人民网>>财经

20多家企业40多款车型，售价从3万元至10万元——

新能源汽车下乡 乡村市场空间大

本报记者  徐佩玉

2020年08月04日07:33  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　7月24日，新能源汽车下乡启动仪式在青岛举行。图为参观者在查看新能源汽车充电装置。
　　张进刚摄（人民视觉）

　　在一二线城市，如今已随处可见新能源汽车从身边疾驰而过。不过，在乡镇农村，新能源汽车还是“稀罕物”。

　　时隔多年，“汽车下乡”大幕再度拉开。有别于以往，这一回，新能源汽车成了主角。7月15日，工业和信息化部、农业农村部、商务部联合下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》（以下简称《通知》），于7月至12月开展新能源汽车下乡活动。

　　走进乡村，新能源汽车能否获得青睐？还存在哪些阻碍？

　　

　　车企主动让利，平均优惠数千元

　　7月24日，新能源汽车下乡活动在山东青岛率先启动。

　　“目前已有10名车主通过此次活动购买了北汽新能源EC3。”北汽集团副总经理廖振波在启动仪式上介绍，北汽新能源EC3拥有300公里以上的续航里程、三电终身质保，并且已通过挤压、短路、加热、针刺等30项国际测试认证，为参与新能源汽车下乡活动做足了准备。

　　中国开展汽车下乡活动并非首次。此前，为应对2008年国际金融危机带来的影响，相关部门曾于2009年联合印发《汽车摩托车下乡实施方案》，对购买微型客车以及轻型载货车的消费者给予一次性补贴。在政策推动下，中国汽车销量在2009年和2010年同比分别增长46.15%和32.37%，不少县城及农村居民开上了家中的第一辆车。2009年当年，中国乘用车销量一举跨过千万辆的门槛。

　　“这次新能源车下乡采取的方式跟原来有很大不同。之前主要靠国家直接补贴，这次则是由企业主动让利，平均优惠2000元至5000元，多的可能到8000元。活动期间，各级地方政府还将发布本地区的新能源汽车下乡相关补贴政策、当地享受补贴的车型和相关企业的优惠措施。”中国汽车工业协会副总工程师许海东接受本报记者采访时表示。

　　哪些车型将下乡？据悉，此次活动参与车型多为自主品牌的中低端新能源车型，售价从3万元到10万元不等，上汽通用五菱、长安新能源、北汽新能源等品牌的多款车型入选，安全可靠、配置丰富、空间合适、性价比高是参与此次活动车型的共同特征。

　　“当前，中国经济正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济发展前景向好，但也面临着结构性、周期性问题相互交织所带来的困难，再加上疫情冲击，经济运行面临较大压力。在此背景下，为了推动汽车消费，协调城乡消费增长，促进农村消费提档升级，中国汽车工业协会组织行业企业开展了此次新能源汽车下乡活动。”许海东表示，新能源汽车下乡活动有助于培养新的市场增长点，助力新能源汽车市场走向成熟，促进农村消费提档升级，推动乡村振兴。

　　农用车升级为轿车，乡村市场空间大

　　家住山东省滨州市沾化区富源街道麻庵村的郑老伯，家里有两辆3000元左右的电动三轮车和一辆1万元左右的燃油农用三轮车。“村里几乎每家每户都有电动三轮车，主要是用来运小树苗或者去集市上买东西，农用三轮车主要是用来做大农活。”郑老伯告诉本报记者，全村300多户人家，大约有20多辆农用三轮车，近几年买轿车的也多起来了，家用轿车大约有40辆左右。“村里40岁左右的人基本家中都有一辆轿车，全是燃油车。大部分是二手车，价格在10万元以下。”

　　在业内人士看来，乡镇农村地区已成为汽车消费的重要市场，也为新能源汽车提供了一展身手的空间。

　　近年来，中国农村居民人均可支配收入不断提高。国家统计局数据显示，2019年，农村居民人均可支配收入16021元，实际增长6.2%。“越来越多的农村居民进入‘农用车消费升级为汽车’阶段，成为潜在的新车消费群体。因此，推动这部分消费者购买汽车或升级换车，将对新车市场发展起到重要作用。”许海东表示。

　　不过，受消费环境、流通渠道等影响，乡村居民用车电动化率目前尚不到1%，仅为城镇居民的1/3，巨大的消费潜力尚未得到有效释放。“新能源汽车是国家汽车产业发展的重要战略方向，发展至今，市场需求已趋于两极。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋分析，一类是相对高端的纯电动车，用以满足高端消费者的需求；另一类是价格在10万元以下的经济型新能源车，主要应用于广大农村市场或是城市家庭的第二辆车。因此，推动符合农村市场需求的新能源汽车下乡，正逢其时。

　　老乡们会不会买新能源汽车，首先要看价格是否合适。此次新能源汽车下乡入选车型的价格基本在10万元以内，与乡村市场消费水平相匹配。

　　其次，从消费习惯看，近年来四轮低速电动车等电动化出行产品在农村市场快速发展，四轮低速电动车全国保有量已超600万辆，也有利于新能源汽车的推广。许海东分析：“农村消费者已经习惯了电动化出行，这为推广新能源汽车打下了良好基础。随着农村居民收入进一步提高，消费群体还会继续扩大。”

　　车要合适，基础设施也要跟上

　　中国是新能源汽车生产及消费大国。不过，受疫情等因素影响，新能源汽车销量已连续12个月下跌。今年上半年，中国新能源汽车销量39.3万辆，同比下降37.4%。

　　“当前行业整体形势较为严峻。新能源汽车下乡是目前市场推广的重要突破口。适合农村的车型，成本较低，同时不追求续航高、高配置，这种车型的开发和销售更接近企业的边际成本，能够带动新能源汽车厂家的积极性。”许海东表示。据悉，《通知》出台后不到10天时间，参与企业已经从10家增至20多家，企业参与热情高涨。

　　此次新能源汽车下乡活动持续到今年底，活动启动以来已在不少乡镇掀起一波购车热潮。然而，要让新能源汽车持续驶入乡村千家万户，还需要做好一系列配套工作。

　　目前，在农村市场推广新能源汽车存在宣传力度不够、售后服务不足、充电基础设施不完备等问题。“虽然3万元到10万元这个价格可以接受，但是我们对新能源汽车不太了解，新东西不放心啊。充电也是个麻烦，要是买了新能源汽车也不知道怎么解决充电问题。”郑老伯表示。

　　完善充电基础设施十分关键。一方面，农村独门独院的居住方式，相对城市具备较好的停车充电条件，农村家庭用电负荷也能够满足新能源汽车慢充的功率需求。另一方面，汽车是要上路行驶的，这就需要建设更多的充电设施。许海东表示，下一步应在更大范围合理布置小型、便利的充电基础设施，因地制宜出台充电基础设施安装和养护政策，满足农村消费者充电需求。

　　在农村，二手车市场较为活跃。但新能源汽车的二手车评估体系尚未成熟，在一定程度上阻碍了新能源二手车流通。“应尽快发布动力电池系统和新能源二手车评估体系，明确各相关方预期，助力二手车下乡。”许海东表示。此外，还应进一步统一市场服务标准，加强农村地区的宣传推广活动，规范低速电动车购买和使用等。

　　“新能源汽车的推广，仅仅靠半年的活动是远远不够的，还需要来自政府、行业的长期推动，需要汽车生产企业的不断努力。”许海东表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经

商务部：将于近期发布新一轮服务贸易创新发展试点名单　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）近年来高增长、高附加值的服务贸易新业态加快成长。2016年，国务院批复同意在上海、海南等15个地区开展服务贸易创新发展试点。2018年6月，国务院批复同意深化试点，范围扩大到北京、雄安新区等17个地区。…【详细】

财经

商务部：99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）外商投资法已经实施逾半年，对于包括外企在内的市场主体保护效果如何？商务部发言人高峰在今天举行的例行发布会上介绍，今年以来，外商投资法及其实施条例正式实施，全面取消了商务领域外资企业设立及变更的审批和备案，实…【详细】

财经

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved