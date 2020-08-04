从进博会看国内国际双循环（开放谈）

进博会作为世界上第一个以进口为主题的国家级博览会，已成构建国内国际双循环格局的重要窗口。

通过一系列创新举措，三年来中国持续扩大进博会的溢出和带动效应，为世界创造更多互利共赢的机会。

进博会带来创新发展的溢出效应，推动全球科技合作与创新发展。通过进博会展示平台，全球具有创新引领作用的新技术、新产品、新模式集聚中国，向世界集中展示全球创新发展的最新成果，体现了创新集聚效应，为引领全球技术创新、科技发展提供重要机会和合作交流平台。

进博会带来产业升级效应，推动全球产业链、创新链和价值链升级转型和发展。通过进博会，把全球产业链、价值链的各种理念、发展动向通过首发、首展向全球和全中国集中展示，推动国内产业结构升级与全球价值链攀升，同时也助推全球产业链、创新链和价值链融合发展。

进博会带来消费升级效应，为世界开拓巨大的市场消费空间。通过进博会，把全球顶尖消费品、服务和价值引进中国，促进国内消费结构升级转型，也有助于发挥中国超大规模市场优势，为世界经济提供新的市场空间和巨大需求机会。

进博会带来贸易升级效应，推动国际贸易的开放合作与功能提升。进博会作为一个重要的商品和服务进行进口展示与交易的公共平台，必然会带来全球贸易最前沿的产品、服务和思想交流，必然会带动全球贸易的集聚、展示与合作机会。

进博会也带来城市形象升级效应，有利于培育和加快全球资源配置功能。通过举办进博会，主办方的城市积极提供会展保障与服务，更加注重城市功能升级，提升城市化精细化管理水平，提升城市在全球资源配置中的功能和作用，同时也有利于向世界展示中国城市形象，加快建设具有世界影响力、竞争力和吸引力的国际化大都市。

值得指出的是，在世界经济逆全球化思潮兴风作浪、全球政治经济格局不确定性增多、外部风险和挑战加大等背景下，我们注意到，第三届进博会与往年相比，有越来越多的世界知名企业报名参展，这就表明全球市场主体对经济全球化和开放发展的共识与行动，反映了世界经济与中国经济的相互依存性以及合作共赢的发展趋势，更是展示了世界对中国的信心，全球企业对中国经济复苏增长与未来发展充满更大的信心和期待。同时，也体现了作为世界第二大经济体的中国，对于维护世界和平发展、稳定世界经济增长、提振全球市场信心等具有的重要地位和积极作用。

我们应该紧紧抓住进博会这一机遇，不断扩大开放，向世界继续展示中国坚持对外开放的信心和决心，从而更好推动世界贸易和经济全球化继续健康发展。一是确保把进博会办成一个更加高质量、高水平的会展，以高质量的会展、高质量的服务、高质量的论坛，积极为世界搭建合作交流与分享思想的平台；二是积极发挥进博会在推动长三角一体化发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区发展、长江经济带建设等国家战略创新发展的独特作用，加快形成国内大循环为主体、国际循环与国内循环相互促进的新发展格局；三是推动进博会引领开放转型升级，提升国际贸易枢纽与开放门户功能，加快形成全方位开放新格局；四是以进博会为契机，对标国际最高水平、最高标准的投资贸易规则，推动建立自由化、便利化和法制化的营商环境，形成制度性开放发展的新态势；五是持续发挥进博会的溢出带动效应，形成“6+365天”的长效机制，推动进博会对贸易升级、产业升级、消费升级、城市升级等持续带动作用，为世界经济发展提供更多的中国机会。

（作者系上海市社会科学界联合会党组书记、专职副主席）

(责编：李都也(实习生)、李栋)