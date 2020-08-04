创业板星宿股现状：总市值增长逾3倍

创业板注册制下，伴随首批打新股的到来，预示创业板将迈向一个新阶段。而创业板首批元老级的成员现状又如何？北京商报记者注意到，金亚科技离场，创业板星宿股还剩27只。通过Wind数据，记者从市值、股价以及业绩等指标方面对创业板27只星宿股进行了盘点。其中在市值方面，截至8月3日收盘，有12只个股市值超百亿元，爱尔眼科（300015）以1931亿元暂列市值“一哥”之位。

12股市值超百亿

2009年10月30日，彼时以特锐德为首的28只创业板股票集体挂牌交易。经过近11年的发展，除了已经“脱团”的金亚科技外，其余创业板27只星宿股在市值方面有哪些变化受到关注。

据Wind数据统计，在2009年10月30日上市首日，创业板27只星宿股的总市值约1348.22亿元，当时仅有乐普医疗、神州泰岳、华谊兄弟3股的市值超百亿元。彼时乐普医疗的市值最高，为257.4亿元。

十多年的时间过去了，截至8月3日收盘，创业板27只星宿股的总市值合计金额约6530.33亿元。按照前述数据计算，截至8月3日收盘，首批上市的27只创业板股的总市值较上市首日增加了5182.11亿元，增长了3.84倍。

对比Wind数据发现，个股的排名情况亦有变动。据Wind统计，截至8月3日，创业板27只星宿股中，市值超过百亿元的个股数量增至12只，有3股的市值在700亿元以上。

而爱尔眼科、亿纬锂能、乐普医疗成功跻身27只创业板星宿股的市值三甲。数据显示，截至8月3日收盘，爱尔眼科、亿纬锂能、乐普医疗最新的市值为1930.61亿元、1111.25亿元、797.65亿元。爱尔眼科摘得市值“一哥”的头衔，吉峰科技则以17.11亿元的市值在27股中垫底。

经Wind数据计算，截至8月3日收盘，创业板27只星宿股中，有14只个股的最新市值较上市首日实现了翻倍，包括硅宝科技、红日药业、机器人、网宿科技、华测检测、安科生物等。相比之下，亿纬锂能、爱尔眼科两股市值的增幅最大。经计算，亿纬锂能、爱尔眼科最新市值较上市首日市值分别增长28倍、26倍。

投融资专家许小恒认为，市值的高低，一定程度上反映投资者对于上市公司的认可度，也是公司在资本市场上价值的体现。

4股股价超10倍增长

据Wind数据统计，截至8月3日收盘，创业板27只星宿股最新收盘价较发行价均出现不同程度上涨，有21只个股的最新收盘价相对发行价涨幅（后复权形式下，下同）实现翻倍，特锐德、立思辰、乐普医疗、网宿科技、机器人、华测检测、安科生物、爱尔眼科、亿纬锂能9股的最新股价相对发行价涨幅在5倍之上。

时至今日，创业板星宿股也酝酿了4只超10倍增长的牛股。单从相对发行价涨幅看，亿纬锂能算得上最牛股。Wind数据显示，8月3日亿纬锂能的收盘价为60.38元/股，相对发行价涨幅为5870.47%。爱尔眼科紧随亿纬锂能之后，其最新收盘价为每股46.84元，相对发行价上涨约4731.31%。Wind数据显示，安科生物、华测检测8月3日的收盘价分别为21.53元/股、23.83元/股，相对发行价的涨幅分别为1796.66%、1688.86%。

从区间涨跌幅来看，不少个股股价“开倒车”。Wind数据显示，创业板首批上市的27只个股自上市首日至今年8月3日期间，有22只个股股价保持上涨水平。而在此期间，华星创业、中元股份、鼎汉技术、南风股份、吉峰科技5股的股价则出现下跌。

四成个股业绩承压

在著名经济学家宋清辉看来，股价涨幅与公司业绩增长有着密切关联。

据Wind数据统计，创业板27只星宿股中，有12只个股今年一季度的归属净利润为亏损状态，占比约44%。这12股中，华谊兄弟、立思辰2股今年一季度归属净利润亏损数额超亿元。

据华谊兄弟财报显示，公司在今年一季度实现的营业收入约2.29亿元，同比下降61.38%；对应实现的归属净利润亏损约1.43亿元，同比下降52.64%。

对此，华谊兄弟称，影视与文旅行业在新冠肺炎疫情期间遭受重创。作为影视与文旅融合的代表之一，公司主要业务同样受到较大影响。其中电影方面，受疫情影响，全国所有影院暂停营业，公司没有影片上映。

2020年一季度，立思辰的业务同样受新冠肺炎疫情影响，导致收入和净利润大幅下降，当期实现的归属净利润亏损约1.4亿元。

北京商报记者注意到，在今年一季度业绩亏损的12只创业板星宿股中，宝德股份、新宁物流、莱美药业、吉峰科技、华星创业、华谊兄弟6股在2019年的归属净利润就已现亏损，而宝德股份、华谊兄弟2股2018年、2019年归属净利润更是连续亏损。

值得一提的是，由管虎导演的电影《八佰》定于8月21日全国上映。利好消息刺激下，作为该片主要投资方，华谊兄弟8月3日股价涨停收盘。于业绩连亏的华谊兄弟而言，能否借《八佰》翻盘？关于公司相关问题，北京商报记者致电华谊兄弟董秘办公室进行采访，不过对方表示“媒体采访先要通过媒体部才可以”。随后记者致电华谊兄弟董秘办公室相关人员告知的电话进行采访，但对方电话未有人接听。

宋清辉认为，就创业板27只星宿股个股而言，股票未来可能出现比较大的分化。一些真正有成长性的公司，依然会给投资者带来比较好的投资回报，投资者亦需要防范单纯讲故事个股的投资风险。

(责编：李都也(实习生)、李栋)