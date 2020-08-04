新能源汽车下乡 乡村市场空间大

7月24日，新能源汽车下乡启动仪式在青岛举行。图为参观者在查看新能源汽车充电装置。

张进刚摄（人民视觉）

在一二线城市，如今已随处可见新能源汽车从身边疾驰而过。不过，在乡镇农村，新能源汽车还是“稀罕物”。

时隔多年，“汽车下乡”大幕再度拉开。有别于以往，这一回，新能源汽车成了主角。7月15日，工业和信息化部、农业农村部、商务部联合下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》（以下简称《通知》），于7月至12月开展新能源汽车下乡活动。

走进乡村，新能源汽车能否获得青睐？还存在哪些阻碍？

车企主动让利，平均优惠数千元

7月24日，新能源汽车下乡活动在山东青岛率先启动。

“目前已有10名车主通过此次活动购买了北汽新能源EC3。”北汽集团副总经理廖振波在启动仪式上介绍，北汽新能源EC3拥有300公里以上的续航里程、三电终身质保，并且已通过挤压、短路、加热、针刺等30项国际测试认证，为参与新能源汽车下乡活动做足了准备。

中国开展汽车下乡活动并非首次。此前，为应对2008年国际金融危机带来的影响，相关部门曾于2009年联合印发《汽车摩托车下乡实施方案》，对购买微型客车以及轻型载货车的消费者给予一次性补贴。在政策推动下，中国汽车销量在2009年和2010年同比分别增长46.15%和32.37%，不少县城及农村居民开上了家中的第一辆车。2009年当年，中国乘用车销量一举跨过千万辆的门槛。

“这次新能源车下乡采取的方式跟原来有很大不同。之前主要靠国家直接补贴，这次则是由企业主动让利，平均优惠2000元至5000元，多的可能到8000元。活动期间，各级地方政府还将发布本地区的新能源汽车下乡相关补贴政策、当地享受补贴的车型和相关企业的优惠措施。”中国汽车工业协会副总工程师许海东接受本报记者采访时表示。

哪些车型将下乡？据悉，此次活动参与车型多为自主品牌的中低端新能源车型，售价从3万元到10万元不等，上汽通用五菱、长安新能源、北汽新能源等品牌的多款车型入选，安全可靠、配置丰富、空间合适、性价比高是参与此次活动车型的共同特征。

“当前，中国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济发展前景向好，但也面临着结构性、周期性问题相互交织所带来的困难，再加上疫情冲击，经济运行面临较大压力。在此背景下，为了推动汽车消费，协调城乡消费增长，促进农村消费提档升级，中国汽车工业协会组织行业企业开展了此次新能源汽车下乡活动。”许海东表示，新能源汽车下乡活动有助于培养新的市场增长点，助力新能源汽车市场走向成熟，促进农村消费提档升级，推动乡村振兴。

农用车升级为轿车，乡村市场空间大

家住山东省滨州市沾化区富源街道麻庵村的郑老伯，家里有两辆3000元左右的电动三轮车和一辆1万元左右的燃油农用三轮车。“村里几乎每家每户都有电动三轮车，主要是用来运小树苗或者去集市上买东西，农用三轮车主要是用来做大农活。”郑老伯告诉本报记者，全村300多户人家，大约有20多辆农用三轮车，近几年买轿车的也多起来了，家用轿车大约有40辆左右。“村里40岁左右的人基本家中都有一辆轿车，全是燃油车。大部分是二手车，价格在10万元以下。”

在业内人士看来，乡镇农村地区已成为汽车消费的重要市场，也为新能源汽车提供了一展身手的空间。

近年来，中国农村居民人均可支配收入不断提高。国家统计局数据显示，2019年，农村居民人均可支配收入16021元，实际增长6.2%。“越来越多的农村居民进入‘农用车消费升级为汽车’阶段，成为潜在的新车消费群体。因此，推动这部分消费者购买汽车或升级换车，将对新车市场发展起到重要作用。”许海东表示。

不过，受消费环境、流通渠道等影响，乡村居民用车电动化率目前尚不到1%，仅为城镇居民的1/3，巨大的消费潜力尚未得到有效释放。“新能源汽车是国家汽车产业发展的重要战略方向，发展至今，市场需求已趋于两极。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋分析，一类是相对高端的纯电动车，用以满足高端消费者的需求；另一类是价格在10万元以下的经济型新能源车，主要应用于广大农村市场或是城市家庭的第二辆车。因此，推动符合农村市场需求的新能源汽车下乡，正逢其时。

老乡们会不会买新能源汽车，首先要看价格是否合适。此次新能源汽车下乡入选车型的价格基本在10万元以内，与乡村市场消费水平相匹配。

其次，从消费习惯看，近年来四轮低速电动车等电动化出行产品在农村市场快速发展，四轮低速电动车全国保有量已超600万辆，也有利于新能源汽车的推广。许海东分析：“农村消费者已经习惯了电动化出行，这为推广新能源汽车打下了良好基础。随着农村居民收入进一步提高，消费群体还会继续扩大。”

车要合适，基础设施也要跟上

中国是新能源汽车生产及消费大国。不过，受疫情等因素影响，新能源汽车销量已连续12个月下跌。今年上半年，中国新能源汽车销量39.3万辆，同比下降37.4%。

“当前行业整体形势较为严峻。新能源汽车下乡是目前市场推广的重要突破口。适合农村的车型，成本较低，同时不追求续航高、高配置，这种车型的开发和销售更接近企业的边际成本，能够带动新能源汽车厂家的积极性。”许海东表示。据悉，《通知》出台后不到10天时间，参与企业已经从10家增至20多家，企业参与热情高涨。

此次新能源汽车下乡活动持续到今年底，活动启动以来已在不少乡镇掀起一波购车热潮。然而，要让新能源汽车持续驶入乡村千家万户，还需要做好一系列配套工作。

目前，在农村市场推广新能源汽车存在宣传力度不够、售后服务不足、充电基础设施不完备等问题。“虽然3万元到10万元这个价格可以接受，但是我们对新能源汽车不太了解，新东西不放心啊。充电也是个麻烦，要是买了新能源汽车也不知道怎么解决充电问题。”郑老伯表示。

完善充电基础设施十分关键。一方面，农村独门独院的居住方式，相对城市具备较好的停车充电条件，农村家庭用电负荷也能够满足新能源汽车慢充的功率需求。另一方面，汽车是要上路行驶的，这就需要建设更多的充电设施。许海东表示，下一步应在更大范围合理布置小型、便利的充电基础设施，因地制宜出台充电基础设施安装和养护政策，满足农村消费者充电需求。

在农村，二手车市场较为活跃。但新能源汽车的二手车评估体系尚未成熟，在一定程度上阻碍了新能源二手车流通。“应尽快发布动力电池系统和新能源二手车评估体系，明确各相关方预期，助力二手车下乡。”许海东表示。此外，还应进一步统一市场服务标准，加强农村地区的宣传推广活动，规范低速电动车购买和使用等。

“新能源汽车的推广，仅仅靠半年的活动是远远不够的，还需要来自政府、行业的长期推动，需要汽车生产企业的不断努力。”许海东表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)