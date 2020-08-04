浙江金华发放影视贷款贴息补助

本报杭州8月3日电 （记者窦瀚洋）为加快影视企业复苏步伐，浙江省金华市推出系列暖心举措。近日，3家影视企业收到金华市文化影视时尚产业发展工作领导小组办公室拨付的影视企业贷款贴息补助。
今年初，金华市文产办出台支持影视企业（剧组）渡过难关的“暖心8条”，从加大金融支持、降低企业税费、减免房租费用、关心演职人员等8个方面，对金华影视企业予以政策扶持，影视企业贷款贴息补助正是其暖心政策之一，政策发布以来，共有16家影视企业申请贷款贴息。
截至目前，金华市、县（市、区）两级共发放影视院线房租补贴、影视拍摄消费券、影视企业贴息贷款等1100余万元，有力促进了全市规上影视企业营业收入企稳回升。
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