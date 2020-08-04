规模更大、首发更多、方式更新 第三届进博会显现"强磁场"

7月25日，第三届进博会会场内外迎“进博”气氛浓厚。

严大明摄（人民视觉）

哥伦比亚驻沪总领事露丝·海伦娜·艾彻维丽在绿地全球商品贸易港国别馆介绍本国商品。

本报记者 田 泓摄

第三届进博会展前供需对接会上，参展商在介绍展品。

本报记者 田 泓摄

制图：徐佩玉

买全球、卖全球，高精尖的商品、热情的采购团……已成功举办两届的中国国际进口博览会让每一位参与者难忘。

今年11月5日至10日，第三届进口博览会将在上海举行。进博会已经成为构建国内国际双循环的重要窗口，从参展商到进口商，从展品变商品，进博会的溢出效应不断放大。

本届进博会有哪些新亮点？进入百日倒计时，进博会招展情况如何？转眼间3年过去，进博会为上海留下了什么？

热情高，“一位难求”重现

距离第三届进博会开幕还有不到100天的时间，不少参展企业已经摩拳擦掌，准备在11月绽放异彩。

去年，雅诗兰黛搭建起一座“水晶宫”，成为大家拍照打卡的“圣地”。今年，在上届基础上，雅诗兰黛集团扩增展台面积约100平方米，同时全方位升级产品展示、互动体验和前沿交流空间。首秀新品牌、发布新产品、展示黑科技，雅诗兰黛将为中国消费者倾心奉献一场汇聚世界臻品的美丽之约。

“进入中国市场27年来，雅诗兰黛集团一直紧跟中国的发展脉搏。”雅诗兰黛集团中国区总裁樊嘉煜表示，“中国已经成为雅诗兰黛集团最大的国际市场。我们全力支持消费复苏，加码筹备第三届进博会，希望在这个平台发现更多中国机遇，与中外伙伴共创互惠共赢的未来。”

德国自然空气能量解决方案有限公司是进博会的老朋友了。第三年参展，他们带来了一款多合一医用个人防护系统，准备在进博会上全球首发。

“这款医用个人防护系统可以无死角保护医护人员，有效防止骨科手术时血液、碎末迸溅到颈面部，碎末弹回手术区域后而造成的污染，有效地防止艾滋病、梅毒、乙肝、丙肝等病毒的传染。”德国自然空气能量解决方案有限公司中国区董事长助理杨桂荣表示，公司在日前举办的对接会上宣布与黑龙江省商务厅达成战略合作，拟在中国投资建厂，加快医用防护用品的落地投产，专业生产全球领先的医用防护系统。

多家企业带着新品来到上海，准备在进博会上“全球首发、中国首展”。

美国强生公司带来了明镜（PUREVUE）超高清内窥镜摄像系统，将成为国内关节镜领域首款4K内窥镜成像系统。强生（中国）有限公司战略客户部策略团队总监黄亮介绍，该系统适用于膝关节、肩关节、踝关节、髋关节、足踝的微创手术，通过实时影像赋予医生一个更清晰的视界，将有力推动微创外科在中国骨科领域的发展。

企业参展热情高涨，“一位难求”现象预计又将在第三届进博会上重现。“世界500强和行业龙头企业的平均展览面积将比第二届增加14%。更大的展示面积，体现了参展企业对进博会和中国市场的充分认可。”中国国际进口博览局副局长孙成海表示。

新加坡工商联合总会执行总裁何鸣杰表达了热切期待：“进博会提供了丰富多彩的商品和服务，全世界都对中国市场感兴趣。我认为，进博会在未来将变得更加重要，不仅展示了中国国内市场及其吸引力，还向世界表明中国在全球开放市场中起到了模范作用。我们非常希望能够积极参与其中。”

“七个更”，舞出新花样

进博会办到第三年，又将有哪些新亮点？

“第三届进博会总体框架与前两届大体一致。目前，各项筹备工作稳步有序推进，工作重心已由招展向办展转变，并已取得阶段性成果。”孙成海说。

今年的进博会将呈现“七个更”——

展览规模更大。第三届进博会企业展规划面积36万平方米，比上届规划面积增加6万平方米，增幅达20%。面积扩大了，企业热情同样高涨。据悉，目前签约企业参展面积已达规划目标，消费品、医疗和服务贸易等3个展区签约面积已过规划面积，汽车展区也已接近饱和。

展区设置更优。今年，企业展共设六大展区，分别是食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健以及服务贸易展区，还将紧跟全球热点和行业发展趋势，新设公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事等4个专区。其中，公共防疫专区将有近40家500强及龙头企业参展，带来行业新品、尖货。

展商质量更高。世界500强和行业龙头企业积极参展，数量已达到往届规模。药品、医疗器械、乳业、化妆品、高端消费品、检验检测、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的知名企业大部分已签约参展。

交易平台更大。绿地全球商品贸易港是上海全力打造的进博会常年交易服务平台，集展览展示、采购交易、商贸服务、保税展销、消费旅游等功能于一体。贸易港引入不同品类的海外商品超6万件，包括进博会同款商品7000多件，“一带一路”沿线国家商品6000多件。贸易港还成功打通线上平台，打造贸易港虚拟馆和云商城，上线31个国家和地区的千余种商品。

“朋友圈”信心更足。7月26日，第三届进博会参展商联盟举行第一次会议，同时成立乳业专委会和公共卫生防疫专委会。会上，35家展盟成员签订了三年长期参展合作备忘录，这些企业大多为世界500强和行业龙头企业，着眼于与进博会长期共同发展，签“长约”体现了深耕中国市场的坚定信心。

新西兰恒天然集团大中华区首席财务官保罗·华莎表示：“通过进博会，中国对外展示出贸易开放的姿态，我们希望参与其中。这对外国企业来说是个绝佳的机会，给我们以信心。不仅要参与今年的进博会，我们还签约参加未来3年的进博会。这既是对进博会的承诺，也是对中国和中国市场的承诺。”

政策支持更强。海关总署近期已出台14条便利措施，保障参展参会人员和展品安全便利进出境。据悉，相关部委在延续往届进博会支持政策基础上，也在积极研究增加新的支持政策。

城市保障更细。上海市政府副秘书长、城市服务保障领导小组办公室主任尚玉英表示，作为东道主，上海将从“保障更精细、服务更精心、环境更精致”入手，全力举办一届高水平、高质量的进博会。

展品变商品，溢出效应大

首届进博会，为上海市民留下一座“虹桥品汇”，也就是上海虹桥进口商品展示交易中心。

“虹桥品汇”是一家“6天+365天”常年展示交易服务平台，一期共计40万平方米，汇集了来自70多个国家和地区1200多个品牌。在这里，保税展示、商品交易、物流仓储、通关服务等集于一体，承接了进博会的溢出效应，展品变成了商品。

在“虹桥品汇”背后，2栋高楼正在抓紧建设中。上海虹桥国际进口商品展销有限公司总经理蔡军表示：“未来，这里将成为全新的进博会进口商品展销中心。A栋规划8万平方米，将对接进博会的汽车、智能装备、医疗设备等品类。B栋规划13万平方米，主要对接进口食品、日用消费品和生活家居用品等。预计今年进博会前A栋的主体结构能够竣工。”

据介绍，A栋建成后将与保税仓库形成“前店后仓”的交易模式。国外展商可以在第三届进博会开幕前，在“虹桥品汇”先行展示甚至销售。开幕后，再将展品运至展馆内展出，实现“保转展”。进博会闭幕后，将展品移回保税仓，开展延展和“展转销”。

除了实现“预售”，价格也将更低。据悉，通过直接对接展商和创新交易模式，“虹桥品汇”的部分产品价格甚至可能低于海外，这无疑将大大激发消费者的热情。

与日本最大免税店企业Laox株式会社设立日本馆打造保税展示展销展区，与以色列最大钻石零售商CAPRICE设立绿地钻石直销中心，与全球榴莲供应商马来西亚林篷岸种植集团成立合资公司……在与进博会主会场“四叶草”一街之隔的绿地全球商品贸易港，进博会溢出效应得到了充分体现。今年，贸易港已与法国奢华珠宝品牌Korloff达成战略合作，将在上海开设中国首店，并将在进博会上首发腕表、珠宝等千余款新品。作为进博会常年交易服务平台，贸易港吸引了来自57个国家和地区的139家客商入驻，今年以来已经促成上下游交易超过60亿元。

进博会办到第三年，成为企业了解并接触中国消费者的重要途径。上海麦德龙超市中，一款植物肉做成的“别样汉堡”吸引了消费者目光。麦德龙中国副总裁、商品管理总监穆伯通表示，这款汉堡将出现在进博会的展台上，提前在上海门店销售，是希望这类新概念产品能够在进博会上得到更广泛的关注。

还有不到100天的时间，这场全球瞩目的盛宴就将拉开帷幕。筹备过程中呈现的“七个更”以及全球参展企业高涨的热情都提前预告着：第三届进博会一定会越办越好！

(责编：李都也(实习生)、李栋)