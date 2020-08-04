穆迪：中国经济今明两年将持续恢复

本报讯 2021年中国经济将继续恢复，金融部门系统性风险可控。国际评级机构穆迪近日发布报告称，尽管存在外部挑战，中国经济仍将持续恢复，而随着政府维持有利信用环境以支持企业及居民部门的经济活动复苏，整体经济杠杆将上升。
“主要经济指标显示，2020年第二季度中国经济将有小幅恢复。受到全面经济刺激和宽松货币政策的支持，预计这一趋势将持续至2021年全年。尽管如此，趋弱的外部需求和中美关系不确定性上升仍将令增长面临风险。”穆迪董事总经理、亚太区首席信用总监米歇尔·泰勒表示。
穆迪副总裁、高级信用评级主任李秀军指出，由于一季度以来GDP下滑及较大规模的信用刺激，2020年第一季度经济杠杆全面上升。“杠杆仍将持续上升，但若GDP恢复超过疫情后的信用扩张速度，未来几个季度该比率仍有望回落。”
随着国家导向型投资和经济活动再次成为关键增长动力，公共部门的杠杆将上升。中央政府和国有企业将继续作为刺激措施的主要承担者，国企的杠杆率因支持基建投资而上升。与此同时，地方政府仍将依赖中央政府转移支付和地方政府融资平台来支持基建投资及公共支出，在经济增速放缓和税费减免期限延长的背景下，地方政府的运营赤字可能进一步上升。
穆迪称，宽松的货币政策缓解了企业部门的总体信用环境，但各部门的情况存在重大差异。疫情加重了投资者对民企的避险情绪，并加大了信用实力较弱的民企的融资难度。但随着经济环境逐步改善，市场对民企的避险情绪一定程度上有可能缓解。此外，监管措施助力金融部门的系统性风险总体得到控制。但银行资产质量有所转弱，影子银行在刺激政策下再次扩张，包括向居民和小微企业提高银行信贷额度。
（何芬兰）
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