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美国二季度经济数据惨淡 失业救济金面临“断粮”

2020年08月04日07:43  来源：国际商报
 

美国商务部7月30日公布的首次预估数据显示，受新冠肺炎疫情导致经济大面积“停摆”等因素影响，今年第二季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算萎缩32.9%，萎缩幅度远高于一季度的5%，为1947年有记录以来最大降幅。

第二季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出骤降34.6%，拖累经济增长25.05个百分点，是有记录以来最差表现。其中，受疫情打击最为严重的服务支出重挫43.5%。企业投资和出口也遭受严重冲击。

值得指出的是，美国计算季度GDP数据采用的是环比折年率算法，即先计算季度GDP环比增长率，然后假设全年四个季度均保持本季度增速，将环比增长率推至全年再折成年度增长率。这样计算的好处是能更灵敏地反映当季经济增长态势，缺点是可能放大经济增长的实际波动程度。

穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪表示，最新数据显示美国经济在第二季度“掉入了很深的黑洞”，“要花很长时间才能爬出来”。富国银行证券首席经济学家杰伊·布赖森认为，考虑到美国各州自3月份以来为抑制疫情蔓延颁布的“居家令”等防控措施，第二季度经济活动普遍收缩并不意外。据哈佛大学教授、前白宫经济顾问贾森·弗曼测算，今年上半年美国整体经济萎缩10.6%。

由此看来，分析人士对美国经济上半年的糟糕表现早有预期，现在的关键问题是，美国经济下半年走势会如何？对此多数经济学家的看法是，“V型”快速反弹的可能性在下降，二次探底的可能性在上升，最理想的情形是非常缓慢的复苏。

近期美国部分地区新冠确诊病例激增、20多个州宣布暂停或撤回部分重启经济计划，给下半年的经济复苏蒙上了阴影。美国就业市场复苏已出现反复，首次申请失业救济人数过去两周连续上升，逆转了此前三个多月持续下降的趋势。

美联储主席鲍威尔日前在新闻发布会上表示，美国经济前景充满不确定性，经济前景将在很大程度上取决于能否成功控制住疫情。近几周美国新冠确诊病例增加，控制疫情蔓延的新举措开始对经济活动造成压力。

美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，截至当地时间1日晚，美国累计新冠确诊病例已超过460万例，累计死亡病例超过15.4万例，均居全球之首。美国流行病学专家表示，尽管美国确诊和死亡病例数量高居全球之首，但美国疫情可能还未到“最糟糕的阶段”。

目前美国国会正与政府就新一轮财政援助展开谈判，但在失业救济金、地方政府拨款等关键问题上分歧很大。赞迪警告说，如果政府和国会不能在8月份国会休会前批准新一轮财政援助，美国经济将面临滑入“W”型双底衰退的严重风险。市场研究机构埃信华迈公司预计，如果出现双底衰退，第二轮衰退可能会在今年年底或明年年初到来。

根据美国国会3月底批准的约2万亿美元纾困计划，联邦政府为失业人员提供的每周额外600美元的失业救济金于7月底正式到期。美国致同会计师事务所首席经济学家戴安娜·斯旺克表示，调查显示超1/3的租户担心8月交不起房租，超15%的购房者担心付不起下一笔房贷，如果不延长失业救济等保障措施，美国可能会面临自上世纪30年代大萧条以来无家可归问题最糟糕的情形。

印第安纳州州立鲍尔大学教授迈克尔·希克斯认为，即便新冠疫苗很快面世，美国也需要两三年时间才能解决疫情造成的失业问题，他预计至少未来一年美国失业率都将维持在两位数以上。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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