增加12.09万亿元，同比多增2.42万亿元。截至5月末，制造业中长期贷款余额4.28万亿，同比增长19.6%，增速创2011年2月以来新高。其中，高技术制造业中长期贷款同比增40.9%，延续了过去几年的高速增长态势。

中共中央政治局会议指出，要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。

中国社科院国家金融与发展实验室副主任曾刚认为，货币政策要更加灵活适度、精准导向，是指货币政策要根据国内国际经济形势的实际需要，灵活、适度调整。要保持流动性合理充裕，为扩大内需提供合适的货币政策环境，满足实体经济需要，引导融资成本进一步降低。同时，也要考虑物价等因素，保持货币供应量和社会融资规模合理增长。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟分析，未来货币政策在流动性总量灵活适度的基调下，将实施更多定向性组合政策。预计以银行信贷为主的间接融资将更加倾向于非金融企业，尤其是要保证制造业、中小微、“三农”等信贷资源增速逐步提升。直接融资方面，预计也将对企业发债、上市等提供便利性。

“应加快落实前期各种政策措施，确保中小微企业融资获得感明显增强，首贷率、续贷率显著提高。”新网银行首席研究员董希淼说，还要深化金融科技应用，大力发展数字普惠金融，提高为中小微企业服务的能力和效率。

加强宏观经济政策协调配合，促进形成集成效应

“税务部门帮忙联系贷款银行，线上提交申请，10分钟后就收到了预审批通过短信。”湖北乐金电气公司财务人员张克兰说，受疫情影响，公司一度遇到严重资金困难。为帮助更多中小微企业引来金融活水，武汉市税务局5月20日联合市地方金融工作局、工商业联合会以及6家银行机构，开展银税互动助力中小微企业复工复产活动，现场为签约贷款企业授信2.8亿元。

上半年，武汉税务携手17家银行通过银税互动服务，授信87.7亿元，8174户企业获得贷款81.8亿元，其中小微企业获得贷款53.4亿元，占比68.28%。

围绕就业、产业、区域等政策，中共中央政治局会议强调“宏观经济政策要加强协调配合”“形成集成效应”。

对此，曾刚认为，宏观经济政策制定要更具系统性，要和就业、产业、区域等具体的、结构性的政策协同配合，让宏观经济政策更具实效，落地见效，更好服务实体经济发展。

“一般情况下，不同政策出自不同部门。如果这些部门只是各自独立决策而不能协调配合，宏观经济政策就不能实现最佳政策目标。”董希淼说。

“形成合力，可以产生1+1>2的效果。相反，有些政策如果单兵作战，效果可能会小于1甚至为零。”杨志勇说，比如财政贴息贷款，对重点行业和小微企业加大支持力度，就是财政政策和货币政策有机协调配合，有效解决资金供应问题。这两项政策与就业、产业政策等配合，则能更好实现各类公共政策目标。

白景明认为，财政政策要通过转移支付、调整支出结构等手段，为产业布局、区域战略等提供资金保障。此外，财政赤字、发债等手段的应用，也要和货币政策协调，考虑货币供给量、资金利率等因素。

《 人民日报 》（ 2020年08月04日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)