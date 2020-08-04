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商务部对原产于美国的进口聚苯醚发起反倾销立案调查

2020年08月04日07:40  来源：国际商报
 

　　本报讯 记者从商务部网站获悉，商务部8月3日发布2020年第31号公告，决定即日起对原产于美国的进口聚苯醚进行反倾销立案调查。

　　该产品英文名称为Polyphenyleneether，又称Polyphenylene Oxide，简称PPE或PPO，归在《中华人民共和国进出口税则》：39072090。本次调查通常应在2021年8月3日前结束调查，特殊情况下可延长至2022年2月3日。 （步 欣）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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