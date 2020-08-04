展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”

编者按：

7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？结合中央政治局会议精神，本报将进行解读和展望。

“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，日前召开的中共中央政治局会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，为当前和今后的经济工作指明了方向。

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情成为影响中国经济乃至世界经济的最大变量。疫情之下，原本正常的经济活动与人员往来受到诸多限制。对于每一个国家来说，生存与发展、经济与防疫、个体与集体、短期与长期的关系，都呈现新的特点、出现新的矛盾。

从内部看，当前中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变。同时，中国经济也面临着结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战。疫情的出现，加速了原有问题的暴露，对经济发展规模、速度、质量、结构、效益、安全的相互统一提出了更高要求。

从外部看，疫情令原本疲弱的世界经济“雪上加霜”。各国除了要深化传统宏观经济政策的协调，还要在疫情防控、复工复产、矛盾疏解等社会政策方面进行深度协调。协调的难度显著增大，摩擦与分歧难免增多。与此同时，国际交往受限、经济全球化遭遇逆流、保护主义和单边主义升温等不利局面接连出现，各国必须在不稳定不确定性明显增强的国际环境中谋求发展。

面对百变未有之大变局，中共中央政治局会议作出了“和平与发展仍然是时代主题”“我国发展仍然处于战略机遇期”“必须从持久战的角度加以认识”等重大判断，并提出了一系列针对性应对思路。

以“新发展格局”应对“新变局”，要把人民生命安全和身体健康放在第一位。人民是历史的创造者，人民的幸福更是一切发展的出发点和落脚点。因此，对中国共产党来说，疫情防控与经济社会发展是“1”和“0”的关系，只有疫情防控这个“1”守住了，才有经济社会发展“10”“100”“1000”……二季度中国经济稳步复苏、增长明显好于预期便是最新例证。

以“新发展格局”应对“新变局”，要求中国必须集中力量办好自己的事。中国具有全球最完整、规模最大的工业体系，拥有1亿多市场主体和1.7亿多受过高等教育或拥有各类专业技能的人才，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场……可以说，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，把中国自己的事情率先办好，既是中国自身发展的客观要求，更是对世界经济的巨大贡献。

以“新发展格局”应对“新变局”，中国将坚定站在历史正确的一边，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。单丝不成线，孤木不成林。以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展。这不仅符合中国自身的发展利益，更符合经济全球化的历史潮流。

道路曲折在所难免，前途光明天地无限。有坚强的领导核心，有科学的指导思想，有周密的政策部署，有英雄的人民群众，中国经济一定能够实现“在危机中育新机、于变局中开新局”。

（作者为本报评论员）

(责编：李都也(实习生)、李栋)