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全球航空运输复苏依旧缓慢

孟  妮

2020年08月04日07:42  来源：国际商报
 
原标题：全球航空运输复苏依旧缓慢

　　□ 本报记者 孟 妮

　　新冠肺炎疫情对全球航空运输业的影响仍在持续。国际航空运输协会（IATA）发布的最新数据显示，国际客运市场方面，今年6月份国际客运需求同比去年6月暴跌96.8%，仅比5月份跌幅（98.3%）略有改善。运力下降93.2%，载客率下降44.7%，至38.9%。各区域在6月份的表现不尽相同。拉美航空公司客运需求同比暴跌96.6%，运力下降95.7%，载客率下降17.7%，至66.2%，位列各地区首位。

　　国内客运市场方面，6月份需求下降67.6%，比5月份降幅（下降78.4%）有所改善。运力下降55.9%，载客率下降22.8个百分点，降至62.9%。其中，中国航空公司继续引领经济复苏，6月份的客运量同比下降35.5%，好于5月份（下降46.3%）。日本航空公司在5月底疫情紧急状态解除后，国内客运需求有所改善。6月份国内客运需求同比下降74.9%，而前两个月的降幅均约为90%。

　　国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克（Alexandre de Juniac）表示，“尽管国内客运需求有所改善，但国际客运需求在正常情况下占全球航空旅行的近三分之二，实际上仍未恢复。大多数国家仍然对国际入境者关闭，或者采取隔离措施，后果无异于彻底封锁。夏季常态时航空业最繁忙的季节正悄然过去，除非各国政府迅速果断地采取行动，寻找边境关闭、停止破坏信心以及重启需求的替代方案，否则国际航空旅行几乎不可能出现好转。”

　　不仅客运，航空货运市场的复苏也非常缓慢。国际航协的数据显示，6月份，全球航空货运需求（按照货运吨公里计算，或“CTKs”）同比下降17.6%（国际市场下降19.9%），相比5月份降幅（20.1%），跌势温和改善。6月份，货运运力（按照可用货运吨公里计算，或“ACTKs”）同比去年下降34.1%（国际市场下降33.9%），与5月份降幅（34.8%）相比持平。受新冠肺炎疫情危机影响，大部分客机腹舱货运业务暂停，6月份国际航空腹舱运力同比下降70%。全货机使用率提高，运力增长32%，可部分抵消货机腹舱运力不足的影响。

　　亚历山大·德·朱尼亚克表示：“截至目前，货运市场比客运市场更为健康，但仍然极具挑战。虽然经济在大范围封锁中断后重启，但需求并未得到大幅提振。将个人防护用品迅速运向市场的热潮已经消退，随着供应链的常态化，货主会选择更便宜的海运和铁路运输取代航空货运。与此同时，由于客运复苏非常缓慢，航空货运运力仍将继续保持紧缩的态势。”

　　从区域看，6月份，所有地区的航空货运量均出现下降，其中，欧洲和拉丁美洲的航空公司货运量同比降幅最大，亚太和中东地区航空公司则略有下降。北美和非洲航空公司降幅较小。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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