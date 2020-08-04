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逾200股涨停 A股8月“开门红”

2020年08月04日07:38  来源：北京商报网
 

　　8月首个交易日，A股喜迎“开门红”。8月3日，A股三大股指集体高开，随后震荡走强，截至当日收盘，上证综指收涨1.75%，深证成指、创业板指均涨逾2%。盘面上，军工股人气再度回升，当日掀起涨停潮，板块内超40股涨停，两市更是逾200股涨停，北斗导航、航母概念、无人机等板块亦涨幅居前。值得一提的是，科创50指数8月3日的市场表现惊艳，A股当日飙升7.26%。大涨行情下，A股交易氛围持续火爆，两市成交额再度破万亿元。

　　三大股指大幅收涨

　　8月3日，A股三大股指集体大涨，其中上证综指收涨1.75%。

　　交易行情显示，8月3日开盘，A股三大股指集体高开，上证综指、深证成指、创业板指分别高开0.67%、0.98%、1.29%。随后，三大股指震荡走强，午后开盘继续发力上攻，截至8月3日收盘，上证综指报3367.97点，涨幅1.75%；深证成指报13964.56点，涨幅2.4%；创业板指报2868.88点，涨幅2.63%。

　　盘面上，东方财富数据显示，航天航空领涨两市，板块涨幅达8.06%，北斗导航、航母概念、天基互联、通用航空、无人机、军工、电子烟、疫苗冷链等多板块涨幅居前，行业内板块近乎全线飘红。

　　各板块大涨之下，8月3日赚钱效应明显，两市近3600股出现不同程度的上涨，超200股封上涨停，当日仅逾200股收跌。另外，8月3日交易氛围持续火爆，当日沪市成交额5724.31亿元，深市成交额7615.32亿元，两市合计成交额再度突破万亿元大关，达1.33万亿元。其中，中芯国际、东方财富、财通证券、复星医药4股成交额均破百亿元，分别为123亿元、115亿元、110亿元、100亿元。

　　前海开源首席经济学家杨德龙在接受北京商报记者采访时表示，8月3日A股三大股指出现大幅反弹，主要原因是资管新规过渡期延长至2021年底的利好推动。“8月预计A股市场仍会继续延续震荡回升的态势，消费、券商和科技这三大方向建议重点关注。”杨德龙补充道。

　　牛牛研究中心研究总监刘迪寰亦对北京商报记者表示，8月3日的大涨行情是多重利好共同作用的结果。刘迪寰进一步指出，政策层面上，证监会召开会议强调“零容忍”“不干预”理念，稳定市场预期；央行也宣布资管新规过渡期延长至2021年底，将有效缓解银行资本压力，实现银行和实体经济“双赢”结果；并购重组也迎来调整，进一步深化“放管服”，将有效激发市场活力。

　　军工股掀涨停潮

　　在众多板块个股中，军工股成为了市场焦点，板块内超40股涨停，掀起涨停潮。

　　8月3日，军工板块高开0.96%，北方华创等个股开盘涨停，随后军工板块盘中不断走强，北方导航、银邦股份、中航电测、长鹰信质等多股在早盘阶段先后冲高封板，西仪股份、中船汉光、中国海防等则在当日午后封板。截至当日收盘，军工板块共有超40股涨停。

　　另外，江航装备、睿创微纳、福光股份、西部超导4只科创板军工股8月3日涨幅均超10%，当日分别收涨23.61%、16.06%、11.82%、11.42%。

　　在军工股上演涨停潮的背景下，“公司是否涉及军工业务”“与哪些军工企业合作”等问题也开始频频出现在互动平台上。其中，西陇科学在回复“公司产品能应用于军工领域吗？是否有军工生产的资质？”的问题时表示，公司部分试剂产品等可应用于该领域。

　　交易行情显示，8月3日西陇科学股价不断走高，盘中涨幅一度涨超7%，公司最终收涨5.83%，股价9.07元/股。据了解，西陇科学主要从事化学试剂的研发、生产、销售，并从事部分化工原料、原料药、食品添加剂及实验室产品等业务。

　　中信建投8月3日发布的研报显示，我国国防开支与自身建设需求相比还有较大差距，未来仍将保持稳定增长，支撑军工产业长期良好发展。在供需关系调整完毕后，军工行业或将迎来产业爆发期，行业景气度有望进一步提升。近年来，随着产业资本、外资等长期资金在二级市场话语权提升，有望使军工板块逐渐具备价值投资的属性，进入持续上涨的阶段。

　　科创50大涨逾7%

　　科创50指数8月3日的市场表现颇为吸睛，当日狂飙7.26%。

　　据了解，芯片巨头中芯国际在7月31日晚间披露称，拟与北京开发区管委会合作开展28纳米及以上集成电路项目。8月3日开盘，6000亿元市值的中芯国际暴力拉升超6%，多只芯片股大幅跟涨。在芯片股的带动下，科创板当日表现活跃，科创50指数盘中强势拉升，最终大幅收涨7.26%。

　　Wind显示，科创50指数中的50只成分股无一下跌，其中，睿创微纳、航天宏图均涨超15%，分别收涨16.06%、15.17%；此外，南微医学、海尔生物、安恒信息、中微公司、卓越新能、福光股份、西部超导7股涨幅在10%-15%之间；安集科技、天准科技等18股当日涨幅在5%-10%之间，剩余普门科技、联瑞新材、澜起科技等23股当日涨幅在5%以下。

　　整体来看，在当下143只科创板个股中，8月3日也仅寒武纪、震有科技、芯朋微、沪硅产业4股小幅收跌，剩余139股均出现不同程度的上涨，其中有14股涨幅超10%。

　　截至8月3日收盘，科创板市场共计38只百元股，其中安集科技系科创板市场“股王”，公司最新股价461.88元/股。以总市值来看，中芯国际则稳居科创板市值“一哥”的位置，公司最新总市值达6229亿元；排名第二的是金山办公，公司最新总市值为1959.25亿元。除此之外，中微公司、沪硅产业、君实生物、澜起科技4股总市值也超千亿元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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